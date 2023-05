ESC 2023: Wo Sie den Song Contest live verfolgen können

Schafft Deutschland in diesem Jahr die Wende nach einer zuletzt enttäuschenden ESC-Bilanz? Die Antwort gibt’s am Samstagabend, wenn in Liverpool die diesjährige Eurovision-Party steigt. Damit Sie nichts verpassen, liefern wir hier das ESC-Programm 2023 im Überblick:

ESC 2023 in Liverpool







Das ESC-Programm der ARD

Wie üblich sind die Halbfinals und das Finale des Eurovision Song Contests bei der ARD im Free-TV zu sehen. Zusätzlich zum Hauptevent am Samstag läuft im Ersten noch der „Countdown“ fürs Finale und die „Aftershow“ im Nachgang. Die Termine im Überblick:

Dienstag, 9.5.2023: 1. ESC-Halbfinale

Donnerstag, 11.5.2023: 2. ESC-Halbfinale

Samstag, 13.5.2023: „ESC – der Countdown“

Samstag, 13.5.2023: ESC-Finale

Samstag, 13.5.2023: „ESC – die Aftershow“

ESC 2023 im TV und Livestream sehen

Alle Streams, Highlights und weitere Videos zum ESC 2023 gibt es in der ARD-Mediathek. Über die Mediathek ist auch das Liveprogramm aller ARD-Sender, darunter Das Erste und One, abrufbar. Aus rechtlichen Gründen können manche Programminhalte nicht aus dem Ausland abgerufen werden. Die Nutzung der ARD-Mediathek ist kostenlos und bedarf keiner Registrierung.

Auf der offiziellen Website des Eurovision Song Contests in Deutschland, eurovision.de, werden Livestreams im englischen Originalton kostenlos zur Verfügung gestellt.

1. ESC-Halbfinale (Dienstag, 9. Mai 2023)

Uhrzeit: 21 – 23.10 Uhr

Live im TV: One

Livestream: ARD-Mediathek, eurovision.de

2. ESC-Halbfinale (Donnerstag, 11. Mai 2023)

Uhrzeit: 21 – 23.10 Uhr

Live im TV: One

Livestream: ARD-Mediathek, eurovision.de

„ESC – der Countdown“ (Samstag, 13. Mai 2023)

Uhrzeit: 20.15 – 20.55 Uhr

Live im TV: Das Erste, One

Livestream: ARD-Mediathek, eurovision.de

ESC-Finale (Samstag, 13. Mai 2023)

Uhrzeit: 21 – 0.45 Uhr

Live im TV: Das Erste, One

Livestream: ARD-Mediathek, eurovision.de

„ESC – die Aftershow“ (Samstag, 13. Mai 2023)

Uhrzeit: 0.45 Uhr bis 1.15 Uhr

Live im TV: Das Erste, One

Livestream: ARD-Mediathek, eurovision.de

Sendetermine weiterer ESC-Shows

Auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek werden neben den Halbfinals und dem Finale (sowie „Countdown“ und „Aftershow“) noch weitere Sendungen rund um den ESC in Liverpool als Livestream angeboten. In „Alles Eurovision“ berichten die ESC-Moderatoren Alina Stiegler und Stefan Spiegel täglich live aus Liverpool. Das ist das Programm:

