War früher beim ESC für Deutschland alles besser?

Neues Jahr, neuer Anlauf: Lord of the Lost sollen es 2023 beim Eurovision Song Contest (ESC) richten – und nach zehn Jahren, in denen es nur einmal eine Platzierung in den Top Ten für Deutschland gab, wenigstens wieder abseits der hinteren Plätze landen. Denn abgesehen von Michael Schultes viertem Platz im Jahr 2018 sieht die Bilanz der vergangenen Jahre dürftig aus: 21, 18, 27, 26, 25, 4, 25, 25, 25 – das waren die deutschen Platzierungen seit 2013. Aber war das eigentlich schon immer so? Und mögen die anderen uns wirklich nicht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Blick in die Historie zeigt: Eigentlich waren wir mal ganz gut. In den Siebzigerjahren, genauer gesagt zwischen 1970 und 1972, belegte Deutschland gleich dreimal hintereinander den dritten Platz. Zwischen 1979 und 1983 gab es sogar fünf Jahre, in denen durchgängig die Top 5 erreicht wurden – gekrönt durch Nicoles Sieg mit dem Song „Ein bisschen Frieden“ 1982.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlechte Bilanz im neuen Jahrtausend

Im Laufe der ESC-Jahre gab es also durchaus Phasen, in denen Deutschland sehr gut abgeschnitten hat. Allerdings: Im neuen Jahrtausend zeigt die deutsche Bilanz deutlich nach unten. In den vergangenen 22 Jahren landeten die deutschen Acts ganze neunmal unter den letzten Fünf – ebenso oft wie vor der Jahrtausendwende. Allerdings in einem Zeitraum, der nur halb so lang ist. Und: Insgesamt belegte Deutschland fünfmal den letzten Platz. Nur ein einziges Mal allerdings vor dem Jahr 2000 – 1995 – kamen Stone & Stone mit „Verliebt in dich“ nur auf Rang 23.

Dabei hatte es im Jahr 2000 eigentlich vielversprechend begonnen. Stefan Raab erreichte mit „Wadde hadde dudde da?“ immerhin Platz fünf. Danach aber blieb es mau. Erst Lena Meyer-Landrut, die mit ihrem Song „Satellite“ 2010 gewann, und Michael Schulte 2018 („You Let Me Walk Alone“) holten noch einmal Top-Platzierungen.

Besonders gewogen bei den Abstimmungen sind Deutschland dabei die Spanierinnen und Spanier. Insgesamt 237 Punkte vergaben sie in den bisherigen 66 ESC-Jahren an deutsche Künstler und Künstlerinnen. Auch bei den Auftritten von Raab und Meyer-Landrut hieß es aus dem südeuropäischen Land „Germany, twelve points!“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwas weniger Punkte bekam Deutschland im Laufe der Zeit aus Dänemark (193), der Schweiz (189) und Portugal (185). Es gibt allerdings auch Länder, die wenig mit der Musik aus deutscher Feder anfangen können. Gerade einmal zehn Punkte gab es im Laufe der Jahre aus Moldau. Noch weniger aus Aserbaidschan (6), Andorra (5) und auch der Landesnachbar Tschechien hatte kaum Punkte übrig (3).

Noch nie erhielt Deutschland übrigens Punkte von einem Land: Montenegro. Auch am Samstag wird sich das definitiv nicht ändern. Da das kleine Land in diesem Jahr nicht am ESC teilnimmt, wird es auch in diesem Jahr keine Punkte an Deutschland verteilen – zumindest nicht auf klassischem Weg per SMS oder Televoting. Denn erstmals können in diesem Jahr theoretisch Menschen aus allen Ländern der Welt online mit abstimmen.

Wie gut kennen Sie den ESC? 26 Musiker, Musikerinnen und Bands wollen den Sieg im Eurovision Song Contest. Um Sie bestens vorzubereiten und einzustimmen, wollen wir Ihr Wissen in unserem Quiz testen. Sind Sie besser als Peter Urban? Testen Sie Ihr Wissen!

Große deutsche Schweden-Liebe

Und einseitig ist das Ganze nicht: Deutschland selbst verteilte bei den zwölf bisherigen Teilnahmen Montenegros nur zwei Punkte an das Land. Womöglich aber vor allem, weil die Montenegriner bisher erst zweimal das Finale erreichen konnten – 2014 und 2015.

Wenig großzügig ist Deutschland auch gegenüber anderen Staaten. San Marino (dreimal im Finale) und Belarus (sechsmal im Finale) erhielten noch keinen unserer Punkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders lieben die Deutschen dagegen Musik aus dem Norden. Schweden erhielt im Laufe der Zeit die meisten Punkte (217), aber auch für Großbritannien gab es allerlei zu holen – hierhin verteilte Deutschland 205 Punkte. Dass die Nachbarschaftsliebe beim ESC weniger stark ausgeprägt ist, zeigt sich daran, dass Österreich nur im Mittelfeld landet, wenn es um die deutschen Stimmen geht.

66 Jahre, 69 Gewinner

Unter den Top Five auch: Irland. 164 Punkte gab es für die bisher erfolgreichste ESC-Nation von deutschen Jurys und Zuschauern. Die Irinnen und Iren sind bisher am erfolgreichsten beim ESC. Ganze siebenmal gewann das Land den Song Contest bisher – das letzte Mal allerdings 1997.

Wahrscheinlicher ist derzeit, dass Schweden – derzeit mit sechs Siegen auf Rang zwei in der ewigen ESC-Bestenliste – gleichzieht. Die schwedische Sängerin Loreen liegt mit ihrem Song „Tattoo“ zumindest bei den Buchmachern derzeit weit vorn. Deutschland landet hier nur im Mittelfeld – Irland hingegen ist im ersten Halbfinale schon ganz ausgeschieden. Einen achten irischen Sieg wird es also auch in diesem Jahr nicht geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht wiederholen wird sich wohl auch ein Kuriosum aus der ESC-Geschichte: 1969 gewannen gleich vier Nationen – Spanien, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien – den Wettbewerb. Damals gab es kein Regelwerk für den Fall eines Gleichstandes. Das ist mittlerweile anders. Kommen zwei Songs auf die gleiche Punktzahl, haben zunächst die Zuschauerstimmen Vorrang. Sind diese gleich, gewinnt der Beitrag, der mehr Jurypunkte erhalten hat. Kommt es auch hier zum Gleichstand, stimmt die Jury schließlich in einer Mehrheitsentscheidung ab, welcher Song vorne liegt. Es kann eben nur einen ESC-Sieger geben.