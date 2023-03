Die Geissens stoppten das Wendler-Comeback: „Es war uns sehr wichtig, klare Kante zu zeigen“

Sprach-Kita, Betreuungslücke: Was Schleswig-Holstein im Kita-Gesetz ändern will

Erst im Dezember hat Schleswig-Holstein sein Kita-Gesetz angefasst, um Eltern zu entlasten. Nun stehen die nächsten zwei Änderungen an: Wie das Land die Sprach-Kitas weiter fördern will und was gegen die Betreuungslücke im Sommer getan werden soll.