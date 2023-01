Dschungelcamp-Star Martin Semmelrogge reist nicht wie geplant nach Australien

Eigentlich sollte Dschungelcamp-Teilnehmer Martin Semmelrogge am Montag in den Flieger nach Australien steigen – er trat die Reise aber nicht an. Was steckt dahinter?

Wenn am 13. Januar die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) startet, dürfte er zu den bekanntesten Gesichtern im Dschungelcamp gehören: der Schauspieler Martin Semmelrogge (67, „Das Boot“). Doch im Gegensatz zu den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat er am Montag nicht wie geplant seine Reise nach Australien angetreten. Das sorgt für Spekulationen.

Laut RTL hat der Schauspieler seine Teilnahme weder kurzfristig abgesagt noch habe er seinen Flug verpasst: „Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe“, teilte der Sender am Montag mit.

Ob der recht kryptischen Erklärung spekuliert die „Bild“-Zeitung, dass Semmelrogge Probleme bei der Antragstellung eines Visums haben könnte – der Schauspieler ist vorbestraft und war in der Vergangenheit zu insgesamt mehr als drei Jahren Haft verurteilt worden. Ähnliche Probleme hatte dem Bericht zufolge im Jahr 2016 der ehemalige Rotlichtkönig Bert Wollersheim, der seine Frau Sophia ins Dschungelcamp begleiten wollte. Auf eine Anfrage der Zeitung reagierten die australische Botschaft und Semmelrogge den Angaben zufolge bislang nicht.

Martin Semmelrogge übers Dschungelcamp: „Das ganze Package reizt mich“

In der vergangenen Woche hatte sich Semmelrogge in einem Interview mit RTL gespannt auf seinen Aufenthalt im Dschungelcamp gezeigt: „Das ganze Package reizt mich. Nach Australien fliegen mit meiner Frau, mal einen anderen Kontinent zu sehen.“ Die Konfrontation mit anderen Teilnehmenden fürchte er nicht: „Ich polarisiere ja immer ein bisschen. Aber mir ist das auch egal, was die Leute denken. Ich sage immer meine Meinung.“

Neben dem Schauspieler sollen unter anderem der Neue-Deutsche-Welle-Sänger Markus Mörl (63, „Ich will Spaß“), Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg (57) und Sänger Lucas Cordalis (55, „Wir trinken Ouzo mit guten Freunden“) in Australien im Lager sitzen. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am Freitag, 13. Januar, das Finale ist am 29. Januar, ein Sonntag.

