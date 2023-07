Erstmals Männer bei „GNTM“: Ex-Juror Peyman Amin kritisiert „Verzweiflungsaktion“

Es ist eine echte Neuerung: Für die nächste Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ können sich zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow auch Männer bewerben. Einer, der die Sendung sehr gut kennt, ist Peyman Amin: Der frühere Juror kritisiert, dass Heidi Klum den Schritt ausgerechnet jetzt wagt.

„Grundsätzlich finde ich es gut, aber es kommt etwas spät. Der Ruf nach Male-Models bei ‚GNTM‘ kam ja schon vor langer Zeit auf“, sagte der Modelagent dem Nachrichtenportal „Watson“. Der Schritt wirke auf ihn wie „eine Art Verzweiflungsaktion“, mit der Pro Sieben und Heidi Klum versuchten, „mit allen Mitteln die Quoten zu retten“. „GNTM“ habe in den vergangenen Jahren sehr viele Shitstorms abbekommen, so Amin, „und Heidi ist nun quasi in der Verteidigungshaltung und versucht zu retten, was zu retten ist, habe ich den Eindruck“.

Amin: Sollte „eine Gewinnerin und einen Gewinner“ bei „GNTM“ geben

Aus seiner Sicht sollte es bei „Germany’s Next Topmodel“ in Zukunft zwei Sieger geben, „eine Gewinnerin und einen Gewinner. Dann wäre es durchaus ein Wettbewerb auf Augenhöhe zwischen den Geschlechtern.“

Darüber, ob Pro Sieben mit dem Schritt mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme locken wird, wollte sich Amin nicht abschließend äußern, er sagte aber: „Es wird sicherlich die Neugierde bei einigen Zuschauern wecken.“

Klum setzt in der Castingshow mittlerweile mehr auf Diversität. In diesem Jahr holte die Plus-Size-Kandidatin Vivien den Titel, 2021 hatte mit Alex Mariah Peter zum ersten Mal ein transgender Model gewonnen. 2022 und 2023 waren auch die Top 20 bei GNTM insgesamt vielfältiger: So waren etwa auch kleine, kurvige oder ältere Models mit dabei. Bewerbungsschluss ist der 7. September.

