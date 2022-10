Kurz vor Übernahme-Deadline: Elon Musk veröffentlicht Video aus Twitter-Zentrale

Zuletzt hatten US-Medien berichtet, dass Elon Musk die Twitter-Übernahme bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag abschließen will. 48 Stunden vorher postet der Tech-Milliardär jetzt ein Video, das ihn in der Konzernzentrale des Social-Media-Unternehmens zeigt - und auch bei seinem Twitter-Profil gibt es eine vielsagende Änderung.

San Francisco. Tesla-Chef Elon Musk hat ein Video veröffentlicht, das ihn vor der Deadline für den Abschluss des 44 Milliarden Dollar schweren Deals zur Twitter-Übernahme in der Zentrale des Social-Media-Unternehmens zeigt. Der Milliardär änderte am Mittwoch zudem die Beschreibung in seinem Twitter-Profil zu „Chief Twit“ und seine Ortsangabe zur Twitter-Zentrale, die in San Francisco liegt. In dem Video ist zu sehen, wie er einen Spülstein durch die Lobby trägt. „Twitter-Hauptquartier betreten - Lass das auf dich wirken“, twitterte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ein Gericht hat Musk bis Freitag Zeit gegeben, die Vereinbarung vom April zum Kauf des Unternehmens unter Dach und Fach zu bringen, nachdem er zwischenzeitlich versucht hatte, sich daraus zurückzuziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weder Musk noch Twitter haben erklärt, ob der Kauf inzwischen finalisiert wurde. Twitter bestätigte jedoch die Echtheit von Musks Video.

RND/AP