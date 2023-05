Estland beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Alika aus Estland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Estland beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 29 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 1 (2001)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Estland derzeit eine Gewinnchance von weniger als einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das ist Alika

Die Familie der estnischen Sängerin Alika Milova, geboren 2002, stammt aus Russland. Als Künstlerin schaffte sie den großen Durchbruch 2021 mit ihrem Sieg in der estnischen Ausgabe des Formats „Deutschland sucht den Superstar“. Nach mehreren Veröffentlichungen auf Estnisch singt sie inzwischen überwiegend auf Englisch - wie auch beim ESC in Liverpool.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Song

„Bridges“ ist eine Klavierballade, inhaltlich geht es um das Gefühl des Verlorenseins in der Welt und den Wunsch, sich durch Brücken ins Leben weniger einsam zu fühlen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das sind die Lyrics von „Bridges“:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Now I‘m heading home

To solid ground

Realised that all the lies I‘ve told myself have died

Bring me to the place

Where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Aaaaa Aaaa Aaaaa





There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges





There is one more thing

You need to know

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road

Of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind





Aaaa Aaaa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Building up a world of bridges





I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I‘m strong enough to see what lays inside

And I can feel it all

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Building up a world of bridges





(Text: Alika Milova, Nina Sampermans, Wouter Hardy)