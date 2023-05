ESC in Liverpool: warum die Türkei nicht dabei ist

Es ist 1.44 Uhr in der Nacht von Riga am 24. Mai 2003: Im Pressezentrum des Eurovision Song Contest in der Skonto Olympic Hall brandet Jubel auf. Soeben betritt Sertab Erener im Blitzlichtgewitter das Podium. Die türkische Sängerin hat mit ihrem orientalisch angehauchten Partysong „Everyway That I Can“ den ESC gewonnen – nach 24 erfolglosen Teilnahmen ihres Landes. „Wir haben den Fluch durchbrochen!“, ruft sie glücklich. Ihre Landsleute im Saal eskalieren. „Hier geht es um Musik“, sagt sie. „Ich glaube nicht an Politik. Lasst uns einfach eine Party feiern nächstes Jahr in Istanbul.“ Die Türkei befand sich, kulturell gesehen, in dieser Nacht tief im Herzen Europas.

Der ESC und die Türkei waren sich einst ganz nah

Genau zwei Jahrzehnte ist der bisher einzige türkische Triumph beim ESC her. Mit hauchdünnem Vorsprung (167 Punkte) siegte Sertab Erener damals vor Urban Trad aus Belgien (165 Punkte) und dem russischen Skandalmädchenduo t.a.T.u. (164 Punkte). Im Jahr darauf traf sich Europa dann turnusgemäß in Istanbul – in der Basketballarena Abdi Ipekçi neben den Ruinen der byzantinischen Stadtmauer aus dem fünften Jahrhundert. Die ganze Stadt war rot-weiß bewimpelt mit Hunderttausenden von Eurovisions-Logos, der Ehrgeiz, es allen zu zeigen, war gewaltig. Die ESC-Show war so etwas wie ein dreistündiges Bewerbungsgespräch für die Europäische Union.

Eurovision Song Contest unter dem Halbmond: Wimpel mit dem offiziellen Logo des Eurovision Song Contest wehen 2004 in Istanbul vor einem Halbmond mit Stern. © Quelle: picture-alliance / dpa

Die Europabegeisterung kannte kaum Grenzen: „Wir wollen zeigen, dass wir dazugehören“, sagte damals ein Taxifahrer in seinem alten Renault, an dem fast nichts mehr richtig funktionierte außer der Hupe. „Ich würde hier auch umsonst arbeiten, Tag und Nacht, ohne Schlaf“, sagte der 18-jährige Schüler Bilal Satici, der als Helfer beim Wettbewerb jobbte. „Es geht um mein Land, und es geht um Europa.“

Und tatsächlich sah es damals so aus, als könnte der Song Contest im eigenen Land die fröhliche erste Etappe der Türkei auf dem Weg in die EU sein: In einem gewaltigen Reformkraftakt hatte das türkische Parlament im Sommer 2002 gerade mehr als 100 Gesetze beschlossen, hatte die Todesstrafe in Friedenszeiten abgeschafft (wovon auch der inhaftierte PKK-Chef Abdullah Öcalan profitierte), hatte angemeldete Demonstrationen erlaubt, die Macht der Generale beschnitten, kurdische Sprachkurse gestattet und Anti-Terror-Gesetze entschärft. Die Zeitung „Hürriyet“ schrieb damals vom „Putsch der Zivilisten“. Man träumte von Europa. Beitrittsgespräche mit der EU schienen in greifbarer Nähe. All das wirkt heute undenkbar.

ESC-Siegerin Sertab – ein Beispiel für die Magie der Vielfalt

Sertab Ereners Sieg war in vielerlei Hinsicht ein kultureller Meilenstein. Erstmals hatte die Türkei einen Beitrag nicht in der Landessprache geschickt, sondern auf Englisch. Prompt gewann das Land. Und Erener war in ihrem traditionellen Bauchtanzkostüm mit ihrer kraftvollen Choreografie und ihrem musikalischen Mix aus traditionellen Elementen und westlich orientierten Partysounds ein lebendes Beispiel für kulturelle Verschmelzung und die Magie der Vielfalt.

Musik kann Grenzen überwinden: Türkische und griechische Fans im ESC-Jahr 2004 bei einem gemeinsamen Konzert des griechischen Popstars Sakis Rouvas und der türkischen ESC-Siegerin Sertab Erener von 2003. Beide Länder stehen im Konflikt um die Insel Zypern. Trotzdem bekam Erener als erste türkische ESC-Kandidatin sieben Punkte von der Insel. © Quelle: picture alliance / AP Photo

Sieben Punkte gab es sogar aus Zypern für ihr Lied – eine kleine Sensation. Es waren die ersten Song-Contest-Punkte der geteilten Insel überhaupt für die Türkei in der Geschichte des Wettbewerbs. Wenn es eines Beweises bedurft hätte für die Tatsache, dass Musik Grenzen überwinden kann – hier war er. Ein Hauch von Versöhnung lag in der Luft, auch wenn Erener von Politik nichts wissen wollte („Es ist alles nur ein Spiel“). Doch all das ist Vergangenheit. So weit entfernt von Europa wie jetzt war die Türkei seit Jahren nicht. Und hier dient – einmal mehr – der Song Contest als kultureller Spiegel der großen Politik: Seit zehn Jahren ist Funkstille. Seit 2013 verweigert sich die Türkei dem ESC. Warum?

Man sei unzufrieden mit dem ungerechten Abstimmungsprozess, hieß es zunächst aus Istanbul. Im Finale des ESC 2012 landete die Türkei bei den Jurys nur auf Platz 22, beim Publikum dagegen auf Platz vier. Dahinter steckte aber wohl auch die Enttäuschung, dass der türkische Beitrag der Band Yüksek Sadakat im Jahr 2011 erstmals im Halbfinale hängen blieb und das große Finale verpasste. Die fünf größten Beitragszahler der Europäischen Rundfunkunion (Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien) dagegen sind automatisch für die ganz große Show gesetzt. Das empfand man in Ankara als kränkend.

Überfordert türkische Konservative: Sängerin Conchita Wurst, Siegerin beim ESC 2014 in Kopenhagen. © Quelle: picture alliance / dpa

Doch der Konflikt reicht noch tiefer: Der Sieg der bärtigen Diva Conchita Wurst 2014 in Kopenhagen mit „Rise Like a Phoenix“, den fast ganz Europa als Sinnbild für Vielfalt, Respekt und Toleranz feierte, irritierte Rechte, Nationalisten, Konservative und andere Traditionalisten in der Türkei (und vor allem in Russland) massiv. „Frauen“ mit Bart im Staatsfernsehen? Das war zu viel für manchen. „Ich kann als öffentlicher Sender nicht live im Abendprogramm jemanden mit ungewissem Geschlecht auftreten lassen, der einen Bart und einen Rock trägt und Mann und Frau zugleich sein will“, zürnte öffentlich der damalige Generaldirektor des türkischen Staatsfernsehens TRT, Ibrahim Eren. Er habe der EBU mitgeteilt, dass die Europäer damit ihre Werte vergessen hätten. „Erst wenn sich das ändert, nehmen wir wieder teil.“

Unter Erdogan wird es wohl keine Rückkehr geben

Nun – es änderte sich nichts. Europa feierte die österreichische Diva, und der ESC blieb bis heute eine mächtige Plattform für ein buntes Europa. Und die Türkei rückte unter Präsident Recep Tayyip Erdogan immer weiter von freiheitlichen Grundsätzen ab. Enttäuscht von Europa veranstaltete man im Dezember 2013 erstmals gar einen eigenen „Song Contest“: Beim „Türkvizyon Song Contest“ dürfen Länder und Regionen teilnehmen, in denen Turksprachen gesprochen werden und Turkvölker leben.

Unter Erdogan erscheint eine Rückkehr des Landes zum echten ESC höchst unwahrscheinlich. Dabei liegt der Mann mit seiner rigiden, restriktiven Kulturpolitik meilenweit entfernt von den Interessen seiner eigenen Bevölkerung, wie eine aktuelle Umfrage des Thinktanks Global Academy zeigt: Spektakuläre 95,6 Prozent der Türken wünschen sich demnach eine Rückkehr ihres Landes zum ESC, wie unter anderem die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten. Nur 4,6 Prozent sind dagegen. Mit anderen Worten: Erdogan ist – wenige Tage vor der Präsidentenwahl am Sonntag – mit seiner stockkonservativen Haltung praktisch allein auf weiter Flur. Eine winzige Minderheit steht treu zu ihm.

In der Türkei dabei: Stefan Raab (r.) und sein damaliger Schützling Max Mutzke auf einer Pressekonferenz beim bisher einzigen ESC in der Türkei im Mai 2004 in Istanbul. Max Mutzke erreichte Platz acht. © Quelle: picture-alliance / dpa

Die türkische Opposition macht sich die stabile ESC-Sehnsucht der Türken clever zunutze: In einer Videobotschaft verkündete Ali Babacan, treibende Kraft im Oppositionsbündnis, das Erdogan am Sonntag gern ablösen möchte: „Wir werden die Türkei wieder auf die europäische Bühne zurückbringen.“ Er erinnerte an Sertab Ereners großen Sieg. Und so werden nicht wenige Türken den Wettbewerb in Liverpool mit einer gewissen Sehnsucht verfolgen.

Signale der Hoffnung aus Ankara

Erste Signale der Hoffnung gab es vor zwei Jahren: Als neuer verantwortlicher Executive Supervisor für den ESC bei der EBU ist inzwischen Martin Österdahl am Ruder. Er löste Jan Ola Sund ab, mit dem die türkische Seite offenbar nicht gut zusammenarbeiten konnte. „Wir sind inzwischen auch in Gesprächen mit der Eurovision“, sagte TRT-Chef Ibrahim Eren im Sommer 2021. „Es gibt einen sehr guten neuen Executive Supervisor aus Nordeuropa. Unsere Kollegen haben begonnen, sich mit dem Neuen zu treffen. Ich weiß nicht, was passieren wird.“ Möglich, dass das Land eines Tages zum Song Contest zurückkehrt. Das wird nicht zuletzt auch vom Wahlausgang am Sonntag abhängen.