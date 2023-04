Nach „DSDS“-Panne: Katja Krasavice wirft RTL Zensur vor

Als Jurorin Katja Krasavice in der ersten Liveshow von „DSDS“ das Studio betritt, fällt der Ton aus. An einen Zufall glaubt die Sängerin, die sich zuvor einen öffentlichen Streit mit Chef-Juror Dieter Bohlen geliefert hatte, nicht.

Nein, dicke Freunde werden Dieter Bohlen und seine Co-Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“, Katja Krasavice, wohl nicht mehr - im Gegenteil. Nach der ersten Liveshow der aktuellen Staffel am Samstag scheinen die Spannungen zwischen der 26-jährigen Sängerin („Sex Tape“), dem früheren Modern-Talking-Star und seinem Haussender RTL weiter zu wachsen. Krasavice wittert nach einer Tonpanne gar Manipulation und Zensur zu ihrem Nachteil.

Was war passiert? Zu Beginn der Sendung liefen die Jurymitglieder ins Studio, im Hintergrund war jeweils einer ihrer großen Hits zu hören. Während das bei der Sängerin Leony auch noch reibungslos klappte, ging Katja Krasavice anschließend ohne musikalische Untermalung die Showtreppe herunter. Bei Pietro Lombardi lief dann die Musik wieder wie geplant vom Band, genauso beim Einmarsch von Dieter Bohlen.

Die 26-Jährige glaubt nicht an einen Zufall: „Ausgerechnet bei mir kann der Ton versagen. Aber der Applaus meiner Fans niemals!“, schrieb Krasavice am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Es sei ihr egal, was ihr von der RTL-Chefetage erzählt werde, dass es ein technischer Fehler gewesen sei: „Bei den anderen 3 Juroren hat der Sound noch funktioniert. Ich weiß ganz genau, dass mir gestern bewusst versucht wurde zu schaden“, behauptete die Sängerin.

RTL könne ihren „Sound ausmachen“, durch das Kreischen ihrer Fans hätte man den Song aber sowieso nicht gehört, fuhr Krasavice fort und bekräftigte dann die Vorwürfe gegen RTL: „Ihr könnt die Stimme der neuen Generation mit euren Manipulationen nicht zensieren!“

RTL: Haben uns bei Katja Krasavice entschuldigt

In einem Statement gegenüber „Bunte.de“ bedauerte RTL die Panne und betonte, der Sender habe sich bei Katja Krasavice entschuldigt: „Wir produzieren eine Musikshow und haben deswegen natürlich das allergrößte Interesse daran, einen perfekten Sound in die Wohnzimmer zu senden. Das ist am Samstag in der ersten Live-Show leider nicht immer gelungen, was uns auch sehr ärgert. Katjas fehlende Auftrittsmusik war nicht der einzige Fehler im Ablauf. Wir haben uns bei ihr entschuldigt und werden alles daransetzen, dass es nächste Woche besser läuft“, hieß es. Auf die Vorwürfe der Manipulation und Zensur ging RTL nicht konkret ein.

Zwischen Katja Krasavice, die in der 20. „DSDS“-Staffel neu in der Jury ist, und RTL-Star Dieter Bohlen gibt es seit längerem Differenzen. Auslöser war eine Szene aus der vierten Folge, darin sagte Bohlen zu einer Kandidatin: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Auf dem Streamingportal RTL+ war die Szene zeitweilig zu sehen, bei der Fassung im klassischen RTL-Fernsehen wurde sie herausgeschnitten.

Streit zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen

In einem ungewöhnlichen Schritt kritisierte Krasavice ihren Jury-Kollegen anschließend öffentlich, unter anderem in einem Tiktok-Video, in dem sie ihm Sexismus und Lügen vorwarf. „So viele Jahre haben es alle Juroren und Jurorinnen in der Sendung mit sich machen lassen. Aber glaub mir, Dieter: In mir hast du die Falsche gefunden. Ich schwör‘s dir. Genau die ‚Bad Bitch‘ Katja mit ihren freizügigen Outfits ist die, die sich nichts gefallen lässt“, sagte sie. Außerdem rappte sie in einem Diss-Track über Bohlen: „Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars.“

Der Ex-Modern-Talking-Sänger sagte daraufhin in einem Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL unter anderem: „Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors.“

Wer jetzt in der ersten „DSDS“-Liveshow mit einer öffentlichen Abrechnung zwischen beiden rechnete, wurde enttäuscht: Bohlen und Krasavice würdigten sich zunächst keines Blickes und vor allem die „Sex Tape“-Sängerin zeigte sich mitunter schwer gelangweilt und strahlte eine gewisse Unlust aus. Dass die 26-Jährige in der 21. Staffel, die RTL am Samstag überraschend ankündigte, weiter in der Jury sitzen wird, scheint mehr als zweifelhaft. Dieter Bohlen dagegen ist sicher wieder dabei.

