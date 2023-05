Technikpanne bei „Fest & Flauschig“

Beim Podcastklassiker „Fest & Flauschig“ von Satiriker Jan Böhmermann (41) und Musiker Olli Schulz (48) ging technisch gesehen alles schief, was schiefgehen konnte. Daher musste die reguläre neue Folge am Sonntag abgesagt werden. Stattdessen erschien die siebenminütige Sendung „Technikfail“.

„Es in der zehnjährigen Geschichte von ‚Fest & Flauschig‘ nicht so oft vorgekommen, dass wir wirklich so massive technische Probleme hatten, dass wir keine Sendung aufgezeichnet bekommen haben“, leitete Böhmermann darin die Problematik ein. Warum in dieser Woche keine Sendung aufgenommen werden konnte, habe mehrere Gründe.

„Olli und ich sind diese Woche an sehr vielen verschiedenen Orten“, so der 41-Jährige. Weil Schulz derzeit auf Tour ist, sei es von vornherein schwierig gewesen, gemeinsam die Folge aufzunehmen. Denn Schulz war in Karlsruhe für einen Auftritt, während Böhmermann sich in Großbritannien aufgehalten hat. Dorthin war der Satiriker gereist, um die Krönungszeremonie von König Charles III. zu sehen und darüber später berichten zu können. Doch der räumlichen Trennung nicht genug, hatte Böhmermann nicht nur Probleme mit dem Handynetz, sondern auch noch mit dem Internet. Als dann auch noch sein Rechner endgültig abstürzte, musste die Frage beantwortet werden: „Scheiße, was machen wir denn jetzt?“

Sendung wird nachgeholt

„Das ist eine riesen Entschuldigung von Olli und mir. Wir melden uns, sobald es wieder geht“, entschuldigte sich Böhmermann. Wegen „contractual obligations“, also vertraglichen Pflichten, soll die ausgefallene Sendung zumindest nachgeholt werden. „Das wäre der erste irreguläre Podcast, der ein bisschen später kommt.“ Wann die Folge nachgeholt werden kann, ist jedoch noch unklar.

Die Sendung „Technikfail“ nutzte Böhmermann schließlich, um zu erklären, wie man seine und Schulz’ Moderation des Eurovision Song Contest hören könne. Für den österreichischen Sender ORF wird das Duo den ESC moderieren. In dessen Mediathek und unter fm4.orf.at ist der Livestream zu sehen.

