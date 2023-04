Neue Folgen von den „Wollnys“: So geht es weiter

Seit 2011 begeistern die Wollnys nun schon das deutsche Publikum und wenn es nach der Großfamilie geht, ist noch lange nicht Schluss. In nunmehr 17 Staffeln zeigen Mama Silvia und ihre Familie ihren turbulenten Alltag, gespickt mit vielen Pannen, kleinen Dramen und herzerwärmenden Momenten. Hier werfen wir einen Blick auf die neuen Folgen.

Neue Folgen „Die Wollnys“ 2023: So geht es weiter

Zwar ist die Auswanderung in die Türkei geplatzt, dennoch sieht sich die Familie nach einem neuen Feriendomizil für gemeinsame Urlaube um. Interessant ist vor allem ein großes Haus in Ilica, das jedoch viel Arbeit mit sich bringt.

Zudem gibt es große Neuigkeiten: Nesthäkchen Loredana ist schwanger. Ihr Freund und Vater des Kindes lebt derzeit jedoch in der Türkei und hofft auf ein Visum, um die Geburt miterleben zu dürfen. Wie bewältigt das junge Paar die Fernbeziehung und den Verlauf der Schwangerschaft?

Natürlich ist auch der Rest der Wollny-Familie mit dabei, so bereiten Silvana und Ehemann Flo derzeit die Erstkommunion ihrer Tochter vor, während die Zwillinge Emory und Casey ihren ersten Geburtstag feiern. Bei Lavinia und Freund Tim könnten hingegen nach einem romantischen Heiratsantrag schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

„Die Wollnys“ 2023: Wann laufen die Folgen im TV?

Seit 15. Februar laufen neue Folgen von „Die Wollnys“ bei RTL 2. Damit wandert die Chaos-Familie aus dem Mittagsprogramm in die Prime-Time. Ab 20.15 Uhr können sich Fans jeden Mittwoch auf eine Doppelfolge freuen.

Format: „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“

Sender: RTL 2

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Wochentag: immer mittwochs

„Die Wollnys“ Sendetermine 2023

Für die Wollnys geht es in der neuen Staffel 15 in ihr Lieblingsurlaubsland, die Türkei. Hier lesen Sie, was in den nächsten Folgen passiert:

„Die Wollnys“ am Mittwoch, 5. April 2023, 20.15 Uhr

In der Nacht vom 19.12 auf den 20.12 platzt die Fruchtblase von Loredana und ihr Baby macht sich auf den Weg, jetzt muss alles sehr schnell gehen! Die Stimmung ist Angespannt und sehr emotional, alle sind im Unklaren ob es gut ausgeht, da das Baby vier Wochen früher als geplant zur Welt kommt. Estefania befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Türkei um ihren Freund Ali spontan zu seinem Geburtstag zu besuchen. Somit kann sie nicht bei der Geburt ihrer Schwester dabei sein. Ein Tag nachdem das Baby das Licht der Welt erblickt hat, steht der Geburtstag von Cataleya an und Lavinia und Tim wollen das Geschlecht ihres Baby bekannt geben. Sehr viele hochemotionale und feierliche Momente für die Familie.

Eines ist klar, auf die Familie warten hochemotionale Momente, wenn Loredana, Silvias Nesthäckchen, selbst zum ersten Mal Mama wird. © Quelle: RTLZWEI, Yellowstone Productions

„Die Wollnys“ am Mittwoch, 5. April 2023, 21.15 Uhr

Die 18-Jährige Loredana und ihr frisch geborener Sohn Aurelio, haben die Geburt, den Umständen entsprechend, gut überstanden und dürfen nun das Krankenhaus verlassen. Zu Hause wartet schon das fertige Babyzimmer, im Dschungel- Look. Servet, der Vater von Aurelio, konnte bei der Geburt leider nicht dabei sein, da sein Visum nicht bestätigt wurde. Dies findet die Familie sehr schade und plan deshalb einen spontanen Besuch in der Türkei, damit er seinen Sohn kennenlernen kann, bis jetzt kennt er ihn nur von Bildern und Videos. Nach ein Paar Wochen geht der Spontanbesuch los und Aurelio wird zum ersten mal fliegen.

Die 18-Jährige Loredana und ihr frisch geborener Sohn Aurelio, haben die Geburt, den Umständen entsprechend, gut überstanden und dürfen nun das Krankenhaus verlassen. © Quelle: RTLZWEI, Yellowstone Productions

Weitere Sendetermine für „Die Wollnys: Eine schrecklich große Familie“

05.04.2023, 20.15 Uhr – Folge 14: Sorge um Loredana und ihr Baby!

05.04.2023, 21.15 Uhr – Folge 15: Ein zweites Baby für Lavinia & Tim

Wer sind „Die Wollnys“? Darum ist die Großfamilie so beliebt

Sie sind ein Phänomen im deutschen Fernsehen. Seit über einem Jahrzehnt begeistern die Wollnys rund um Mama Silvia ihre Fans und geben einen Einblick in ihren verrückten Familienalltag. Mittlerweile sind die meisten Familienmitglieder echte Reality-TV-Stars, viele von ihnen haben sich auf Social Media ihre eigene Fanbase aufgebaut.

Aber warum ist die Familie eigentlich so beliebt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ein Grund dürfte der große Zusammenhalt sein, den die Mitglieder pflegen. Doch auch die vielen kleinen und großen Alltagsprobleme der Familie dürften dafür sorgen, dass sich viele Menschen mit den Wollnys identifizieren können.

Die Wollnys 2023: Alle Familienmitglieder im Überblick

Schon zu Beginn der beliebten Dokusoap waren die Wollnys eine große Familie, dazu zählten Mutter Silvia und Vater Dieter sowie stolze elf Kinder. In den darauffolgenden mehr als zehn Jahren gab es reichlich Familienzuwachs, 13 Enkelkinder haben die Wollnys mittlerweile begrüßen dürfen.

Doch wie in jeder Familie, gibt es auch bei den Wollnys Streit. Nicht alles läuft abseits der Kamera so harmonisch wie in der Serie ab, einige Kinder haben der Sendung und damit ihrer Familie bereits den Rücken gekehrt. Auch Vater Dieter, der sich mittlerweile von Silvia geschieden hat, führt sein Leben inzwischen lieber abseits des Fernsehtrubels.

Mutter Silvia Wollny fand 2014 mit Harald Elsenbast ihre neue große Liebe, seitdem ist der ausgebildete Forstwirt und Bürokaufmann Teil der „Wollnys“ bei RTL 2.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Zu den Kindern und Enkelkindern der XXL-Familie gehören:

Sylvana Wollny

Geburt von Celina-Sophie 2013

Geburt von Anastasia Sophie 2018

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Sarafina Wollny

Geburt der Zwillinge Emory und Casey 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Calantha Wollny

Geburt von Cataleya 2018

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Lavinia Wollny

Geburt von Haylie Emilia 2022

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Sarah-Jane Wollny

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Estefania Wollny

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Loredana Wollny

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.

Patrick Wollny

kein Teil der Serie „Die Wollnys“

Hat drei Kinder (Brian, Noah, Samantha), lebt mit seiner Familie jedoch abseits der Öffentlichkeit

Sascha Wollny

kein Teil der Serie „Die Wollnys“

Hat zwei Kinder (Sohn und Tochter)

Jessica Birkenheuer

kein Teil der Serie „Die Wollnys“

Sohn Justin ist nach einem Streit mit seiner Mutter Jessica zu Großmutter Silvia gezogen

Jeremy-Pascal Wollny

zieht sich nach einem Streit 2013 mit seiner Mutter und seinen Schwestern aus der TV-Öffentlichkeit zurück

Geburt von Jouline-Melodie 2019

RND/do