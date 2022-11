Darf ich während der Arbeitszeit Spiele der Fußball-WM gucken?

Gerade rechtzeitig zum Start in die Adventszeit kommt in Bad Segeberg doch noch so etwas wie Vorweihnachtsstimmung auf. Nach dem beliebten Weihnachtsmannwecken am Sonnabend folgt im Dezember in der Innenstadt ein „Lebendiger Adventskalender“. Auch einen kleinen Weihnachtsmarkt wird es noch geben.