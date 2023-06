„Germany‘s Next Topmodel“: Wer ist raus, wer steht im Finale und wer ist die Siegerin 2023?

Unterföhring. Zum 18. Mal sucht Heidi Klum „Germany’s Next Topmodel“. Insgesamt 29 Kandidatinnen sind in der diesjährigen Staffel an den Start gegangen – hier stellen wir alle Teilnehmerinnen vor und zeigen, wer die Show wann wieder verlassen musste - und wer sie am Ende für sich entschieden hat.

Ida (23) aus Köln

Geboren wurde Ida im griechischen Kastori. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Die Albanerin Ida lebt mit ihrem Freund und Hamster Putito zusammen in Köln. Sie spricht fünf Sprachen fließend und träumt davon, als international bekanntes Supermodel durchzustarten.

Emilia (18) aus Kelkheim im Taunus

Schon als Kind träumte die 18-Jährige davon, die Laufstege dieser Welt zu erobern. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Die 18-jährige Emilia aus Kelkheim im Taunus ist mit 1,94 Meter die größte „GNTM“-Kandidatin und möchte mit ihrer Teilnahme allen großen Frauen Mut machen. Sie ist in Folge vier ausgeschieden.

Ana (22) aus Heide

Ana arbeitet als Kauffrau für audiovisuelle Medien. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Ana ist mit einem echten Popstar liiert. Bei der Arbeit für sein Musiklabel lernte sie Tom Gregory kennen und lieben. Sie ist in Folge eins ausgeschieden.

Elisabeth (21) aus München

Elisabeths große Leidenschaft ist die Kunst: Sie malt für ihr Leben gerne. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Elisabeth, 21 Jahre, kommt aus München. Sie hat gemeinsam mit Luca, der zweitplatzierten Kandidatin aus dem letzten Jahr, Abitur gemacht. Sie ist in Folge eins ausgeschieden.

Lara (19) aus Aschbach

Seit ihrer Kindheit träumt die Österreicherin Lara davon, Model zu werden. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Die 19-jährige Lara aus Aschbach pierct und tätowiert sich selbst. Sie liebt es, ihre Haare zu färben und sich zu verändern. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Schach. Sie ist in Folge sieben ausgeschieden.

Melina (18) aus Linz

Sich selbst beschreibt die 18-jährige Österreicherin als einfühlsam, liebevoll, harmoniebedürftig und selbstbewusst. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Melina setzt sich dafür ein, dass „curvy“ und „petite“ in die normalen Kleidergrößen integriert werden. Sie absolvierte in den letzten Jahren eine Ausbildung zur Bürokauffrau in dem Unternehmen ihres Vaters, die sie erfolgreich abgeschlossen hat. Sie ist in Folge drei ausgeschieden.

Alina (21) aus Oberding

Alina träumt davon, die Welt zu bereisen: Bali, New York, London an Weihnachten, USA – am besten eine ganze Weltreise. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Alina (21) ist vor Kurzem mit ihrem Freund nach Oberding in der Nähe von München gezogen. Vor „GNTM“ ist sie noch nie geflogen – obwohl sie davon träumt, einmal eine Weltreise zu machen. Sie ist in Folge eins ausgeschieden.

Vivien (22) aus Koblenz

Nach ihrer Fachhochschulreife begann die 22-jährige Halbbrasilianerin eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Vivien kommt mit dem klaren Vorsatz, jungen Frauen zu zeigen, dass jede Frau schön ist. Ganz egal, welche Konfektionsgröße sie trägt, welche Körpergröße sie hat oder wie alt sie ist.

Cassy (23) aus Hamburg

Cassy arbeitet neben ihrem Studium als Tanzlehrerin. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Cassy (23, Hamburg) sagt über sich: „I’m born to be a star! Mein Leben lang warte ich schon darauf, dass mir endlich jemand die Bühne gibt, die mir zusteht. Jetzt ist es endlich so weit.“

Somajia (23) aus Bielefeld

Für „GNTM“ hat sie den Start ihrer Ausbildung als operationstechnische Assistentin abgesagt. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Somajia wünscht sich nichts mehr, als den Sieg mit nach Hause zu bringen: „Ich möchte ein erfolgreiches Supermodel werden und mir einen Platz neben Naomi Campbell sichern“, sagt sie.

Leona (21) aus Oberfranken

Leona beschreibt sich selbst als ehrgeizig, ehrlich, liebevoll und humorvoll. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Leonas Traum war es schon immer, „Germany’s Next Topmodel“ zu werden. Die Groß- und Außenhandelskauffrau lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in einer kleinen Gemeinde im Maintal. Sie ist in Folge acht ausgeschieden.

Coco (20) aus München

„Aussehen ist nicht alles, sondern auch der Charakter und eine toughe Personality“, findet Coco. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Die 20-jährige Coco ist gebürtige Münchnerin und lebt noch immer in ihrer Heimatstadt. In ihrer Freizeit reitet sie und macht Pilates. Ihr großer Traum ist es, eine Beautykampagne mit Chanel zu shooten.

Eliz (21) aus München

Eliz’ Lieblingsessen ist Comfort Food – insbesondere von Mama oder Papa gekocht. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Eliz wurde in Frankfurt geboren und studiert heute in München Jura. Sie hat zwei Hunde namens Chili und Susi, mit denen sie sonntags gerne lange Spaziergänge macht. Sie ist in Folge vier ausgeschieden.

Zoey (26) aus Kornwestheim

„Ich habe ein gutes Körpergefühl, viel Selbstbewusstsein und bin sehr willensstark", sagt Zoey über sich selbst. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Zoey ist gebürtige Griechin und lebt in der Nähe von Stuttgart. Nach ihrem Fachabi hat sie begonnen zu studieren. Die 26-Jährige hat einen Chihuahua namens Lila, treibt in ihrer Freizeit gerne Sport und kocht. Sie ist in Folge vier ausgeschieden.

Anya (19) aus Berlin

Anyas Idol ist „GNTM“-Gewinnerin und Unternehmerin Stefanie Giesinger. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Geboren und aufgewachsen in Berlin, begann die 19-Jährige nach ihrer mittleren Reife eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrem Hund Benni, ihrem Papa oder in Ägypten als Animateurin. Sie ist in Folge zehn ausgeschieden.

Mirella (20) aus Berlin

Ihre größte Inspiration ist Sängerin Lana Del Ray. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

In Berlin geboren und aufgewachsen, begann die 20-Jährige nach ihrem Abitur als Sozialarbeiterin zu arbeiten. Neben ihrer beruflichen Karriere liebt es Mirella, zu singen, Gedichte zu schreiben oder analog zu fotografieren.

Selma (18) aus Berlin

Mit ihren Freundinnen zieht Abiturientin Selma am Wochenende gerne um die Häuser und macht das Berliner Nachtleben unsicher. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Selma liebt das Rampenlicht. Bereits im Alter von elf war sie vier Jahre lang Mitglied des Jungen Ensembles im Friedrichstadtpalast, wo sie in diversen Stücken auf der Bühne stand.

Olivia (22) aus Hamburg

Olivia schaut in ihrer Freizeit gern Serien und Filme. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Für sie dürfte Heidi Klums bekanntes Umstyling kein Problem sein: Olivia wechselt ihre Frisur sowieso nach Lust und Laune, mal lang, mal kurz, mal lila, mal orange. Gemeinsam mit ihrer Mutter lebt sie in Hamburg, studiert aber in Bremen BWL.

Sarah (20) aus Osnabrück

Sarah ist gelernte Friseurin. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Sarah ist ein großer Fan von Megan Fox. Die 20-Jährige würde gerne so aussehen wie sie. Sich selbst beschreibt Sarah als emotional, liebevoll, lustig, hilfsbereit und herzlich. Sie ist in Folge fünf ausgeschieden.

Ina (44) aus Neuss

Ina nimmt an „Germany‘s Next Topmodel“ 2023 teil, um anderen zu zeigen, dass auch Makel schön sein können. Es ist für sie eine einzigartige Erfahrung und sie möchte jede einzelne Etappe davon genießen. Schluss war dann in Folge neun.

Nina (22) aus Wetter/Ruhr

Ihre freie Zeit verbringt Nina am liebsten mit ihrem Freund. Gemeinsam gehen sie essen oder fahren nach Dortmund ins Fußballstadion. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Nina wusste schon immer, dass sie Model werden möchte: Doch um ihre Eltern zu beruhigen und eine Absicherung zu haben, machte sie zunächst eine Ausbildung in einem Zoofachgeschäft.

Jülide (23) aus Paderborn

Am Wochenende geht Jülide gerne mit ihrer Oma spazieren, trifft sich mit ihrer besten Freundin und bereitet ihre To-do-Liste für die kommende Woche vor. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Jülide ist Studentin der Rechtswissenschaften. Die 23-Jährige treibt in ihrer Freizeit gerne Sport und engagiert sich ehrenamtlich im Tierheim. Sie ist in Folge sechs ausgeschieden.

Tracy (25) aus Essen

Tracys großes Vorbild ist Naomi Campbell. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Tracy arbeitet als medizinische Fachangestellte in Essen. Sie hat schon bei kommerziellen Shootings und auf der Berlin Fashion Week erste Modelerfahrungen sammeln können. Sie ist in Folge fünf ausgeschieden.

Melissa (19) aus Düsseldorf

Die Abiturientin ist ein absoluter Familienmensch. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Melissa beschreibt sich selbst als einen ehrgeizigen Menschen. Sie liebt den Wettkampf-Tanzsport und mag es, sich dabei mit anderen zu messen. Sie ist in Folge drei ausgeschieden.

Anna-Maria (24) aus Bochum

Hätte sie einen Wunsch für ein Fotoshooting frei, wäre es für eine Sportmarke. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Biologin, Fußballerin und Model – was für die einen gegensätzlicher nicht sein könnte, ist für Anna-Maria Alltag. Wohnhaft ist sie in Bochum, aber Münsteranerin im Herzen. Dort wohnen ihre Familie und einige ihrer Freunde.

Juliette (20) aus Bad Sobernheim

An einem perfekten Sonntag quatscht sie mit ihren Freunden und spielt mit ihnen Karten. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Juliette beschreibt sich selbst als einen sehr lustigen und impulsiven Menschen. Sie mag es nicht, wenn es langweilig ist, und versucht immer, das Beste aus allem zu machen. Sie ist in Folge drei ausgeschieden.

Slata (19) aus Leipzig

Am liebsten isst Slata Thai-Curry mit Reis und zum Nachtisch einen Hot-Brownie mit Eis. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Die Studentin Slata ist in Russland geboren und lebt heute in Leipzig. Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen. Für Victoria’s Secret zu modeln wäre für Slata ein absoluter Traumjob. Sie ist in Folge drei ausgeschieden.

Indira (20) aus Samswegen

Indira träumt davon, einmal ein Victoria’s-Secret-Engel zu sein. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Indira lebt bei Magdeburg und verbringt in ihrer Freizeit gerne viel Zeit mit ihren Ponys Molly und Moritz. Manchmal reitet sie auch auf Turnieren. Sie ist in Folge eins ausgeschieden.

Katja (20) aus Flensburg

New York ist Katjas absolutes Traumreiseziel. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Von Rock-’n’-Roll-Tanzen über Ballett bis hin zu Fitness – Katja ist in ihrer Freizeit gerne sportlich aktiv. Aber auch Shoppen, Schminken und heimliches Singen gehören zu ihr.

Elsa (18) aus Baden/Niederösterreich

„Mein größter Wunsch war schon immer, einmal für Victoria’s Secret zu modeln“, sagt Elsa. © Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Die 18-jährige Elsa arbeitet als Friseurin in Österreich. Ihre Familie kommt gebürtig aus dem Kosovo. Elsas größtes Vorbild ist ihre Mutter.anya

GNTM 2023: Wer ist wann ausgeschieden?