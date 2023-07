Das Imperium schlägt zu – Die Science-Fiction-Saga „Foundation“ geht in die zweite Staffel

Wenn Reiche erodieren, wenn ihre Herrscher sich gefährdet fühlen und ihre Legitimität infrage gestellt sehen, dann wird in der Regel die Exekutive zur Unterdrückung losgeschickt. Dann werden Armeen ausgehoben, und Krieg droht. Die jungen Kräfte mit ihren jungen Ideen, denen eine bessere, demokratische(re) Zukunft gehört, müssen sich auf eine existenzielle Prüfung einstellen.

Am Rande der Galaxis braut sich etwas zusammen

In dem schier unermesslichen Sternenreich der Serie „Foundation“ (ab 14. Juli bei Apple TV+) bemerkt die Klondynastie der Kleons, dass sie einen für unbedeutend gehaltenen Mann der Wissenschaft und seine kühnen Fantastereien unterschätzt hat. Am „Outer Ridge“, dem Saum ihres Herrschaftsgebiets, auf das der „Auge des Imperiums“ genannte Kaiserplanet Trantor lange nicht geblickt hat, braut sich etwas zusammen. Die Zeiten eines ungetrübten „Mein Wille geschehe“ der Kleons könnten nach gut 600 Jahren auf ihr Ende zugehen.

Das muss Kleon XVII. alias „Brother Day“ (die Bezeichnung für den im besten Mannesalter befindlichen Geschäftsführenden der drei Herrscher) beim amourösen Spiel mit seiner Beraterin, der Androidin Demerzel (Laura Birn), erfahren. Drei Maskierte überfallen den Unantastbaren (Lee Pace) in seinen Privatgemächern. Die Assassinen können überwältigt werden, die für Sicherheitsfragen zuständigen Palastmitarbeiter werden bestraft. Was aber im Dunkel bleibt, ist der Ursprung des Attentats. Waren es eigene Leute im Palast? Oder ist es ein Umsturzversuch von außen?

David S. Goyer hat Asimovs papierenen Figuren Leben eingehaucht

Zurück geht es ab 14. Juli in die faszinierende Verfilmung des „Foundation“-Zyklus aus der Feder des Zukunftsphilosophen Isaac Asimov (1920–1992). David S. Goyer, der mit den Nolan-Brüdern und deren Batman-Trilogie „The Dark Knight“ Comicverfilmungen (2005–2012) auf ein neues Niveau hob, hat Asimovs für unverfilmbar gehaltene Romane und Geschichten fürs Streaming neu und weit dramatischer gewoben, hat deren oft nur funktionstragenden, papierenen Figuren eine Seele gegeben und das Ganze mit spektakulären, monumentalen Bildern umgesetzt.

Sodass man diese Szenerie gerne auf der größtmöglichen Leinwand sähe oder diese Welt wahlweise mittels einer VR-Brille selbst beträte. Starkes Ensemble, Qualität beim gesprochenen Wort: „Foundation“ ist Sci-Fi deluxe – vielleicht das „Game of Thrones“ des Genres.

Ein Mann prophezeit den Untergang eines Sternenreichs

Zur Erinnerung: Hari Seldon (Jared Harris), ein genialer Mathematiker, prophezeite mittels seiner wissenschaftlichen Disziplin Psychohistorik, einer Art superkomplexen Statistik, den Untergang des Imperiums, auf den 30.000 Jahre Chaos und Krieg folgen würden – eine zivilisatorische Katastrophe, die er aber mit seinen „Methoden“ auf etwa 1000 Jahre verkürzen könnte. Ließe man ihn walten.

Daraufhin wurde er von den Kleons – den genetisch identischen Kaisern – Brother Day (bestes Mannesalter), Brother Dawn (junger Mann) und Brother Dusk (alter Mann) – samt seiner Helferin Gaal Dornick (Lou Llobell) und seinen Anhängern an den Rand der Galaxis verbannt, dorthin, wo er nicht schaden kann. Dort sollte er ein Archiv des galaktischen Wissens aufbauen – die Foundation.

Seldon, der dieses Projekt in Wahrheit in den Dienst seiner psychohistorischen Theorie stellte, starb indes schon auf der Reise zum Planeten Terminus, seine Helferin Gaal ging in einer Überlebenskapsel im Weltraum verschütt. Seldons Leute gründeten eine Kolonie, die aber in den Tiefen des Alls genug mit sich selbst und ihren lokalen Feinden zu tun hatte. Das Dreikaisertum verlor sie aus dem Blick. Für lange Zeit.

Ein Krieg mit dem Imperium ist unvermeidbar. Hari Seldon, Psychohistoriker

Aber dem Tod können in dieser Welt mittels KI und quantenphysikalischer Unglaublichkeiten, die wie Magie wirken, Schnippchen geschlagen werden. Aus einem rätselhaften schwarzen Monolithen, der in einem unpassierbaren Kraftfeld nahe der Kolonie schwebt, trat nach anderthalb Jahrhunderten gottähnlich ein virtueller Seldon heraus und versicherte seiner Gefolgschaft am Ende der ersten Staffel die unerschütterliche Gültigkeit seiner Weltuntergangsberechnungen. „Ihr habt Zeit, zu dem zu werden, das ihr sein müsst.“ Weil: „Ein Krieg mit dem Imperium ist unvermeidbar.“

Das Imperium gibt die Thronfolge als Klonfolge auf

Und abermals tritt Seldon Generationen später, als er auf Terminus bereits wie ein Religionsgründer verehrt wird, auf den Plan – nun aber, um ebendiesen Krieg zu verhindern. Ein Sinneswandel, weil sich das Kaisertum inzwischen selbst reformiert?

Eine problematische Mutation in ihrem Genpool ist aufgetreten, die die Kleons zu einer Neuausrichtung ihres Imperiums bewegt, zu einer Aufgabe der Thronfolge als Klonfolge. Eine Prinzessin (Ella-Rae Smith) soll die Frau von Kleon XVII. werden. Soll mit ihm ganz normal Nachkommen zeugen und eine neue Ära einleiten.

Freilich misstraut man als Zuschauer diesen Kaisern zutiefst. Und auch die junge Braut hat mehr im Sinn als ein ergebenes „Ja, ich will“. Sie ist überzeugt, dass die Ermordung ihrer königlichen Familie auf die Kleons zurückzuführen ist. Dann erwähnt Demerzel noch die Seldon-Allianz, „geführt von Zauberern, die fliegen und unverwundbar sind“. Brother Days in aller Regel tödliches Interesse ist geweckt, das Imperium ist bereit, zuzuschlagen, bevor es am Ende zurückschlagen muss.

Es geht in die Ferne des Alls und in die Tiefe der Charaktere

Es geht in den zehn Episoden zu fernen Planeten, zu vordergründig friedfertigen Völkern wie den Mentalics, deren Anführerin Tellem Bond (Rachel House) auf dem Planeten Ignis indes eine besonders perfide Art von Telepathie beherrscht.

Es geht aber auch in die Vergangenheit von Protagonisten. Man erfährt, wie der sanfte Forscher Hari Seldon zu einem Anführer wurde, der im Ernstfall über Leichen geht. Und man erfährt die Geschichte von Demerzel, der letzten Menschmaschine – eine 18.000 Jahre alte Robotfrau, deren Existenz bis zum vergessenen „Heimatplaneten Erde“ zurückreicht. Diese sanfte rechte Hand des Imperiums enthüllt zum Ende der zweiten Staffel ein erschütterndes Geheimnis. Die Grundlagen für die dritte Staffel, die bereits in Arbeit ist, sind gelegt.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu.

Hober Mallow ist ein Hallodri mit Han-Solo-Qualitäten

Viele der neuen Figuren haben das Zeug zu Publikumslieblingen: Als da wären der stets gut gelaunte Kleriker Poly Verisof (Kulvinder Ghir) und seine mutige Begleiterin Brother Constant (Isabella Laughland). Dimitri Leonidas spielt Hober Mallow, einen Weltraumhallodri von Han-Solo-Kaliber. Sein Gegner beim Showdown ist General Bel Riose (Ben Daniels), ein anständiger Mann auf der falschen Seite, der von den Kaisern aus einer Strafkolonie zurückgeholt wurde, um ihre Streitmacht anzuführen.

Was die solipsistischen Majestäten Day und Dusk in ihrer spätrömisch anmutenden Selbstherrlichkeit nicht nur bei Bel Riose unterschätzen, ist die Macht der Liebe, die Loyalität begrenzt und Gegnerschaft beflügelt.

80 Folgen sollen es werden – riskant in Zeiten von Serienabbrüchen

Apple TV+ serviert die Serie häppchenweise – bis zum 15. September ist nur eine neue der jeweils einstündigen Folgen pro Woche zu sehen. Was bitter für alle Binger ist, mag notwendig sein, um dieses offenkundig superteure Serienjuwel, über dessen Budget nur vage verraten wurde, zwei Folgen kosteten so viel wie ein Kinofilm, möglichst lange im Gespräch zu halten.

80 Episoden, acht Staffeln, das ist Goyers Plan. Ein Plan, der auf seine Weise ähnlich groß ist wie der seines Helden Hari – in Zeiten, in denen selbst allerbeste Serien von ihren Produktionshäusern unvollendet abgebrochen werden.

Wir sagen‘s mal mit „Star Wars“: Möge die Macht mit ihm sein.

„Foundation“, zweite Staffel, zehn Episoden, von David S. Goyer, mit Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Laura Birn, Leah Harvey, Ella Rae-Smith, Ben Daniels, Isabella Laughland, Dimitri Leonidas, Cassian Bilton, Terrence Mann (ab 14. Juli bei Apple TV+).









