Countdown läuft: Österreich eröffnet gleich mit erstem Beitrag den Eurovision Song Contest

Liverpool. Es ist wieder so weit: An diesem Samstag, 13. Mai, entscheidet sich beim 67. Eurovision Song Contest, welches Land in Europa den besten Act auf die Bühne gebracht hat. Unter dem Motto „United by Music“ findet das diesjährige Finale in Liverpool in Großbritannien statt. Es ist das erste Mal seit 1980, dass nicht das Land des letzten ESC-Gewinners als Gastgeber auftritt. Im letzten Jahr holte das Kalush Orchestra den Sieg in die Ukraine. Aufgrund des russischen Angriffskriegs wurde der Musikwettbewerb jedoch verlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ESC-Liveticker: alle News zum 67. Eurovision Song Contest 2023

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Tickaroo GmbH, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wichtigsten Infos zum ESC im Überblick:

Am Finale nehmen Acts aus 26 Ländern teil.

Für Deutschland geht Lord of the Lost ins Rennen.

Punktesprecher für Deutschland ist erstmals nicht mehr Barbara Schöneberger, sondern Elton .

Austragungsort ist die Liverpooler M&S Bank Arena .

Los geht‘s am Samstag ab 21 Uhr.

Die 26 ESC-Finalteilnehmer im Überblick

Alle 26 Teilnehmer des ESC-Finales vom Samstagabend in der Startreihenfolge mit Interpreten, Titel und Kurzkommentar:

01 Österreich: Teya & Salena („Who the hell is Edgar?“) Ein Elektro-Popsong mit eingängigem Beat über das Leid von Autoren

02 Portugal: Mimicat („Ai coração“) Ein Retro-Pop-Lied mit Gitarrenelementen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

03 Schweiz: Remo Forrer („Watergun“) Ein pathetischer Midtempo-Song übers Erwachsenwerden

04 Polen: Blanka („Solo“) Eine laute Hüpfnummer mit Sommerhitqualitäten und sexy Bühnenshow

05 Serbien: Luke Blake („Samo mi se spava“) Eine schmissige Popnummer mit gehauchter Stimme und Videospiel-Optik

06 Frankreich: La Zarra („Évidemment“) Ein Ohrwurm zwischen klassischem französischen Chanson-Gesang und 70er-Disco-Hymne

07 Zypern: Andrew Lambrou („Break A Broken Heart“) Eine Herzschmerz-Powerballade mit Kopfstimmenmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

08 Spanien: Blanca Paloma („Eaea“) Ein sperriges Wiegenlied zwischen Flamenco und Experimental-Klängen, zwischen Macarena und Ofra Haza

09 Schweden: Loreen („Tattoo“) Die Favoritin mit Dancepop-Song und allem, was ein Siegertitel braucht - Ohrwurm, Trance-Dynamik, subtile Zitate zwischen Abba und dem eigenen Siegertitel „Euphoria“ von 2012

10 Albanien: Albina & Familja Kelmendi („Duje“) Nicht nur die Kellys haben als Familie Erfolg. Hier kommt tanzbare Weltmusik, wie sie den ESC früher viel stärker geprägt hat

11 Italien: Marco Mengoni („Due vite“) Eine Italoballade, die auch aus 1980er Jahren sein könnte, von einem charismatischen ESC-Wiederholungstäter

12 Estland: Alika („Bridges“) Routinierte und kraftvolle Schmacht-Ballade, bei der sich die Sängerin teils selbst am Flügel begleitet.

13 Finnland: Käärijä („Cha Cha Cha“) Es ist DER Ohrwurm dieses ESC. Ein Favorit vieler Herzen, der keinen kalt lässt; Mix aus Rap, Metal, Elektro mit ganz verschiedenen Teilen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

14 Tschechien: Vesna („My Sister‘s Crown“) Female Empowerment im Gewand eines kraftvollen Sprechgesangs mit Refrain, der ins Ohr geht

15 Australien: Voyager („Promise“) Rocksong mit bisschen Metal und gleichzeitig Synthesizer-80er-Sound

16 Belgien: Gustaph („Because Of You“) Von Look und Musik irgendwo zwischen Boy George und Simply Red anzusiedeln

17 Armenien: Brunette („Future Lover“) Elfenhafter Balladen-Pop mit Rap-Einlage

18 Moldau: Pasha Parfeni („Soarele și luna“) Elektronisch angehauchte Weltmusik in tollem Ethno-Look

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

19 Ukraine: Tvorchi („Heart Of Steel“) Ein überraschend andersartiger R‘n‘B-Song ohne jegliches Folklore-Element

20 Norwegen: Alessandra („Queen Of Kings“) Im Kostüm einer Kriegerin hat die Norwegerin einen Mitklatsch-Song im Gepäck, wie er beim ESC schon Hunderte Male zu hören war

21 Deutschland: Lord Of The Lost („Blood & Glitter“) Deutschlands Rock-Hoffnung beim ESC - irgendwo zwischen Lordi (ESC-Sieger 2006) und Måneskin (2021) - zum RND-Interview mit Sänger Chris Harms von Lord Of The Lost.

22 Litauen: Monika Linkytė („Stay“) Einer der leiseren Songs dieses Wettbewerbs, das Lied erinnert ein wenig an „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus

23 Israel: Noa Kirel („Unicorn“) Ein überfrachteter Popsong mit Dance-Elementen und R‘n‘B

24 Slowenien: Joker Out („Carpe Diem“) Schmissiges Stück. Es klingt etwas wie die Pop-Hymnen der frühen 90er Jahre von HIM und Héroes del Silencio. Allerdings etwas eintöniger

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

25 Kroatien: Let 3 („Mama ŠČ“) Die Nummer mit dem angesichts vieler geleckter Nummern aussterbenden Trash-Appeal des ESC und einem Sänger mit Freddie-Mercury-Schnäuzer

26 Großbritannien: Mae Muller („I Wrote A Song“) Ein Uptempo-Popsong im Stile von Dua Lipa