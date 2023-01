Dschungelcamp-Einzug in Gefahr? Gigi Birofio positiv auf Corona getestet

Berlin. Ist der Camp-Einzug in Gefahr? Kurz vor dem Start der neuen Staffel der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (13. Januar, 21.30 Uhr) ist Kandidat Gigi Birofio (23) in Australien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Sender am Samstag in Köln mit.

Aktuell befinde sich der 23 Jahre alte Reality-TV-Star in Selbstisolation und werde medizinisch betreut - es gehe ihm aber gut, hieß es. Ob er jedoch in knapp einer Woche zum Start der neuen Staffel ins Dschungelcamp einziehen könne, sei noch ungewiss.

Cordalis fiel 2022 wegen Corona aus

Lucas Cordalis musste im vergangenen Jahr aufgrund einer Corona-Infektion absagen. Der 55 Jahre alte Sänger ist deshalb in dieser Staffel dabei.

