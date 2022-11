Wann läuft der Weihnachtsklassiker „Aschenbrödel“ im Fernsehen?

Spekulatius und Lebkuchen stehen schon seit Wochen in den Regalen der Supermärkte. Unmissverständlich wird damit die Weihnachtszeit eingeläutet. Der Sprint in die besinnliche Zeit startet wohl spätestens Ende November mit dem ersten Sendetermin des Weihnachtsfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Fast 50 Jahre ist es her, dass der Märchenfilm aus dem Jahr 1973 zum allerersten Mal ausgestrahlt worden ist. Neben Plätzchenbacken und Weihnachtsbaumschmücken hat sich das Anschauen des Märchens in der Verfilmung des tschechischen Regisseurs Václav Vorlíček in vielen Haushalten zu einer festen Weihnachtstradition entwickelt.

In diesem Jahr läuft der Klassiker 15 Mal im Fernsehen – das erste Mal schon in wenigen Wochen: Im ARD wird der Weihnachtsfilm am 27. November 2022 um 15.35 Uhr zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt.

Wir haben alle vorläufigen Sendetermine im Überblick.

Die Sendetermine 2022

Die Geschichte vom Aschenbrödel läuft an folgenden Tagen:

27. November 2022, 15.35 Uhr auf ARD

4. Dezember 2022, 12.00 Uhr auf BR

4. Dezember 2022, 15.00 Uhr auf WDR

11. Dezember 2022, 16.40 Uhr auf MDR

18. Dezember 2022, 13.00 Uhr auf NDR

24. Dezember 2022, 13.40 Uhr auf ARD

24. Dezember 2022, 16.05 Uhr auf NDR

24. Dezember 2022, 18.50 Uhr auf ONE

24. Dezember 2022, 20.15 Uhr auf WDR

24. Dezember 2022, 23.10 Uhr auf SWR

25. Dezember 2022, 11.05 Uhr auf ARD

25. Dezember 2022, 15.35 Uhr auf RBB

26. Dezember 2022, 17.25 Uhr auf MDR

31. Dezember 2022, 13.15 Uhr auf HR

01. Januar 2023, 14.10 Uhr auf SWR

RND/vkoe