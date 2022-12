„Deutschland sucht den Superstar“: Alle Infos zur Jubiläumsstaffel mit Dieter Bohlen

In Altenholz schrillten am bundesweiten Warntag nicht nur die Handys. Am Abend testete die Freiwillige Feuerwehr überdies ihre Einsatzfähigkeit bei einem Stromausfall. Bürger waren eingeladen, sich an Notfalltreffpunkten zu informieren. Denn: Wenn der Strom weg ist, geht schnell gar nichts mehr.