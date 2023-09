„Die Verräter“: Die neue Crime-Show im Überblick

Bei RTL ist ein neues Format an den Start gegangen. „Die Verräter“ ist eine neuartige Crime-Show, bei der 16 Prominente in einem Schloss aufeinandertreffen. Ursprünglich stammt das Konzept aus Holland und wurde dort bereits in drei erfolgreichen Staffeln ausgestrahlt. Worum es geht, wer dabei ist und wann die Folgen ausgestrahlt werden, erfahren Sie hier.

„Die Verräter“: So funktioniert die Crime-Show

Und darum geht‘s: Zu Beginn der Show werden drei Kandidaten und Kandidatinnen ausgewählt, die die sogenannten „Verräter“ spielen - die Zuschauenden wissen bereits von Beginn an, wer welche Rolle einnimmt, die Promis hingegen sind ahnungslos. Die übrigen Teilnehmenden - die sogenannten „Loyalen“ - müssen nun versuchen, alle Verräter zu identifizieren. Täglich haben sie die Möglichkeit, einen beliebigen Mitstreiter per Mehrheitsentscheid aus dem Spiel zu werfen, dabei kann es mit Pech aber auch einen Verbündeten oder eine Verbündete treffen. Die Verräter wiederum können in jeder Nacht einen Kandidaten oder eine Kandidatin rausschmeißen.

Ziel des Spiels ist es, dass entweder alle Verräter entlarvt werden oder die Verräter erfolgreich alle anderen Teilnehmenden aus dem Weg räumen. Nur wer clever spielt, lügt und Intrigen spinnt, schafft es in das Finale und hat die Chance auf ein Preisgeld von 50.000 Euro.

„Die Verräter“ Sendetermine: Free-TV und RTL+ in der Übersicht

„Die Verräter“ im Free TV

Folge 1: Mittwoch, 20. September 2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 27. September 2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 4. Oktober 2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 11. Oktober 2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 18. Oktober 2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 25. Oktober 2023 um 20:15 Uhr

„Die Verräter“ bei RTL+

Folge 1: Mittwoch, 13. September 2023

Folge 2: Mittwoch, 20. September 2023

Folge 3: Mittwoch, 27. September 2023

Folge 4: Mittwoch, 4. Oktober 2023

Folge 5: Mittwoch, 11. Oktober 2023

Folge 6: Mittwoch, 18. Oktober 2023

Christine Urspruch (Schauspielerin) Anna-Carina Woitschack (Sängerin) Pascal „Pommes“ Hens (Handball-Weltmeister) Claude-Oliver Rudolph (Schauspieler) Susan Sideropoulos (Schauspielerin, ehemals GZSZ) - „ermordet“ in Folge 1 Jalil (Rapper) Florian Fitz (Schauspieler) Ulrike von der Groeben (Sportjournalistin) Shermine Shahrivar (Unternehmerin) Irina Schlauch (Ex-“Princess Charming“) Sebastian Klussmann (Quizmaster) - rausgewählt in Folge 1 Mariella Ahrens (Schauspielerin) Timothy Boldt („Unter uns“-Star) Vincent Gross (Sänger) Sabrina Setlur (Ex-Rapperin) Friedrich Liechtenstein (Musiker und Schauspieler)

Wer sind „Die Verräter?“

Sonja Zietlow, Moderatorin der diesjährigen Staffel, hat die drei Verräter am Runden Tisch in der ersten Folge ernannt. Alle Teilnehmenden mussten dabei Augenbinden tragen, die Auslosung bleibt also geheim. Nicht jedoch für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die Verräter sind:

Sängerin Anna-Carina Woitschack

Rapper Jalil

Schauspieler Florian Fitz

„Die Verräter“ Folge 1: Wer ist raus?

In der ersten Nacht wird Susan Sideropolous als erstes Opfer der Verräter erwählt. In der Gruppenabstimmung trifft es dann Sebastian Klussmann, der von seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen mit zehn Stimmen nominiert und rausgewählt wird. Eine Fehlentscheidung, denn er ist keiner der Verräter. „Ich bin ein Loyaler“, sind seine Abschiedsworte aus der Runde.

„Die Verräter“ Folge 2: Wer ist raus?

Wer es nicht abwarten kann, kann Folge 2 und damit auch den aktuellen Stand der Teilnehmer und Teilnehmerinnen bereits auf RTL+ anschauen. Hier erfahren Sie alle Infos zu Folge 2 ab dem 27. September 2023.