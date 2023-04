Landei im Spionagedschungel: die Actionkomödie „Ghosted“

In der Actionkomödie „Ghosted“ gibt es keinen 007-Verschnitt, der stets heldenhaft schöne Frauen aus Lebensgefahr rettet: Dexton Fletcher dreht die Geschlechterklischees des Agententhrillers in der Apple-TV+-Produktion um.

Wenigstens eine Zimmerpflanze will Sadie (Ana de Armas) sich anschaffen, damit es zu Hause nicht ganz so trostlos aussieht. Ihre Kollegin ist vor Kurzem gestorben. In deren Singleapartment erstrahlte genau die gleiche, lieblose Leere einer Workoholicexistenz wie in ihrer Wohnung. Eine Begonie wäre doch schön. „Nur einmal am Tag gießen“, empfiehlt Marktverkäufer Cole (Chris Evans). Aber die Kundin ist skeptisch. Sie sei viel beruflich unterwegs. Nicht nur ein paar Tage, sondern manchmal auch Wochen und Monate. Schließlich ist man bei einem Kaktus angelangt. Aber auch den will Cole ihr nicht verkaufen, weil er glaubt, dass selbst diese bedürfnislose Pflanze bei ihr eingehen werde.

Der Streit eskaliert und endet in einem spontanen Date, das durch die Nacht noch weit in den nächsten Tag hineingeht. Danach schwebt der Biobauernsohn im siebten Himmel, verschickt am nächsten Tag ein paar Textnachrichten und Emojis zu viel und wird von der Angebeteten „geghostet“. Als er erfährt, dass Sadie nach London gereist ist, will Cole sie mit einem spontanen Besuch überraschen, wird allerdings vor Ort gekidnappt und findet sich in den Katakombengewölben eines Foltermeisters wieder. Wenig später stürmt Sadie schwer bewaffnet in den Raum und schießt die zahlreichen Gegner nieder. Das zweite Date hatte sich Cole irgendwie romantischer vorgestellt. Er konnte ja nicht ahnen, dass seine neue Flamme hauptberuflich für die CIA mordet.

Mit der Actionkomödie „Ghosted“ dreht Regisseur Dexter Fletcher („Rocketman“) die Geschlechterklischees des Agententhrillers genüsslich um. Chris Evans, der in den Marvel-Filmen in der Rolle des Captain America als omnipotenter Superheld unterwegs ist, begibt sich hier gewissermaßen in die Rolle des Bond-Boys. Ihm gegenüber steht Ana de Armas, die schon als kubanische Helfershelferin Paloma in „Keine Zeit zu sterben“ Daniel Craig die Show gestohlen hat.

Sehenswert dank flotter Inszenierung

Spielend mutiert sie von der klassischen Rom-Com-Heroine zur kaltblütigen Agentin mit Lizenz zum Töten, womit sie dem Film zumindest zu einer tragfähigen Prämisse verhilft. Wenn auf das zuckersüße Kennenlernen beim zweiten Treffen eine Schießerei mit absurd hohem Bodycount folgt, ist klar, auf welche Kontraste diese romantische Agentenkomödie setzt. Dabei tut Regisseur Fletcher an keinem Punkt so, als wolle er einen ernst zu nehmenden Beitrag zum Genre leisten. „Ghosted“ geht von der ersten Actionszene in die Überzeichnung, etwa wenn die frisch befreite Geisel auf der Flucht partout den Rollkoffer nicht loslassen will. Auf das illuster choreografierte Massaker in einem riesigen Tunnelsystem folgt eine ausufernde Verfolgungsjagd im Rückwärtsgang über die Serpentinen pakistanischer Gebirgsstraßen.

Überdeutlich wird der artifizielle Charakter der Inszenierung wenig später in einer Basarszene, die in ihrer bunten Studiohaftigkeit an einen Hollywoodfilm der Fünfzigerjahre erinnert. Natürlich geht es auch hier um die Rettung der Welt vor dem Machenschaften eines gewissenlosen Waffenhändlers, den Adrien Brody mit archetypischem Genregusto verkörpert. Dazwischen kriegt sich das nicht mehr ganz so verliebte Paar immer wieder in die Haare, da der Ökofarmer mit den moralischen Verwerfungen und tödlichen Berufsrisiken seiner möglichen neuen Lebensgefährtin wenig vertraut ist. Das ist aufgrund der flotten, aber keineswegs ausgefeilten Dialoge, der hohen Dichte an aufwendigen Actionszenen und ein paar prominenter Cameo-Auftritte auf oberflächlichem Niveau recht unterhaltsam.

Während Chris Evens als Landei im Spionagedschungel am Rollentausch sichtbares Vergnügen entwickelt, wirkt Ana de Armas in der Rolle der coolen Agentin mit amourösen Sehnsüchten etwas unterfordert. Wer sie in „Knives out“ oder „Keine Zeit zu sterben“ gesehen hat, weiß, dass sie eine weitaus größere schauspielerische Bandbreite und Energie in sich trägt, die sich im Rahmen dieses schlicht gestrickten Drehbuches nur unvollständig entfalten kann.

„Ghosted“, Apple TV+, mit Ana de Armas, Chris Evans, ab sofort streambar