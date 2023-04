Emotionalster Auftritt bei „DSDS“: Vater von Kandidat Sem stirbt am Tag der Liveshow

Der 29‑jährige Sem Eisinger aus Frankfurt ist bei der „DSDS“-Liveshow am Samstag als Letzter an der Reihe. Er legt ein gefühlvolles, äußerst gelungenes Cover von „Anything But Love“ von Daniel Schumacher hin. Nach dem Auftritt legt Moderatorin Laura Wontorra den Arm um den Kandidaten und sagt: „Sem, ich weiß, dass das kein leichter Auftritt für dich war, und ich finde, du hast das großartig gemacht.“ Das Publikum jubelt, aber es weiß nicht, worauf Wontorra anspielt: Der 29‑Jährige hat am Samstagmorgen einen Anruf erhalten, dass sein Vater gestorben ist.

„Wie emotional war es für dich heute auf der Bühne?“, fragt die Moderatorin weiter. Doch Sem kann nicht antworten, er blickt auf den Boden. Wontorra schlägt vor, erst mal mit der Jury zu reden. Sem nickt.

Erst am nächsten Tag veröffentlicht „RTL online“ ein Interview, das Wontorra nach der Show mit Sem führte und in dem der Kandidat von dem Anruf erzählte. „Deswegen war das heute auch noch mit dem Song, der sowieso schon emotional ist, natürlich noch mal schwieriger“, erklärte Sem mit Tränen in den Augen. Eigentlich habe er nach Mallorca fliegen wollen. Aber mit seinem Auftritt bei „DSDS“ habe er seinem Vater einen Traum erfüllt.

Nun zählt Sem zu den acht verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten, die in der nächsten Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“ am kommenden Samstag erneut antreten. Seine Konkurrentinnen und Konkurrenten sind:

Aileen Sager (22) aus Birkenfeld

David Leischik (27) aus Köln

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover

Lawa Baban (25) aus Gießen

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Luzern, Schweiz)

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Peris Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

„DSDS“ wird im Fernsehen bei RTL gezeigt und kann bei RTL+ gestreamt werden.