Moderatorin Esther Sedlaczek: „Ich war schon immer Mausfan“

Moderatorin Esther Sedlaczek kennen viele Zuschauer aus der „Sportschau“. Am 20. Mai um 20.15 Uhr gibt die 37-Jährige ihren Einstand im Ersten bei „Frag doch mal die Maus“. Sedla­czek wurde 1985 in Ost-Berlin als älteste Tochter des Schauspielers Sven Martinek geboren und studierte Modejournalismus und Medienkommunikation. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Berlin. Im RND-Interview spricht sie über ihren Einstand bei „Frag doch mal die Maus“ und die positive Resonanz auf ihre kritischen Interviews bei der Fußball-WM.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sind die neue Moderatorin der Samstagabendshow „Frag doch mal die Maus“. Wie wollen Sie es angehen?

Als neue Gastgeberin muss ich mich in erster Linie auf die Gäste vorbereiten und natürlich auf die Kinder. Es geht in der Sendung ja um die Kinder und die Fragen, die sie stellen. So ganz allmählich werde ich dann auch ein Gefühl für die Sendung kriegen, hoffe ich. Es ist schon eine besondere Herausforderung für mich, weil ich ja noch nie eine Samstagabendshow moderiert habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stellen Kinder bessere Fragen als Erwachsene?

Sagen wir mal so, sie trauen sich mehr. Ein Beispiel: Die Frage, warum Hunde nicht bunt sind, würde ein Erwachsener eher nicht stellen, ein Kind dagegen schon. Dabei ist das keine schlechte Frage, auf die wohl die wenigsten Erwachsenen eine Antwort haben. Wir verlernen vielleicht im Lauf unseres Lebens, die Fragen zu stellen, die wir im Kopf haben, aus Angst, komisch rüberzukommen. Kinder kennen diese Angst nicht.

Waren Sie als Kind ein Fan der Maus?

Ich war es und bin auch weiterhin ein Fan der Maus. Ich bin ja mit der „Sendung mit der Maus“ groß geworden, und sie ist eine der drei Sendungen, an die ich mich ganz besonders gut erinnere. Die anderen beiden sind das „Sandmännchen“ und die „Sesamstraße“. Meine Tochter, die jetzt vier wird, ist auch ein Fan der Maus oder besser gesagt des kleinen blauen Elefanten. Mein Sohn ist noch ein bisschen zu klein dafür, kommt aber auch bald ins richtige Mausalter. Ich finde es toll, dass es solche Sendungen schon früher gab, als man selbst Kind war, und man sie jetzt als Mutter wiederentdeckt.

Darf Ihre Tochter auch Ihre Mausshow angucken?

Normalerweise liegt sie um diese Zeit schon im Bett, und wenn ich Glück habe, schläft sie auch schon (lacht). Aber bei meiner ersten Sendung will ich eine Ausnahme machen und sie gemeinsam mit meiner Tochter angucken. Normalerweise bin ich ja live auf Sendung, aber diesmal handelt es sich um eine Aufzeichnung, die wir zusammen am Samstagabend gucken können. Bin gespannt, wie sie auf die Kinderfragen reagiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Apropos Fragen: Waren Sie eigentlich von der Begeisterung überrascht, die Sie als Sportreporterin bei der vergangenen Fußball-WM mit Ihren kritischen Interviews ausgelöst haben?

Ich hätte nicht mit diesem unfassbar großen Echo gerechnet, weil ich ja eigentlich nur meinen Job als Journalistin ausgeübt habe. Ich habe mich trotzdem riesig über das Lob gefreut. Das war dann aber auch wieder schnell abgehakt, weil wir so ein Hammerprogramm hatten, dass ich gar keine Zeit fand, darüber nachzudenken.

Zeigt die große positive Resonanz auf Ihre kritischen Fragen nicht auch, dass Kritik im Sportjournalismus immer seltener wird?

Würde ich nicht sagen, ich finde schon, dass auch im Sportjournalismus oft kritisch nachgefragt wird. Vielleicht könnte man hier und da noch kritischer sein, das will ich nicht bestreiten. Aber ich habe schon viele kritische Interviews von Kollegen oder Kolleginnen gehört, die haben da keinen Nachholbedarf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie moderieren seit vergangenem Sommer als Nachfolgerin von Jörg Pilawa den „Quizduell-Olymp“, jetzt treten Sie bei „Frag doch mal die Maus“ in die Fußstapfen von Eckart von Hirschhausen. War es schon immer Ihr Traum, neben dem Sportjournalismus auch Shows zu moderieren?

Nein, gar nicht, das hat sich einfach so ergeben. Mein großer Traum war es immer, einmal bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, und den habe ich durch meinen Wechsel von Sky zur ARD ja erfüllt. Ein ganz großer Traum von mir ist es auch, mal von den Olympischen Spielen berichten zu dürfen. Also der Sport ist für mich nach wie vor das Wichtigste. Ich bin aber auch sehr dankbar dafür, dass ich mich auf anderen Feldern ausprobieren darf.