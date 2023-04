Fake-Interview mit Michael Schumacher: „Ein besonders perfider Fall“

„Mein Leben hat sich total verändert“ – das soll der ehemalige Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher gesagt haben. Die Zeitschrift „Die Aktuelle“ wirbt auf dem Titel mit dem „ersten Interview“ seit dem Skiunfall vor knapp zehn Jahren – eine „Welt-Sensation“. Erst wer im Innenteil die zweite Hälfte des Fließtextes gelesen hat, umgeben von weiteren Zitaten und Fotos, wird aufgeklärt: Die Aussagen stammen nicht von Schumacher, sie sind von einer Künstlichen Intelligenz (KI) erzeugt worden. Die Familie des Profisportlers geht nun gegen die Zeitschrift vor.

Fast ironisch mutet an, dass sich in der rechten Ecke oben auf der Doppelseite ein Hinweis findet mit Fällen, in denen „das Spiel zu weit getrieben“ wurde. Zu sehen sind gefälschte Bilder, etwa welche, die Moderator Markus Lanz und Ex-US-Präsident Donald Trump bei ihren angeblichen Festnahmen zeigen. Über die „Lügen-Bilder mittels KI“ schreibt „Die Aktuelle“: „Hochgefährlich, weil viele Menschen den Bildern glauben!“

Medienanwalt Schertz: „Geschäft auf dem Rücken eines schwer kranken Menschen“

Das wiederum hält das Blatt aber nicht davon ab, selbst den Eindruck zu erwecken, mit Schumacher gesprochen zu haben, während man in Wahrheit nur Antworten einer KI übernahm. „Die Aktuelle“ spekuliert gar noch, woher das Programm die Informationen für die Antworten hat. „War es wirklich Schumi selbst, der aus dem Krankenbett heraus die Infos eintippte? Oder etwa jemand aus der Familie, Pfleger oder Angestellte?“, heißt es dort. „Würde Schumi sicher auch sagen“, ordnet „Die Aktuelle“ unter einem erfundenen Zitat ein.

Das ist ein besonders perfider Fall, weil man hier Geschäft auf dem Rücken eines schwer kranken Menschen macht. Christoph Schertz, Medienanwalt

„Das ist ein besonders perfider Fall, weil man hier Geschäft auf dem Rücken eines schwer kranken Menschen macht“, sagt Medienanwalt Christoph Schertz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es ist besonders verwerflich, da sich der Betroffene noch nicht einmal selbst wehren kann.“

Michael Schumacher: Ein Star, der sein Privatleben schützt

Michael Schumacher gehört zu den größten Sportstars, die Deutschland je hatte. 91 Formel-1-Rennen gewann er, wurde sieben Mal Weltmeister. Wenngleich er immer im öffentlichen Fokus stand, versuchte er seine Familie aus dem Trubel herauszuhalten. Privat war wenig bekannt über Michael und seine Frau Corinna, über die Kinder Gina-Maria und Mick, die Privatsphäre der Familie schützte er vehement.

Sodann tat es auch seine Familie, als Schumi am 29. Dezember 2013 bei einem Skiunfall lebensgefährlich verletzt, mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma behandelt wurde und im Koma gelegen haben soll. Seither ist nichts bekannt über den Gesundheitszustand des Sporthelden, wenngleich er inzwischen auf dem Familienanwesen am Genfer See lebt.

„Die Aktuelle“ wird nach eigenen Angaben von 1,37 Millionen Menschen gelesen

Während viele Medien den Wunsch der Familie nach Geheimhaltung akzeptieren, gibt es auch jene, die immer wieder angebliche Neuigkeiten vermelden. Bereits in der vor zwei Jahren ausgestrahlten Sendung „ZDF Magazin Royale“ sagte Moderator Jan Böhmermann, dass Schumacher nach seinem Skiunfall 400 Mal auf dem Titel diverser Klatschblätter gelandet sei.

Wie das Branchenportal „Übermedien“ berichtet, ist Michael Schumacher auch immer wieder im Fokus von „Die Aktuelle“. 2014 sei zu einem Archiv-Foto des Ehepaars getitelt worden „Aufgewacht!“ – zu Wort kamen unbekannte Menschen, die schon einmal im Koma gelegen hatten. 2015 erweckte die Zeitschrift gar den Eindruck, Schumi läge im Sterben, mit dem Titel: „Traurige Weihnachten – Es ist Zeit loszulassen…“. Auf eine Anfrage des RND am Freitagmittag hat die Funke-Gruppe, zu der „Die Aktuelle“ gehört, bislang nicht reagiert.

Offensichtlich sind die Entschädigungssummen zu gering. Es funktioniert seit Jahrzehnten genau gleich und wird auch weiter so gemacht. Severin Riemenschneider, Medienanwalt

Wer glaubt, dass solche Hefte ohnehin keiner liest: Die Auflage der deutschen Yellow Press, also boulevardesker Wochenmagazine, beträgt mehr als drei Millionen Exemplare pro Woche. Allein „Die Aktuelle“ gibt in ihren Mediadaten eine Reichweite von 1,37 Millionen Leserinnen und Lesern an, rund 270.000 Mal wird ein Heft verkauft.

Fake News in Zeitschriften: Unterlassung häufig, Entschädigungszahlungen selten

Bei den Verkaufszahlen sind Kosten für Anwälte und Entschädigungen einkalkuliert, weiß Severin Riemenschneider, Partner in der „Media Kanzlei“. Zu einer großen Mehrheit besteht seine Aufgabe darin, Betroffene, deren Persönlichkeitsrechte durch Klatschblätter verletzt werden, zu vertreten. „Offensichtlich sind die Entschädigungssummen zu gering“, sagt er dem RND. „Es funktioniert seit Jahrzehnten genau gleich und wird auch weiter so gemacht, so lange der repressive Effekt von Gerichten derart stiefmütterlich behandelt wird.“

Während gerichtlich eine Unterlassung oft durchgesetzt wird – der Titel also nicht mehr mit der Aussage verkauft werden darf beziehungsweise die Aussage nicht wiederholt werden darf, gibt es nur selten hohe Geldstrafen für die Verlage. Zudem sind die Prozesse aufwendig und die Aussagen längst im Umlauf. „Betroffene überlegen sich da schon gut, ob sie wirklich dagegen vorgehen“, sagt Riemenschneider, immerhin wird auch noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Und das Vorgehen muss auch jedes Mal aufs Neue gemacht werden. „Jeder einzelne muss gegen jeden einzelnen Bericht vorgehen“, sagt der Anwalt. Auch wenn die bisherige Berichterstattung offensichtlich falsch gewesen und ein Muster erkennbar sei, wird das vor Gericht nicht einbezogen.

„Die Aktuelle“ könnte mehrere Rechte von Michael Schumacher verletzt haben

Der aktuelle Fall ist für Riemenschneider „in vielerlei Hinsicht problematisch“: Nicht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht könnte verletzt werden, sondern auch das Namensrecht, das Urheberrecht und es könnte sich zudem um üble Nachrede beziehungsweise Verleumdung handeln. „Ich finde nicht, dass die kleine Kennzeichnung die Irreführung aufhebt.“ Und selbst dann: Eine Überschrift – auch hier gibt es bereits Urteile – kann auch als abgeschlossener Inhalt verstanden werden, allein der Titel sowie die Überschrift im Haupttext sind daher problematisch.

Das ist eine neue Qualität der Funke-Gruppe, die Leser derart in die Irre zu führen. Christoph Schertz, Medienanwalt

Ein Problem ist nämlich: Die Zielgruppe, vornehmlich Seniorinnen und Senioren, ist nicht immer medienaffin und medienkompetent genug, um zu unterscheiden, was ausgedacht oder angedichtet und was tatsächlich wahr ist. Viele halten das gedruckte Wort noch immer für die Wahrheit, ungeachtet der Quelle. „Es ist eine Form von Betrug, was man da mit den Lesern macht. Gefakte Geschichten und Fotos sind nicht sofort erkennbar“, sagt Medienanwalt Schertz über derartige KI-Erzeugnissen.

Fake News durch Künstliche Intelligenz: Experten warnen vor Eigendynamik

Gerade in Sachen KI tue sich einiges und vor allem schnell – Fälle wie die Fotos von Lanz oder nun das ausgedachte Interview mit Schumacher werden sich häufen. „Durch KI gibt es noch einmal eine neue Qualität bei Persönlichkeitsverletzungen. Das ist brandgefährlich“, sagt Schertz. „Da muss der Gesetzgeber dringend handeln, damit das keine Eigendynamik entwickelt.“

Schertz kennt das Problem, aktuell vertritt er zwei Betroffene in Sachen Persönlichkeitsverletzungen in zwei vorangegangen Ausgaben von „Die Aktuelle“. „Das ist eine neue Qualität der Funke-Gruppe, die Leser derart in die Irre zu führen. Die sollten sich ganz schnell überlegen, ob sie das wirklich so machen wollen.“ Im Falle vom erfundenen KI-Interview sei man nun noch einen Schritt weiter gegangen. „Das ist ein schwerer Fall, bei dem eine hohe Entschädigungssumme im Raum stehen wird. Man kann nur hoffen, dass es durch ein Urteil einen präventiven Effekt gibt, solche Methoden direkt zu unterbinden.“