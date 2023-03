Der Film „Everything Everywhere All at Once“ gehört zu den großen Gewinnern der Oscarnacht. Wo man den Film streamen kann und was sonst noch wissenswert ist.

Mit sieben Auszeichnungen ist der Film „Everything Everywhere All at Once“ der große Gewinner der diesjährigen Oscars.

„Everything Everywhere All at Once“: Hier kann man den Film streamen

„Everything Everywhere All at Once“ ist der große Gewinner bei der Oscarverleihung 2023. Der wilde Genremix aus Komödie, Sozialdrama und Science-Fiction hat bei den Academy Awards in Los Angeles sieben Preise abgeräumt, darunter auch den prestigeträchtigsten „Bester Film“. Höchste Zeit, sich den Streifen anzuschauen – aber wo ist das möglich? Eine Übersicht.

Wo kann man „Everything Everywhere All at Once“ sehen?

„Everything Everywhere All at Once“ ist auf Prime Video (zum Leihen und Kaufen), WOW, Sky Go, Sky Store (zum Leihen und Kaufen), Apple TV (zum Leihen und Kaufen) und Google Play (zum Leihen und Kaufen) verfügbar. Einen Vorgeschmack auf den Film gibt es im offiziellen Trailer:

Worum geht es in „Everything Everywhere All at Once“?

Das aus China stammende Ehepaar Evelyn und Waymond betreibt in den USA einen Waschsalon. Evelyn hat zahlreiche Probleme: der Salon wird von der Steuerbehörde kontrolliert, ihre lesbische Tochter will ihre Freundin der Familie vorstellen und ihr Mann will sich scheiden lassen. Als sie die Steuerbehörde besucht, übernimmt eine unbekannte Entität die Kontrolle über ihren Ehemann. Evelyn erfährt, dass es zahlreiche Paralleluniversen gibt, die zusammen das Multiversum bilden. Dieses wird bedroht und Evelyn soll es verteidigen.

Wer führte in „Everything Everywhere All at Once“ Regie?

In „Everything Everywhere All at Once“ führten Daniel Kwan und Daniel Schreinert Regie. Sie schrieben auch das Drehbuch. Gemeinsam sind sie unter dem Namen Daniels bekannt.

Wer sind die Hauptdarsteller in „Everything Everywhere All at Once“?

Evelyn Wang wird von Michelle Yeoh gespielt. Ke Huy Quan spielt Waymond Wang. Evelyns Vater wird von James Hong gespielt. Schauspielerin Stephanie Hsu spielt Evelyns Tochter Joy. Chad wird von Harry Chun Jr. gespielt.

Welche Oscars gewann „Everything Everywhere All at Once“?

„Everything Everywhere All at Once“ gewann die Oscars für Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin (Michelle Yeoh), Bester Nebendarsteller (Ke Huy Quan), Beste Nebendarstellerin (Jamie Lee Curtis), Bestes Originaldrehbuch und Bester Schnitt.

Was heißt „Everything Everywhere All at Once“ auf Deutsch?

Der etwas sperrige Titel des Filmes „Everything Everywhere All at Once“ bedeutet übersetzt „alles überall auf einmal“. Der Film thematisiert die Gleichzeitigkeit der Dinge, mehrere Handlungsstränge laufen parallel und vermischen sich zu einem großen, visuellen Kuddelmuddel. Ganz so, wie es der Filmtitel suggeriert. Der Film läuft in Deutschland unter dem englischen Originaltitel.