„Germany’s Next Topmodel“: alle Infos zur aktuellen Staffel

Auch in diesem Jahr macht sich Heidi Klum auf die Suche nach „Germany‘s Next Topmodel“. Am 16. Februar ging es für die 49-Jährige und ihre Kandidatinnen wieder auf Sendung bei Pro Sieben. Hier behalten wir aktuelle Sende- und Wiederholungstermine im Blick. Außerdem zeigen wir, welche Modelanwärterinnen dieses Mal dabei sind und worum es in der aktuellen Folge geht.

„GNTM“ 2023 streamen: hier gibt‘s alle Folgen von Staffel 18

Ausgestrahlt wird „Germany’s Next Topmodel“ wie üblich bei dem TV-Sender Pro Sieben. Eine neue Folge gibt es jeweils donnerstags um 20.15 Uhr. Über die Livestreamplattform Joyn sind die Folgen ebenfalls verfügbar und können auch im Nachhinein noch angeschaut werden. Hierfür ist eine Registrierung erforderlich.

„GNTM“-Vorschau: Worum geht es in Folge 10 am 20. April?

In dieser Woche werden die Interviewfähigkeiten der Models auf den Prüfstand gestellt. Claudia von Brauchitsch fühlt den Kandidatinnen auf den Zahn: Wer kann bei brisanten Themen am besten reagieren? Im Coaching mit Alex Mariah Peter lernen die Models wie sie mit Negativschlagzeilen und Hasskommentaren umgehen können. Beim Entscheidungswalk ist Kreativität und Schauspielkunst gefragt - Wer kann Heidi Klum und Gastjurorin Ashley Graham von sich überzeugen?

Heidi Klum (l.); Ashley Graham (r.) © Quelle: © ProSieben / Richard Hübner

„Germany’s Next Topmodel“ 2023: Sendetermine und Wiederholungen im Überblick

Eine neue Folge von „GNTM“ läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr bei Pro Sieben. Wiederholungen der jeweils neuesten Folge laufen einige Stunden nach der Free-TV-Premiere ebenfalls bei Pro Sieben. Zudem ist jede Folge am darauffolgenden Freitag noch einmal um 20.15 Uhr bei Sixx zu sehen.

Sendetermine von „GNTM“ bei Pro Sieben

Donnerstag, 16.02.2023, 20.15 Uhr - Folge 1

Freitag, 17.02.2023, 0.45 Uhr - Wiederholung von Folge 1

Donnerstag, 23.02.2023, 20.15 Uhr - Folge 2

Donnerstag, 23.02.2023, 23.55 Uhr - Wiederholung von Folge 2

Donnerstag, 02.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 3

Freitag, 03.03.2023, 0 Uhr - Wiederholung Folge 3

Donnerstag, 09.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 4

Freitag, 10.03.2023, 0 Uhr - Wiederholung von Folge 4

Donnerstag, 16.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 5

Freitag, 17.03.2023, 0.30 Uhr - Wiederholung von Folge 5

Donnerstag, 23.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 6

Freitag, 24.03.2023, 0.20 Uhr - Wiederholung von Folge 6

Donnerstag, 30.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 7

Freitag, 31.03.2023, 0.05 Uhr - Wiederholung von Folge 7

Donnerstag, 06.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 8

Freitag, 07.04.2023, 0.40 Uhr - Wiederholung von Folge 8

Donnerstag, 13.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 9

Freitag, 14.04.2023, 0.25 Uhr - Wiederholung von Folge 9

Donnerstag, 20.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 10

Freitag, 21.04.2023, 0.25 Uhr - Wiederholung von Folge 10

Donnerstag, 27.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 11

Freitag, 28.04.2023, 0.25 Uhr - Wiederholung von Folge 11

Wiederholungen von „GNTM“ bei Sixx:

Freitag, 17.02.2023, 20.15 Uhr - Folge 1

Freitag, 24.02.2023, 20.15 Uhr - Folge 2

Freitag, 03.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 3

Freitag, 10.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 4

Freitag, 17.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 5

Freitag, 24.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 6

Freitag, 31.03.2023, 20.15 Uhr - Folge 7

Freitag, 07.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 8

Freitag, 14.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 9

Freitag, 21.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 10

Freitag, 28.04.2023, 20.15 Uhr - Folge 11

Zusätzlich zur Ausstrahlung im TV gibt es auf Pro Sieben einen „GNTM“-Liveticker. Dieser fasst alle Ereignisse zusammen, stellt weiterführende Links bereit und gibt Einblicke mit exklusiven Fotos. Hier geht es zum Liveticker.

„GNTM“ 2023: Diese Kandidatinnen sind oder waren in Staffel 18 dabei

Alina (21) Ana (22) Anna-Maria (24) Anya (19) Cassy (23) Charlene (52) Coco (20) Elisabeth (21) Eliz (21) Elsa (18) Emilia (19) Ida (23) Ina (44) Indira (20) Jülide (23) Juliette (20) Katherine (20) Katja (20) Lara (18) Leona (21) Maike (23) Marielena (53) Melina (18) Melissa (19) Mirella (20) Nicole (49) Nina (22) Olivia (22) Sarah (20) Selma (18) Slata (19) Somajia (21) Tracy (25) Vivien (22) Zoey (26) Zuzel (50)

GNTM-Kandidatinnen 2023: Wer ist rausgeflogen?

GNTM Folge 1: Wer musste gehen?

Im Finale der Folge müssen die Teilnehmerinnen einen Catwalk absolvieren. Vier Kandidatinnen konnten Heidi und ihre Co-Juroren nicht überzeugen:

Alina

Elisabeth

Indira

Ana

GNTM Folge 2: Wer musste gehen?

Der Dreh der zweiten Folge musste aufgrund eines Sturms abgebrochen werden. Am Ende gab es daher kein Finale und keine der Teilnehmerinnen musste die Show verlassen.

GNTM Folge 3: Wer musste gehen?

In Folge drei war nach einem Videoshooting zunächst für Slata und Melissa Schluss. Beim Entscheidungswalk konnte dann auch Juliette nicht überzeugen. „Du hast keine Präsenz auf dem Laufsteg. Irgendwie habe ich nichts spüren können bei dir“, urteilte Heidi Klum. Gehen musste auch Melina: „Du bist für mich eine Eins auf einer Skala von eins bis zehn“, kritisierte Starfotograf Rankin das Curvy Model aus Österreich.

Slata

Melissa

Juliette

Melina

GNTM Folge 4: Wer musste gehen?

Für drei Kandidatinnen war in Folge 4 Endstation: Neben Eliz mussten auch die 1,90 Meter große Emilia und Curvy-Model Zoey ihre Koffer packen. Besonders letztere verkraftete das nicht gut: „Das kann doch echt nicht sein!“, schimpfte sie empört.

Eliz

Emilia

Zoey

GNTM Folge 5: Wer musste gehen?

Zwei Kandidatinnen sind in Folge 5 ausgeschieden - beide freiwillig: Zunächst warf Sarah das Handtuch, weil sie beim Umstyling Angst um ihre langen schwarzen Haare hatte. „Ich mag mich so, wie ich bin. Ich will mich nicht verändern“, sagte die 19-Jährige.

Später gab dann auch Tracy auf: „Ich komme mit den stressbedingten Situationen, den Kameras und dem Drama in der Villa nicht gut zurecht“, erklärte die 25-Jährige. Heidi Klum bedauerte die Entscheidung: „Ich glaube, dass du sehr weit gekommen wärst, aber ich möchte Reisende nie aufhalten.“

Sarah

Tracy

GNTM Folge 6: Wer musste gehen?

In Folge 6 sind erneut zwei Kandidatinnen ausgeschieden: Nach dem Shoot-Out der sechs schwächsten Kandidatinnen der letzten Folge musste Curvy-Model Jülide ihre Koffer packen - sie nahm es gefasst und verabschiedete sich mit den Worte: „Ich liebe euch alle!“

Später musste dann auch die Österreicherin Elsa „GNTM“ verlassen: Sie hatte den Entscheidungswalk verpatzt und war auch schon zuvor von Heidi Klum ob ihrer versteinerten Mimik kritisiert worden. „Ich habe heute leider kein Foto für dich!“, fiel wedeer der unvermeidliche Satz. „Elsa, es fällt mir schwer, weil ich dich echt ins Herz geschlossen habe!“, so Heidi Klum weiter.

Jülide

Elsa

GNTM Folge 7: Wer musste gehen?

Für Lara endete in Folge 7 der Traum, „Germany‘s Next Topmodel“ zu werden - die 19-Jährige konnte weder als Marilyn Monroe verkleidet zum ikonischen Klassiker „Diamonds Are a Girl‘s Best Friend“, noch auf dem Laufsteg überzeugen. Nach der Entscheidung weinte sie bitterlich: „Ich wollte das so unbedingt. Das war mein Traum, schon seitdem ich ein kleines Mädchen bin!“

Lara

GNTM Folge 8: Wer musste gehen?

Nach einem ungewöhnlichen Entscheidungswalk - die Kandidatinnen müssen sich drei komisch anmutende Walks ausdenken, je seltsamer, desto besser - muss Leona gehen. Die bricht in Tränen aus: „Ich kann jetzt echt noch nicht gehen! Schickt mich in ein Shoot-out, schickt mich überall hin!“, fleht sie – doch Heidi Klums Entscheidung ist gefallen. Leona ist untröstlich: „Ich kann es echt nicht nachvollziehen, ich habe mich echt weit gesehen, ich will nicht gehen!“

Leona

GNTM Folge 9: Wer musste gehen?

Eigentlich erwartete Heidi Klum von ihren „GNTM“-Kandidatinnen sonnige Gute-Laune-Stimmung am Venice Beach. Doch bei einer hing der Himmel voll dunkler Wolken. Die 19-jährige Anya erklärte der Modelmama unter Tränen, dass sie nicht freiwillig gehen will – Klum waren entsprechende Gerüchte zu Ohren gekommen. Am Ende war es jedoch nicht Anya, die sich verabschiedete, sondern Ina. Die 44-Jährige konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen und bedauerte, nicht mehr Möglichkeiten bekommen zu haben, sich weiterzuentwickeln.

Ina

GNTM Folge 10: Wer musste gehen?

In der vorherigen Folge bekam sie noch eine zweite Chance. Auch wenn sie wieder versprach, es beim nächsten Mal besser zu machen, eine weitere Chance wollte Heidi Klum nicht geben: Für Anya ist Schluss. Am Ende einer nervenaufreibenden Folge, bei der reichlich Tränen flossen, muss die 19-Jährige die Heimreise antreten.

Anya

Gastjuroren bei „GNTM“ 2023

Die Jury bei „Germany‘s Next Topmodel“ ist abgesehen von „Modelmama“ Heidi auch in diesem Jahr wieder sehr variabel. In der ersten Folge sind Supermodel Winnie Harlow und Designer Peter Dundas dabei. Weitere Namen geben wir bekannt, sobald diese veröffentlicht wurden.

„Germany’s Next Topmodel“: alle Gewinnerinnen der bisherigen Staffeln

Staffel 1: Lena Gercke

Staffel 2: Barbara Meier

Staffel 3: Jennifer Hof

Staffel 4: Sara Nuru

Staffel 5: Alisar Ailabouni

Staffel 6: Jana Beller

Staffel 7: Luisa Hartema

Staffel 8: Lovelyn Enebechi

Staffel 9: Stefanie Giesinger

Staffel 10: Vanessa Fuchs

Staffel 11: Kim Hnizdo

Staffel 12: Céline Bethmann

Staffel 13: Toni Dreher-Adenuga

Staffel 14: Simone Kowalski

Staffel 15: Jacky Wruck

Staffel 16: Alex Mariah Peter

Staffel 17: Lou-Anne Gleißenebner-Teskey

RND/mit Material von Pro Sieben