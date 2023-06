In dieser TV-Show werden Kandidaten mit Alkohol abgefüllt

Hannover. Man könnte meinen, das Genre der Reality-Datingshows sei allmählich auserzählt: Im Netflix-Format „To Hot to Handle“ werden Kandidatinnen und Kandidaten mit Punktabzug bestraft, wenn sie sich anfassen. Bei „Temptation Island“ auf RTL werden Liebespaare getrennt und dann auf Singles losgelassen, um ihre Beziehung auf die Probe zu stellen. Und bei „Naked Attraction“ oder „Adam sucht Eva“ (beides RTL 2) müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar ausziehen, um überhaupt mitmachen zu dürfen.

Der Grund für diese gezielten Tabubrüche liegt auf der Hand: Kaum jemand schaut sich heute noch Menschen im Fernsehen an, die einfach nur in ein Haus eingesperrt werden, wie damals vor 23 Jahren bei „Big Brother“. Es muss schon knallen und kochen und knistern, es braucht ein bisschen Öl im Feuer - die gezielte Grenzüberschreitung ist Bedingung, damit ein solches Format noch jemandem hinter dem Ofen hervorlockt.

Doch was tun, wenn jedes Tabu schon mindestens einmal gebrochen, jede Dating-Geschichte schon einmal erzählt wurde? Dann hilft im Zweifel nur noch Alkohol.

Genau dieser Logik folgt das neue österreichische Dating-Format „Drunk Dates“ beim ProSiebensSat1-Ableger ATV. In dieser Kuppelshow werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst einmal abgefüllt, bevor sie aufeinandertreffen dürfen. In den ersten beiden Folgen, die auch aus Deutschland über die Website des Senders abgerufen werden können, führt das zu den erwartbaren Kuriositäten.

In der lieblosen Inneneinrichtung einer Wiener Pizzeria treffen datingwillige junge Menschen wie Marvin und Paula, Moritz und Jessy sowie Dominik und Sandy aufeinander. Unter der angeblich professionellen Aufsicht einer Sanitäterin namens Gabi müssen die Beteiligten zunächst Bier, Wein, Wodka, Tequila oder ein anderes Getränk ihrer Wahl in sich hineinzimmern - ein Trinkspiel und der Versuch, besoffen Zungenbrecher aufzusagen, sollen den Akt ein bisschen amüsanter gestalten.

Während sich die Singles allein betrinken, steht Gabi hinter einer Glasscheibe, beäugt das Geschehen fachmännisch und schaut betont skeptisch - anschließend wird der Promille-Wert gemessen. Ist ein ausreichend hoher Pegel erreicht, kommt es zum Kennenlernen.

Lallender Smalltalk

Wer nun glaubt, der hohe Alkoholpegel fördert irgendwas Überraschendes zutage, erwartet zu viel. Die Unterhaltungen am Tisch sind so belanglos wie jeder nüchterne Smalltalk: Man plaudert lallend über Jobs, Autos und Sex. Man witzelt und lacht und kippt das nächste Getränk nach. Besoffen unter dem Tisch liegt nach dem Zusammentreffen aber niemand - dafür ist noch genügend Restanstand vorhanden.

Manch ein Teilnehmer vergisst immerhin den Namen seines Dates, andere können sich am nächsten Tag nicht mehr an das Gespräch erinnern. Und Kandidaten wie Marvin aus Graz reden schon nüchtern so viel Blödsinn, dass nicht ganz klar ist, welche Rolle bei seinen Vorträgen über Radarfallen und Sexvorlieben überhaupt der Alkohol spielt.

Gelegentlich übertreibt ein Kandidat: „Tequila-Killer“ Stefan, wie er in der Sendung bezeichnet wird, schafft es nach elf Shots und zwei Bier auf satte 3,79 Promille - ein absoluter Rekordwert. Beim Date mit Ivet lallt der Kandidat nur noch vor sich hin und beginnt irgendwann Donald Duck zu imitieren. Sein Gegenüber scheint mittelmäßig begeistert.

Billig-Produktion mit wenig Anspruch

Erstaunlicher als das Verhalten der Kandidaten und Kandidatinnen ist, wie anspruchslos das Format produziert ist. Gedreht wird nicht in irgendeiner schicken Szenebar, sondern auf der gepolsterten Eckbank eines rumpeligen Bistros, welche ihre besten Zeiten lange hinter sich hat. Bei den Kurzinterviews und Außenaufnahmen setzt man auf totale Tristesse - als Kulisse dienen leblose Marktplätze, mit Graffiti beschmierte Holzbänke und Baucontainer.

Das animierte 3-D-Logo der Sendung, das gelegentlich ins Bild fliegt, könnte auch von einem Hobby-Youtuber stammen, so billig sieht es aus. Und auf ansprechend ausgeleuchtete Hochglanzbilder wie etwa in der RTL-Show „Der Bachelor“ wird natürlich auch verzichtet.

Nicht mal ansatzweise macht sich die Redaktion die Mühe, das Thema Alkohol wenigstens alibimäßig einzuordnen. Ganz am Anfang der Show wird ein ironischer Disclaimer gezeigt: Die folgenden „drastischen Szenen“ seien nicht zur Nachahmung empfohlen: „Alkohol gefährdet Ihre Gesundheit und Ihr Date!“.

Immerhin: Der beschwipste Cast der Dating-Show ist erstaunlich divers. Man sieht hier keine durchtrainierten Muskelpakete wie in vergleichbaren Reality-Shows. Es gibt dicke und dünne Kandidatinnen und Kandidaten, welche mit und ohne Migrationshintergrund. Ein Großteil allerdings hat - wie häufig in solchen Reality-Shows üblich - Jobs im Erotikmileu: Eine Kandidatin ist Go-Go-Tänzerin, eine andere Erotikmodel, einer war mal Kellner in einem Bordell.

Der Knalleffekt bleibt aus

Was soll das nun alles? Ganz offenkundig hat die Sendung keinerlei Anspruch, den lallenden Kandidatinnen und Kandidaten tatsächlich bei der Partnersuche zu helfen. Warum auch? Es geht, wenig überraschend, vor allem um die Belustigung des Publikums: Die Betrunkenen sollen sich möglichst peinlich benehmen, möglichst dummes Zeug plaudern - und viele tun das auch. Das ist billig produziert und sorgt für den größtmöglichen Knalleffekt, ohne weitere Mühe oder Geld in die Sendung zu stecken.

Genau dieser Knall bleibt jedoch aus. Und das dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass betrunkene Menschen in Dating-Shows wirklich keine Neuigkeit mehr sind.

Zur Normalisierung des Rauschs im Fernsehen haben andere Formate in den vergangenen Jahren beigetragen. In der letzten Staffel des „Bachelor“ war Kandidatin Yolanda bei den berühmten Vergaben der Rosen derart betrunken, dass sie mit ihrem Schwarm nur noch am Pool entlang torkeln konnte.

Alkohol ist längst Alltag in Dating-Shows

Ständig ist Alkohol auch in der Party-Dating-Show „Temptation Island“ präsent: Hier wird jeden Abend zünftig in der Villa gefeiert, der Alkohol fließt in rauen Mengen. Für Aufsehen sorgt in der aktuellen Staffel etwa Kandidat Nico Legat mit seinen ständigen Alkoholexzessen und damit verbundenem Fremdflirten und schlechtem Benehmen.

Reality-Shows abseits des Dating-Geschäfts haben Stars wie die Society-Lady Claudia Obert hervorgebracht, die sich etwa bei „Promis unter Palmen“ hackedicht vor der Kamera präsentierte. Im „Sommerhaus der Stars“ von RTL eskalierten Konflikte wegen übermäßigen Alkoholkonsums derart, dass Kandidatinnen und Kandidaten sogar der Show verwiesen werden mussten.

Das ATV-Format wird sich also ein bisschen mehr einfallen lassen müssen, um zu provozieren und Grenzen zu überschreiten. Und nein, damit sind keine härten Drogen gemeint.