Eskalation, Baby! – Die Serie „Beef“ macht (streit-)süchtig

Ich kämpfe, also bin ich. Der von Existenzängsten und Selbstzweifel zerfranste Mensch des 21. Jahrhunderts wird in der Netflix-Serie „Beef“ zum Rächer. Serienschöpfer Lee Sung Jin lässt Steven Yeun und Ali Wong in einer hinreißenden Eskalationsspirale kreisen.

Steven Yeun? Klar, der war der nette Glenn in „The Walking Dead“ – Herz und Seele der wohl berühmtesten Serie über Zombieapokalypsen und wie man mit ihnen klarkommt. Glenn war zudem „hot“, ein Hingucker, und seine Romanze mit der Farmerstochter Maggie fiel wie ein Sonnenstrahl zwischen die im Prinzip hoffnungslosen Überlebenden und die mürben, schlurfenden Tag- und Nachtmahre. Als Glenn dann in der ersten Episode der siebten Staffel unter die Stacheldrahtkeule des grausamen Negan geriet, war für viele die ganze Serie gestorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Netflix kann noch Überwältigungsfernsehen

Jetzt kehrt Yeun als Hauptdarsteller von „Beef“ zurück – einer Serie, die zeigt, dass Netflix noch Überwältigungsfernsehen hinbekommt. In der ersten von zehn Folgen (es gibt alle auf einen Schlag – der geneigte Binger applaudiert) pinkelt Yeun einer reichen Frau mitten ins Badezimmer. Stimmt, das hätte Glenn nie getan und – stimmt auch – hier beginnen die Spoiler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Yeun ist der Handwerker Danny Cho, der an einer Baumarktkasse in Los Angeles gleich drei Grills auf einen Schlag zurückgeben will – und dies, wie der genervte Mann an der Kasse kundtut, bereits zum dritten Mal. Was nun aber an dessen gerissenem Geduldsfaden und der fehlenden Quittung scheitert. Auf dem Parkplatz schneidet dann noch ein weißer Mercedes Dannys alten Pickup, aus dem Seitenfenster erscheint ein gestreckter Mittelfinger und da brennen in Danny die Sicherungen durch. Eine rüde Verfolgungsjagd mit vielen Beinahe-Unfällen und auf Dannys Windschutzscheibe prasselnden Lebensmitteln beginnt. Am Ende ist der Mercedes zwar weg, nicht aber Dannys aus Demütigungen geborenen Vergeltungsgelüste. Genugtuung hat er erst, als er der Fahrerin Amy Lau (Standup-Kultcomedienne Ali Wong) die Toilette verunreinigt hat. Rache zieht freilich Rache nach sich.

Lee Sung Jin zeigt unglückliche Heldinnen und Helden im Terrormodus

Die exquisite Terrorspirale, die Regisseur und Serienschöpfer Lee Sung Jin vornehmlich mit asiatischstämmigen Schauspielerinnen und Schauspielern in Gang setzt, erzählt vom Stress des heutigen Lebens, in dem Schein Sein in den Schatten stellt, in dem man zuweilen mehr um die eigene Existenz ringen muss als in zombieverseuchten Endzeitlanden, und in der es schnell zu einem „Beef“ kommen kann, einer Mücke, die zum Elefanten gemacht wird.

Antiheld Danny wäre gern ein erfolgreicher Bauunternehmer geworden, stürzt sich aber in buchstäblich halsbrecherische Minijobs, um sein Auskommen zu finden. Er muss sich mit geizigen Kunden, einem arbeitsunwilligen Bruder (Young Mazina) und einem aggressiven Gangster-Cousin (David Choe) herumschlagen. Nichts will ihm gelingen, er ist ein guter Mann in rücksichtslosen Zeiten, und wenn das Unglück zu groß zu werden droht, kauft er sich wieder mal drei Grills. Das halbe Leben bisher war eher traurig, warum die Sache nicht abkürzen?

Amy ist eine Frau, die ihr Zelt am Rande des Nervenzusammenbruchs aufgeschlagen hat. Sie hat ein kleines Kunstunternehmen gegründet, das sie an die Milliardärin Jordan (Maria Bello) verkaufen will. Sie möchte zugleich eine gewiefte Geschäftsfrau sein, eine Ultramutter für Töchterchen June (Remy Holt) und die bestmögliche Ehefrau für den enervierend gelassenen Keramikkünstler George (Joseph Lee), der ihr nach der Autohatz durch L. A. gönnerhaft rät, sie solle doch ihr „Dankbarkeitstagebuch“ weiterführen. Amys Blick brennt, ihr Lächeln ist eine verzweifelte Zahnmaske, ihr Körper vibriert jede Sekunde. Diese Frau will explodieren, die selbstgerecht-feindselige Schwiegermutter Fumi (Patti Yasutake) macht das Fass der Selbstbeherrschung voll, Danny bringt‘s zum Überlaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So viel Eskalation gab es in L. A. zuletzt 1929

Eine solche grimmig-vergnügliche Eskalation hat Los Angeles im Kino zuletzt erlebt, als Oliver Hardy und Stan Laurel sich in „Big Business“ (1929) als Weihnachtsbaumverkäufer verdingten. Der Disput mit einem unwilligen Kunden (James Finlayson) wuchs sich damals zu einer köstlichen Zerstörungsorgie aus, dem am Ende das Töff-Töff der Handlungsreisenden und das Haus des Weihnachtsverächters zum Opfer fielen. Nicht viel, so war schon damals, kurz vor dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, die Botschaft, trennt Zivilisation von Irrsinn.

War „Big Business“ gerade mal 20 Minuten lang, erstreckt sich der Kampf zwischen Ali und Danny über gut sechs höchst vergnügliche Stunden. Dass „Beef“ keine Minute an Drive verliert, liegt an den beiden Hauptdarstellern, dem großartigen Ensemble, dem scharfsinnigen Drehbuch und einer dynamischen Inszenierung. Nie geht‘s hier vom Gaspedal. Und Los Angeles erscheint als befremdliche Stadt ohne Gesichter, in der die Menschen sich, wo immer es möglich ist, in ihren Autos vor ihren Zeitgenossen verbergen – kein Wunder dass John Lasseter hier den Höhepunkt von „Cars“ (2006) ansiedelte, einem Animationsfilm, in dem Fahrer und Fahrzeuge verschmolzen, Autos Lebewesen mit Augen und Lippen waren.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Beef“ ist die Versteher-Serie für all die, denen das moderne Leben mit seine endlosen Krisen und seiner Lieblosigkeit die Luft abzudrehen droht und die in den vier Wänden schonmal ein „F… dich, du A…!“ ans Universum brüllen, weil sie das viele Übereinander von Dingen und Vorgängen nicht mehr aushalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Amy und Danny sind die Stellvertreter dieser Unverstandenen und Erstarrten, und es ist nur recht und billig, dass Lee Sung Jin sie aus ihren Rüstungen holt, so dass sie dem Zuschauer irgendwann wie die einzigen echten Menschen auf der (Film-)Welt vorkommen. „Ich will nicht, dass jemand sieht, wie ich wirklich bin“, sagt Amy beim Showdown.

Am Ende will man mehr von Amy und Danny

Der findet in der kalifornischen Wildnis statt, wo Hilferufe keinen Sinn machen, weil Handys keinen Empfang mehr haben. Der Regisseur führt Selbst- und Fremderkenntnis zusammen und überrascht sein Publikum wahrhaftig bis zur allerletzten Sekunde der letzten Episode. Am Ende will man mehr davon. Ob der Wunsch in Erfüllung geht? In einem der hübschen surrealen Momente der letzten Episode unterhalten sich auf einem nächtlichen Baum zwei Raben über die Geschehnisse. Das ernüchternde Poe‘sche „Nimmermehr!“ kommt dabei keinem von ihnen über den Schnabel.

„Beef“, Serie, zehn Episoden, von Lee Sung Jin, mit Steven Yeun, Ali Wong, David Choe, Young Mazino, Mia Serafino, Maria Bello (streambar bei Netflix)