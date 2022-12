„Get Away!“: Prison Break mit Stars der Streamingszene

„Sechs Challenges, fünf Gefangene, ein Ziel“ – so die Zusammenfassung der Live-Escape-Show „Get Away!“, bei der fünf Influencerinnen und Influencer versuchen, aus einem ehemaligen Gefängnis auszubrechen. Wer überwindet die Hindernisse am geschicktesten und schafft es, Spielleiter MontanaBlack zu überlisten und in die Freiheit zu entwischen? Die Antwort gibt‘s am 11. Dezember auf Joyn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worum geht es in der Show und wer ist dabei?

„Get Away!“ verknüpft das Spielprinzip der populären Escapegames mit dem Live-Streaming-Format, das sich vor allem in der Gamingszene etabliert hat. Folglich sind auch die fünf teilnehmenden Personen allesamt erfolgreiche Streamingstars, deren Prominenz nicht zuletzt an ihrer Gefolgschaft auf Youtube und Twitch gemessen werden kann.

EliasN97 – Häftling eins („Fußballstreamer“, 1.300.000 Twitch-Follower)

Kayla Shyx – Häftling zwei („Fashionikone“, 726.000 Youtube-Follower)

Trymacs – Häftling drei („Progamer“, 3.200.000 Twitch-Follower)

Knossi – Häftling vier („König des Internets“, 2.100.000 Twitch-Follower)

RevedTV – Häftling fünf („Streamingqueen“, 913.220 Twitch-Follower)

Mit mehr als 10 Millionen Followern auf Instagram, Youtube, Twitch und Co. führt Gastgeber MontanaBlack die Bekanntheitsliste an. In der Show übernimmt er die Rolle des Spielleiters und vermeintlichen Komplizen – doch ob er den Kandidatinnen und Kandidaten wirklich als Freund oder doch eher als Feind zur Seite stehen wird, bleibt abzuwarten. Als Moderator führt der Pro-Sieben-Allrounder Steven Gätjen durch den Escape-Room-Abend, auch Rapper Kool Savas zeigt sich für zwei Songs vor der Kamera.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo und wann ist „Get Away!“ zu sehen?

Los geht es am Sonntag, 11. Dezember 2022 um 18 Uhr auf der Streamingplattform Joyn. Die Übertragung ist ohne Abo und Registrierung abrufbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

RND/pf