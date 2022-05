Unterföhring.Ungeachtet neuerlicher Kritik will der Sender Pro Sieben die Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ auch im nächsten Jahr zeigen. Ein Sendersprecher teilte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit: „Es haben sich schon viele Kandidatinnen beworben.“ Zuletzt hatten mehrere ehemalige Kandidatinnen sowie der Youtuber Rezo das Showkonzept, die Produktionsbedingungen und Jurychefin Heidi Klum in den sozialen Medien kritisiert.

17. GNTM-Staffel sollte Diversität in den Fokus nehmen

Am Donnerstagabend ging die 17. Staffel mit Heidi Klum zu Ende. Die Staffel hatte den Schwerpunkt Diversität – alle Größen, Figuren und Altersgruppen waren erlaubt. Die Österreicherin Lou-Anne (18) gewann die Show. Auch ihre Mutter Martina (50) hatte als Kandidatin mitgemacht und kam auf Platz drei.

RND/dpa/seb