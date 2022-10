Elon Musk zu Kauf von Twitter: Plattform darf nicht zur „Höllenlandschaft“ werden

Techmilliardär Elon Musk hat sich in einem Tweet direkt an die Werbekunden von Twitter gewandt und seine Motivation für den Kauf der Plattform begründet. Er wolle „der Menschheit helfen“ und verhindern, dass Twitter zu einer „Höllenlandschaft“ werde.

Einen Tag vor der Deadline für den Abschluss des 44 Milliarden Dollar schweren Deals zur Twitter-Übernahme hat sich Elon Musk direkt an Werbekunden gewandt. In dem Tweet begründet er seinen Kauf der Social-Media-Plattform.

„Twitter kann natürlich nicht zu einer Höllenlandschaft werden, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann“, schrieb Musk in der Nachricht, die er mit den Worten „Sehr geehrte Twitter-Werbetreibende“ einleitete. Vielmehr wolle er der Menschheit helfen, die er liebe. Kritikerinnen und Kritiker hatten zuvor mit Blick auf die Übernahme durch Musk befürchtet, bei Twitter könnten sich Hassreden und Fehlinformationen weiter ausbreiten.

Musk: „Für die Zukunft der Zivilisation wichtig“

Die meisten Spekulationen darüber, warum er die Plattform gekauft habe, seien „falsch“, so Musk weiter. „Der Grund, warum ich Twitter erworben habe, ist, dass es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Stadtplatz zu haben, auf dem eine breite Palette von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückzugreifen“, so Musk. „Aktuell ist die Gefahr groß, dass die sozialen Medien in rechtsextreme und linksextreme Echokammern zersplittern, die noch mehr Hass erzeugen und unsere Gesellschaft spalten.“

Eine offizielle Mitteilung des Unternehmens zur Twitter-Übernahme durch Musk gibt es bislang nicht. Ein Gericht hat Musk bis Freitag Zeit gegeben, die Vereinbarung vom April zum Kauf des Unternehmens unter Dach und Fach zu bringen, nachdem er zwischenzeitlich versucht hatte, sich daraus zurückzuziehen.

Am Mittwoch hatte Musk ein Video veröffentlicht, das ihn in der Twitter-Zentrale zeigt. Der Milliardär änderte zudem die Beschreibung in seinem Twitter-Profil zu „Chief Twit“ und seine Ortsangabe zur Twitter-Zentrale, die in San Francisco liegt.

RND/seb, mit AP