Interne Nachrichten von Mathias Döpfner enthüllt: „Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten“

Die Wochenzeitung „Zeit“ hat in einer investigativen Recherche über brisante Dokumente von Mathias Döpfner, Chef des Axel-Springer-Verlags, berichtet. Die Journalisten hätten interne Mails von Springer und SMS-Nachrichten von Döpfner einsehen können und Gespräche mit Insidern und Beteiligten geführt. „Sie zeichnen das Bild eines Vorstandsvorsitzenden, der getrieben von seiner Ablehnung Angela Merkels schien. Der die Eliten verachtet (sich selbst und seine Freunde ausgenommen) und ‚Bild‘ als sein Werkzeug anzusehen schien, um Politik zu machen“, heißt es in dem Bericht. Aus Springer-Kreisen verlautete nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag als Reaktion, der Artikel bestehe aus „manipulativen SMS-Fetzen“.

Laut des Berichts der Zeit habe Döpfner Trump gelobt (Döpfner: „Friedensnobelpreis für Trump“), über intolerante Muslime gelästert und nicht an die Problematik des Klimawandels geglaubt. „Umweltpolitik - ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen.“ Wenn es eines gebe, was er hasse, dann seien es Windräder.

Döpfners negative Haltung zu Ostdeutschland: „Meine Mutter hat mich immer vor den Ossis gewarnt“

Vor allem seine Haltung zu Ostdeutschland ist laut der „Zeit“ extrem brisant. „Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten“, soll der Springer-Chef geäußert haben. Und weiter: „Meine Mutter hat mich immer vor den Ossis gewarnt. Von Kaiser Wilhelm zu Hitler zu Honecker, ohne zwischendurch US-‚Reeducation‘ („Umerziehung“- so wurde die von den Alliierten im Zusammenhang mit der Entnazifizierung durchgeführte demokratische Bildungsarbeit im gesamten Nachkriegsdeutschland genannt, Anm. d. Red.) genossen zu haben. Das führt in direkter Linie zu AfD.“

Einen Groll hege Döpfner auch gegen die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im „Zeit“-Bericht heißt es: „Döpfner hält Angela Merkel offenbar für irre oder gefährlich. Im Springer-Verlag recherchieren zwei erfahrene Investigativ-Reporter der Kanzlerin hinterher, es geht um die Frage, ob Merkel einst für die Stasi oder den KGB gespitzelt hat. Sie drehen jeden Stein um. Doch die Recherche zu dem ‚großen Ding‘ (Döpfner), für die sich der Vorstandsvorsitzende ganz persönlich interessiert, endet im Nichts.“

In einer Nachricht vom 8. Oktober 2019 soll Döpfner darüber nachgedacht haben, einen Text zum Thema 30 Jahre Mauerfall zu schreiben, „in dem ich die Wiederaufung der Wiedervereinigung fordere. Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen.“ Mit „Wiederaufung“ meinte Döpfner wahrscheinlich „Widerrufung“, vermuten die „Zeit“-Journalisten.

Bericht: Döpfner nahm Einfluss auf Berichterstattung der „Bild“-Zeitung

Thematisiert wird in dem Bericht auch, wie Döpfner Einfluss auf die „Bild“-Zeitung und die Politik nahm, als Julian Reichelt Chefredakteur war. Eine Nachricht an Reichelt habe gelautet: „Bitte stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in der Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt. Und dann Jamaika funktioniert.“

Döpfner feuerte Reichelt, nachdem Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs gegen ihn öffentlich wurden. Laut „Zeit“ soll der Springer-Chef dem Ex-„Bild“-Chef damals geschrieben haben: „Beruflich hast du mich getäuscht und mir Schaden zugefügt wie niemand sonst. Persönlich und was unsere gemeinsame Weltsicht betrifft, fühle ich mich Dir nach wie vor sehr verbunden. Ich glaube, Du weißt das, aber ich wollte es Dir noch einmal sagen.“

In diesem Artikel wurden Rechtschreibfehler und falscher Satzbau in den Zitaten von Mathias Döpfner aufgrund der Verständlichkeit korrigiert, ohne den Sinn zu verändern. Die „Zeit“ veröffentlichte die Zitate im Originalton.

RND/nis