„Deutschland sucht den Superstar“: alle Infos zur Jubiläumsstaffel mit Dieter Bohlen

Oscars 2023 – alle Infos zu den Academy Awards in Los Angeles

„And the Oscar goes to ...“ heißt es am 12. März wieder, wenn in Hollywood die Academy Awards verliehen werden. Wir begleiten die 95. Oscarverleihung in der Nacht zu Montag an dieser Stelle im Liveticker. Außerdem fassen wir hier das Wichtigste zusammen: Wo wird die Veranstaltung übertragen und wann geht es los?