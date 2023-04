Lineker verteidigt Kritik an Migrationspolitik: Tweet war „faktisch zutreffend“

Start am 16. Februar

„Germany’s Next Topmodel“: Wer ist in der aktuellen Staffel ausgeschieden?

Die 18. Staffel „Germany’s Next Topmodel“ läuft bei Pro Sieben. 29 Kandidatinnen haben es in die Auswahl geschafft. Hier stellen wir Ihnen alle vor und verraten, wer in welche Folge ausgeschieden ist.