Erster Trailer zum neuen „Tribute von Panem“-Film – Drehorte auch in Deutschland

Acht Jahre ist es her, dass die Science-Fiction Reihe „Tribute von Panem“ im Kino zu sehen war. Am 16. November 2023 legt Regisseur Francis Lawrence mit einem fünften Teil nach: „Das Lied von Vogel und Schlange“. Der erste Trailer gibt nun Einblicke in eine Geschichte, die rund 60 Jahre vor den Ereignissen rund um die Hauptcharaktere Katniss und Peeta spielt.

Im Film lernen wir den späteren Präsidenten Cornelius Snow kennen, der als 18-jähriger Mentor einem Tribut bei den Hungerspielen hilft. Die Geschichte basiert auf dem 2020 erschienenen Roman der Autorin Suzanne Collins, die auch für die vorigen Teile der Reihe als Vorlage diente. Die Buchverfilmungen gehören mit fast 3 Milliarden US-Dollar Einspielergebnissen zu den weltweit erfolgreichsten Filmreihen.

Auf bekannte „Panem“-Stars wie Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson müssen Fans im neuen Teil wohl verzichten. Stattdessen ist Newcomerin Rachel Zegler als Lucy Gray Baird in der Hauptrolle zu sehen.

Auch Oscarpreisträgerin Viola Davis („The Woman King“), Peter Dinklage („Game of Thrones“) und Hunter Schafer („Euphoria“) gehören zur Besetzung. Mit Clemens Schick, Dimitri Abold, Irene Böhm und Luna Kuse werden auch deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen sein.

Drehorte in Berlin und NRW

Wegen der Dreharbeiten sorgte der Film bereits im letzten Jahr für Aufsehen in Deutschland. Im Oktober 2022 wurden Teile der Karl-Marx-Allee in Berlin in ein dystopisches Trümmerfeld verwandelt. Alles war von weißem Kunstschnee bedeckt und hier und da loderten kleine Feuer. Die Straße in Berlin war einer von mehreren Drehorten in Deutschland, die als Kulisse für den neuen „Panem“-Teil genutzt wurden. Auch in Duisburg, Köln und Hattingen (NRW) wurde für den Hollywoodfilm gedreht.

Bei den Filmarbeiten in Berlin kamen auch Komparsen aus Berlin und Brandenburg zum Einsatz. Mehr als 2000 Menschen zwischen sechs und 70 Jahren wurden für diesen Anlass rekrutiert. Auch für einen Drehtermin in Duisburg gab es ein Casting für Komparsen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete von über 50.000 Bewerberinnen und Bewerbern.

Statisten gehen im Rahmen der Dreharbeiten zum neuen Film „Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange“ durch den öffentlichen Teil des Landschaftsparks in Duisburg. © Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Bereits für die ersten Teile der Filmreihe wurde in Deutschland gefilmt. Für „Mockingjay Teil 2″ standen die Hauptdarsteller Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth unter anderem auf dem Gelände des alten Flughafens Tempelhof in Berlin vor der Kamera. Auch Szenen in einer Unterführung im Internationalen Congress Centrum Berlins und im alten Kraftwerk sind im Film zu finden.