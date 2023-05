ESC 2023: Diese Halbfinalisten haben es ins Finale geschafft

Die nächste Nacht der Entscheidung beim Eurovision Song Contest in Liverpool ist vorüber: Im zweiten Semifinale haben sich am Donnerstag in der britischen Hafenstadt zehn weitere Länder für das Finale qualifiziert - sechs Bewerber erreichten die Endrunde nicht. Damit stehen nun alle 26 Teilnehmer für das große Finale am Sonnabend fest.

Die glücklichen Gewinner in einer musikalisch eher überraschungsarmen Liveshow am Donnerstag, die sich nun zu den 16 bereits feststehenden Teilnehmern gesellen dürfen, waren folgende zehn Acts:

Das zweite Halbfinale war, was die qualitative Tiefe und die Vielfalt der Stilrichtungen anging, deutlich konventioneller (und deutlich schwächer) als das offensive erste, in dem ein Partysong nach dem anderen den Zuschauern kaum eine Atempause ließ. Das zweite Halbfinale dagegen bestand überwiegend aus Atempausen. Zwischendurch, inmitten eines der schwächsten ESC-Semifinals seit Einführung 2004, musste man sich fragen, ob der Eurovision Song Contest ein Qualitätsproblem hat.

Ein Flügel, den niemand spielt

Den Auftakt machte der dänische Sänger Reiley in pinkfarbenem Konfirmandenanzug - und viel Aufregung in der Stimme. Seine armenische Kollegin Brunette (Künstlername und Haarfarbe in einem) hinterließ keinen bleibenden Eindruck (schaffte es aber dennoch ins Finale), ebenso wenig wie der rumänische Daniel-Küblböck-Kopist. Vieles blieb rätselhaft: Warum stand im estnischen Act ein Flügel auf der Bühne - aber niemand spielte ihn? Woran litt der barmende Zypriot bloß so sehr? Warum stand die Georgierin auf einem überdimensionalen Eishockeypuck? Sind die Australier mit dem Auto nach Liverpool gekommen? Und wie ist es dem Dänen bloß gelungen, live zu singen, dabei aber so zu wirken, als sänge er zu Playback?

Stabile Performance: die drei ESC-Moderatorinnen Alesha Dixon (v. l.), Julia Sanina und Hannah Waddingham. © Quelle: IMAGO/TT

Eine gute Figur machten dagegen erneut die drei Moderatorinnen - darunter BBC-Allzweckwaffe Alesha Dixon, die Ukrainerin Julia Sanina sowie vor allem Schauspielerin Hannah Waddingham, bekannt als Clubbesitzerin Rebecca aus der Apple-Erfolgsserie „Ted Lasso“ sowie aus „Game of Thrones“. Dem gut eingespielten Trio gelang erneut ein perfekter Mix aus Ironie und Stabilität.

Im ersten Halbfinale hatten sich am Dienstag bereits die folgenden zehn Länder qualifiziert:

Damir stehen nun alle Teilnehmer für das ESC-Finale am Sonnabend fest. Deutschland ist als einer der großen Beitragszahler der Europäischen Rundfunkunion (EBU) - die den ESC organisiert - direkt für das Finale qualifiziert, ebenso wie Spanien, Italien, Frankreich, Gastgeber England und Vorjahressieger Ukraine. Die Hamburger Glamrock-Band Lord of the Lost tritt mit dem Song „Blood & Glitter“ an. Die traditionell recht treffsicheren Wettbüros sahen sie zuletzt auf Platz 15 - es wäre die beste deutsche Platzierung seit Jahren.

Lord of the Lost startet im hinteren Teil der Show. Das ist keine Garantie für eine bessere Platzierung, aber mit Blick auf das Kurzzeitgedächtnis von TV-Zuschauern doch ein gewisser Vorteil. Auch ihre Originalität dürfte sich angesichts diverser mittelmäßig origineller Konkurrenz-Acts auszahlen. Auch wenn die Australier von Voyager mit dem deutschen Sänger Daniel Estrin, geboren in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen), als ziemlich lupenreine Hardrockband musikalisch in ähnlichen Gewässern fischen. Im Hauptberuf ist Estrin übrigens Rechtsanwalt.

Auf Platz 15 geschätzt: die deutsche Gruppe Lord of the Lost beim Eurovision Song Contest - auf den Spuren der Beatles vor dem Nachbau des legendären "Cavern Clubs" in Liverpool. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Und Lord of the Lost? Sind kaum in Schubladen zu packen. „Wir sind keine typische Metalband, keine typische Gothicband, keine typische Rockband“, sagte Frontmann Chris Harms in Liverpool. „Für die Metaller sehen wir zu schwul aus, für die Gothics sind wir zu lustig und zu hart, für die Rocker sind wir zu Metal. Jahrelang wurde uns das als Nachteil angekreidet, aber eigentlich ist es ein Vorteil. Das ist unser Spiel. Wir mögen es, zwischen den Stühlen zu sitzen.“

Die deutschen Punkte vergibt erstmals Elton

Und so läuft das Finale ab: 26 Finalisten (von ursprünglich 37 Bewerbern) treten am Sonnabend ab 21 Uhr vor 7000 Zuschauern in der Liverpool Arena an (für deutsche Zuschauer live in der ARD, bei One und in der ARD-Mediathek). Das Kalush Orchestra, ukrainischer Gewinner des ESC 2022, eröffnet die Show. Schon ab 20.15 Uhr meldet sich Barbara Schöneberger live aus dem Tate Museum in Liverpool. Ihre Countdownshow läuft diesmal gleichzeitig im Ersten, in ORF 1 sowie SRF 1. Die deutschen Punkte vergibt erstmals Komiker Elton.