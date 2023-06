Ablauf, Stargäste und Co.: Die wichtigsten Infos zum „GNTM“-Finale

Köln. Schon wieder ist eine Staffel der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) vorüber. Am Donnerstag steigt das große Finale. Hier finden Sie alle Informationen rund um die abschließende Show der 18. „GNTM“-Staffel.

Wann findet das „GNTM“-Finale statt?

Heidi Klum (50) kürt am Donnerstagabend (15. Juni 2023) ihre Siegerin. Die Liveshow findet in den MMC-Studios im Kölner Stadtteil Ossendorf statt.

Wo kann man das „GNTM“-Finale im TV und im Stream schauen?

Das „GNTM“-Finale wird ab 20.15 Uhr live bei Pro Sieben und dem Streaminganbieter Joyn übertragen. Geplant ist die Übertragung bis 23.10 Uhr. Es folgt das Promimagazin „red“, vermutlich mit einem ersten Siegerinneninterview.

Die fünf „GNTM“-Finalistinnen: Vivien (von links), Somajia, Nicole, Olivia und Selma. © Quelle: ProSieben/ProSieben/Richard Hüb

Welche Kandidatinnen stehen im GNTM-Finale?

Nicole (49) aus Offenbach.

Olivia (22) aus Hamburg, Studentin.

Selma (18) aus Berlin, Abiturientin.

Somajia (21) aus Bielefeld, Einzelhandelskauffrau.

Vivien (22) aus Koblenz, Auszubildende im Einzelhandel.

Was bekommt die Gewinnerin?

Die Gewinnerin erscheint auf der Juliausgabe der deutschen „Harper‘s Bazaar“, ist das neue Kampagnengesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegprämie von 100.000 Euro.

Welche Stargäste werden beim „GNTM“-Finale sein?

Heidi Klum hat einige Prominente zum Finale eingeladen: Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71), Hollywoodstar Jennifer Lawrence (32), die deutsche Sängerin und Grammy-Gewinnerin Kim Petras (30), Heidis Tochter und Model Leni Klum (19), die Rockband Scorpions, der weltweit gefragteste Choreograf und Tänzer Mecnun Giasar (30, Majnoon), die zweimalige ESC-Gewinnerin Loreen (39) sowie Modedesigner Christian Cowan (27) werden zu Gast sein.

Im Publikum werden unter anderem ehemalige Kandidatinnen sowie Gastjuroren und Gastjurorinnen aus den verschiedensten Staffeln Platz nehmen. Pro Sieben kündigt außerdem weitere Special Guests an, deren Namen vorab nicht bekannt gegeben wurden.

Wie wird das „GNTM“-Finale ablaufen?

Für das „kunterbunte Show-Opening“, wie Pro Sieben ankündigt, tanzen die Tänzerinnen und Tänzer des Friedrichstadtpalastes mit den Finalistinnen über die „GNTM“-Bühne. Kim Petras, die Scorpions und Loreen werden live performen. Als Gastjuroren sind Jean Paul Gaultier, Christian Cowan (die Finalistinnen walken in den Kleidern der beiden Designer), Jennifer Lawrence und Leni Klum eingeplant. Zum sonstigen Ablauf der Finalshow und den Aufgaben der fünf Kandidatinnen nannte Pro Sieben keine Details.

Heidi Klum mit Stardesigner Christian Cowan, der bereits als Gastjuror in der aktuellen Staffel zu sehen war. © Quelle: ProSieben / Richard Hübner

Was sagt Heidi Klum über die Finalistinnen?

Heidi Klum über Nicole: „Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt. Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art.“

Heidi Klum über Olivia: „Ich liebe ihre direkte Art. Nicht nur wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Olivia versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln.“

Heidi Klum über Selma: „Selma zeichnet ihre moderne, frische Art aus. Sie hat ein Million-Dollar-Lächeln und einen einzigartigen Gang. Auch ihre extravaganten Cotton-Candy-pinken Haare bleiben jedem im Gedächtnis.“

Heidi Klum über Somajia: „Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß, ihr zuzusehen.“

Heidi Klum über Vivien: „Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht.“

Was sagen die Kandidatinnen vor dem „GNTM“-Finale?

Nicole (49, Offenbach) lebte in den Neunzigern mit Heidi Klum in einer Model-WG. Bei „GNTM“ sahen sich die beiden das erste Mal seit 30 Jahren wieder. Im Halbfinale wurde Nicole von Gastjurorin Elle Macpherson insbesondere für ihre elegante und selbstsichere Ausstrahlung gelobt. „Ich möchte ‚Germany‘s Next Topmodel‘ 2023 werden, weil es Zeit wird, dass Frauen über 40 in unserer Gesellschaft deutlich sichtbarer werden. Ich möchte Frauen inspirieren, ganz unabhängig vom Alter, an ihre Kraft und Stärke zu glauben und all die Dinge zu tun, die sie sich selbst nicht zugetraut haben“, sagt Nicole.

Olivia (22, Hamburg) kämpft bei „GNTM“ nicht nur für sich, sondern auch für ihre alleinerziehende Mutter. Olivia würde ihr gerne etwas zurückgeben, weil ihre Mutter viel für sie aufgegeben hat. Schon in der dritten Woche gelang es Olivia, Gastjuror Rankin voll von sich zu überzeugen, und gehörte den Besten beim Vier-Jahreszeiten-Walk. „Ich möchte ‚GNTM‘ werden, weil es für mich und meine Familie ein Start in ein neues Leben wäre“, sagt die 22-Jährige.

Selma (19, Berlin) tanzte als Kind vier Jahre lang im Jungen Ensemble des Friedrichstadtpalasts. Beim „GNTM“-Umstyling verpasste Heidi Klum ihr einen pinken Kurzhaarschnitt. Mit ihrem neuen Look konnte Selma Woche für Woche bei den Fotoshootings punkten. „Ich möchte ‚GNTM‘ werden, weil ich im Modelbusiness Fuß fassen möchte. Es geht bei dem Titel nicht nur darum, ein hübsches Girl zu sein. Der Titel zeigt, dass ich Modelpotenzial habe und nebenbei noch eine starke Persönlichkeit mitbringe, die andere Menschen inspiriert“, erklärt Selma.

Somajia (21, Bielefeld) tauschte die Neonlichter ihres Tankstellenjobs gegen das Scheinwerferlicht bei „GNTM“. Sie sammelt leidenschaftlich Schuhe und erweitert bei regelmäßigen Shoppingtouren ihre Sammlung. Mit ihrer quirligen Personality konnte Somajia insbesondere Gastjuror Thomas Hayo beim Musikshooting überzeugen. „Für mich ist ‚GNTM‘ ein Kindheitstraum, den ich nun verwirklichen will. Ich möchte mein eigenes Leben und das Leben meiner Familie verändern und uns ein besseres Leben ermöglichen. Ich liebe es, zu modeln, ich liebe es, Bilder zu schießen, ich liebe es, zu walken. Ich habe einfach eine Leidenschaft fürs Modeln entdeckt und möchte meinen Lebenstraum hier verwirklichen“, sagt die Bielefelderin.

Vivien (22, Koblenz) ist zweisprachig aufgewachsen, spricht fließend Portugiesisch und Deutsch. Mit ihrer brasilianischen Mutter kocht sie gerne – am liebsten Gerichte aus der Heimat ihrer Mutter. Von Heidi Klum wird Vivien regelmäßig für ihr ausdrucksstarkes Gesicht gelobt. „Ich möchte ‚GNTM‘ werden, weil ich zeigen möchte, dass die Modebranche im Wandel ist und dass Frauen, die an sich glauben und sich von nichts und niemandem unterkriegen lassen, alles schaffen können“, sagt sie.