Rekorde, Regeln – und viele skurrile Momente: Wie gut kennen Sie den ESC?

Verkaufsoffener Sonntag

Stoffköste in Neumünster: Deshalb nehmen Gäste eine lange Anreise in Kauf

Der verkaufsoffene Sonntag in Neumünster und Rendsburg zog mehrere Tausend Menschen an. Zudem gab es in Neumünster auf dem Kleinflecken die Stoffköste – dafür reisten Besucherinnen und Besucher sogar aus Brunsbüttel oder Niebüll an.