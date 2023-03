Neue Folgen von den „Wollnys“: So geht es weiter

Seit 2011 begeistern die Wollnys nun schon das deutsche Publikum und wenn es nach der Großfamilie geht, ist noch lange nicht Schluss. In nunmehr 17 Staffeln zeigen Mama Silvia und ihre Familie ihren turbulenten Alltag, gespickt mit vielen Pannen, kleinen Dramen und herzerwärmenden Momenten. Hier werfen wir einen Blick auf die neuen Folgen.

Neue Folgen „Die Wollnys“ 2023: So geht es weiter

Zwar ist die Auswanderung in die Türkei geplatzt, dennoch sieht sich die Familie nach einem neuen Feriendomizil für gemeinsame Urlaube um. Interessant ist vor allem ein großes Haus in Ilica, das jedoch viel Arbeit mit sich bringt.

Zudem gibt es große Neuigkeiten: Nesthäkchen Loredana ist schwanger. Ihr Freund und Vater des Kindes lebt derzeit jedoch in der Türkei und hofft auf ein Visum, um die Geburt miterleben zu dürfen. Wie bewältigt das junge Paar die Fernbeziehung und den Verlauf der Schwangerschaft?

Natürlich ist auch der Rest der Wollny-Familie mit dabei, so bereiten Silvana und Ehemann Flo derzeit die Erstkommunion ihrer Tochter vor, während die Zwillinge Emory und Casey ihren ersten Geburtstag feiern. Bei Lavinia und Freund Tim könnten hingegen nach einem romantischen Heiratsantrag schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

„Die Wollnys“ 2023: Wann laufen die Folgen im TV?

Seit 15. Februar laufen neue Folgen von „Die Wollnys“ bei RTL II. Damit wandert die Chaos-Familie aus dem Mittagsprogramm in die Prime-Time. Ab 20.15 Uhr können sich Fans jeden Mittwoch auf eine Doppelfolge freuen.

Format: „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“

Sender: RTL II

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Wochentag: immer mittwochs

„Die Wollnys“ Sendetermine 2023

Für die Wollnys geht es in der neuen Staffel 15 in ihr Lieblingsurlaubsland, die Türkei. Hier lesen Sie, was in den nächsten Folgen passiert:

„Die Wollnys“ am Mittwoch, 15. März 2023, 20.15 Uhr

Nach harter Arbeit kommt es nun für Lavinia und Tim zum Einzug in die neue Wohnung, doch inmitten des Umzugs kommt eine geheimnisvolle Kiste zum Vorschein, die für Streit sorgt. Der Umzug gerät ins Wanken. Estefania, Sarafina und Peter bekommen vom Konflikt nichts mit. Sie sind mit dem Musikvideodreh von Estefanias neuem Song beschäftigt, der ein Geschenk für die frisch geborenen Zwillinge Emory und Casey und deren Eltern ist. Sie haben kurz nach der Geburt eine schwere und sorgenvolle Zeit durchlebt, da die Zwillinge per Not-Kaiserschnitt und zehn Tage zu früh auf die Welt kamen. Nachdem alles geschafft ist, genießt die Familie nun ihren Herbsturlaub in ihrem neuen Ferienhau in der Türkei. Nur eine fehlt bei dem gemeinsamen Familienurlaub: die im siebten Monat schwangere Loredana. Sie kämpft zu Hause mit ihrer Schwangerschafts-Übelkeit und muss sich mit Problemen wie dem Visum ihres türkischen Freundes auseinandersetzen. Eine schwere Belastung für sie.

Silvia mit ihrer schwaneren Tochter Loredana © Quelle: © Yellowstone Productions GmbH

„Die Wollnys“ am Mittwoch, 15. März 2023, 21.15 Uhr

Familie Wollny genießt ihren Herbsturlaub in der Türkei, allen voran Loredana genießt die Nähe und die Zeit mit Servet, ihrem Freund und dem Vater ihres Kindes, der in der Türkei lebt und arbeitet. Zwischen den beiden kommt es zu emotionalen Gesprächen, unter anderem auch über die Geburt und Loredanas Ängste. Als Überraschung hat Loredana einen Termin im Krankenhaus in der Türkei organisiert, damit Servet sein Kind per Ultraschall sehen und kennenlernen kann. Während die zwei mit sich beschäftigt sind, bereitet der Rest der Familie eine Überraschungs-Babyparty für die beiden vor. Dabei treten unerwartete Probleme auf. Die Deko für die Party ist nicht mehr aufzufinden und zudem bleibt Silvia mit einem Dreirad auf der Straße liegen.

Estefania (li) und ihre schwangere Schwester Loredana © Quelle: RTLZWEI, Splendid Studios, Yello

Weitere Sendetermine für „Die Wollnys: Eine schrecklich große Familie“

15.03.2023, 20.15 Uhr – Folge 8: Tims geheime Kiste!

15.03.2023, 21.15 Uhr – Folge 9: Servet sieht sein Kind beim Ultraschall zum ersten Mal

22.03.2023, 20.15 Uhr – Folge 10: Geister im Wollny-Haus?

22.03.2023, 21.15 Uhr – Folge 11: Loredana & Servet bei den Vorbereitungen fürs Baby!

29.03.2023, 20.15 Uhr – Folge 12: Sorge um Loredana und ihr Baby!

29.03.2023, 21.15 Uhr – Folge 13: Ein zweites Baby für Lavinia & Tim

Wer sind „Die Wollnys“? Darum ist die Großfamilie so beliebt

Sie sind ein Phänomen im deutschen Fernsehen. Seit über einem Jahrzehnt begeistern die Wollnys rund um Mama Silvia ihre Fans und geben einen Einblick in ihren verrückten Familienalltag. Mittlerweile sind die meisten Familienmitglieder echte Reality-TV-Stars, viele von ihnen haben sich auf Social Media ihre eigene Fanbase aufgebaut.

Aber warum ist die Familie eigentlich so beliebt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ein Grund dürfte der große Zusammenhalt sein, den die Mitglieder pflegen. Doch auch die vielen kleinen und großen Alltagsprobleme der Familie dürften dafür sorgen, dass sich viele Menschen mit den Wollnys identifizieren können.

Die Wollnys 2023: Alle Familienmitglieder im Überblick

Schon zu Beginn der beliebten Dokusoap waren die Wollnys eine große Familie, dazu zählten Mutter Silvia und Vater Dieter sowie stolze elf Kinder. In den darauffolgenden mehr als zehn Jahren gab es reichlich Familienzuwachs, 13 Enkelkinder haben die Wollnys mittlerweile begrüßen dürfen.

Doch wie in jeder Familie, gibt es auch bei den Wollnys Streit. Nicht alles läuft abseits der Kamera so harmonisch wie in der Serie ab, einige Kinder haben der Sendung und damit ihrer Familie bereits den Rücken gekehrt. Auch Vater Dieter, der sich mittlerweile von Silvia geschieden hat, führt sein Leben inzwischen lieber abseits des Fernsehtrubels.

Mutter Silvia Wollny fand 2014 mit Harald Elsenbast ihre neue große Liebe, seitdem ist der ausgebildete Forstwirt und Bürokaufmann Teil der „Wollnys“ bei RTL II.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Zu den Kindern und Enkelkindern der XXL-Familie gehören:

Sylvana Wollny

Geburt von Celina-Sophie 2013

Geburt von Anastasia Sophie 2018

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sarafina Wollny

Geburt der Zwillinge Emory und Casey 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Calantha Wollny

Geburt von Cataleya 2018

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Lavinia Wollny

Geburt von Haylie Emilia 2022

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sarah-Jane Wollny

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Estefania Wollny

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Loredana Wollny

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Patrick Wollny

kein Teil der Serie „Die Wollnys“

Hat drei Kinder (Brian, Noah, Samantha), lebt mit seiner Familie jedoch abseits der Öffentlichkeit

Sascha Wollny

kein Teil der Serie „Die Wollnys“

Hat zwei Kinder (Sohn und Tochter)

Jessica Birkenheuer

kein Teil der Serie „Die Wollnys“

Sohn Justin ist nach einem Streit mit seiner Mutter Jessica zu Großmutter Silvia gezogen

Jeremy-Pascal Wollny

zieht sich nach einem Streit 2013 mit seiner Mutter und seinen Schwestern aus der TV-Öffentlichkeit zurück

Geburt von Jouline-Melodie 2019

RND/do