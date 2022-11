Starruhm um jeden Preis? „Goodbye Deutschland“-Auswanderin schockt Ehemann

„Ich bin wirklich ‘ne krasse Nudel!“ In der aktuellen Folge der VOX-Dokusoap „Goodbye Deutschland“ wurde Auswanderin Catrin Heyne (38) nicht müde, das zu betonen. Doch war sie „krass“ genug, um als Social-Media- und TV-Star durchzustarten? Denn das war immer noch ihr Traum – auch drei Jahre, nachdem das Kamerateam die Sächsin das erste Mal in ihrer Wahlheimat Schweiz besucht hatte.

„Es hat so semigeil geklappt“, zog sie ein vorläufiges Fazit, was auch an Corona gelegen habe. Immerhin: Dass sie bereit und fähig ist, für ihre Ziele hart zu arbeiten, hatte sie bereits unter Beweis gestellt. Seit ihrem Umzug vor 12 Jahren hatte es die gelernte Zahnarzthelferin von der Supermarktkassiererin zur Geschäftsführerin einer Solarienkette mit zehn Filialen gebracht.

„Träume sind dazu da, um sie zu verwirklichen“

Doch sie wollte mehr – nämlich mindestens so berühmt zu werden wie ihr großes Vorbild Alexandra Hirschi (37), die als „Supercar Blondie“ auf YouTube zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten mit der Vorstellung von Luxus-Sportwagen begeistert. Davon war Catrin noch weit entfernt: Gerade mal 34 Menschen folgten ihr zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bislang auf ihrem frisch gegründeten YouTube-Kanal. Am Ausstrahlungstag war die Zahl auf 51 gestiegen – danach?

Offiziell heißt dieser „Die Heynes“ und suggeriert damit, ein Pärchen-Projekt zu sein. Tatsächlich taucht Ehemann Marco (42) vermeintlich gleichberechtigt in den Videos auf, betonte auch, die Ambitionen seiner Frau zu verstehen: „Träume sind dazu da, um sie zu verwirklichen, oder?“ – „Yes! Was für‘n geiler Spruch, Marco!“, jubelte Catrin.

Doch in der Auswanderer-Doku wurde nach und nach immer deutlicher: Er spielte Catrins Spiel lediglich mit, hatte selbst aber nur bedingt Lust auf die Aufmerksamkeit. Zweimal verweigerte er dem VOX-Team die Aussage: einmal, als es um seine Gefühle in Bezug auf die Beziehung allgemein ging, und einmal beim Thema Kinder. Er wolle dazu nichts sagen: „Respektiert das bitte“, bat er. „Mehr Zeit“ wünsche er sich mit seiner Frau, „oder auch mal was unternehmen“ würde er gern, gestand er immerhin zögerlich. Denn schon ohne Berühmtheit kam durch die Arbeit der beiden – er selbst war Hygienebeauftragter in einem Fleischereibetrieb – die Zweisamkeit häufig zu kurz.

„Ist es ihr Traum oder eurer?“

Zum eigentlichen Knall kam es bei Heimatbesuch der beiden Sachsen, den Catrin mit einem Besuch bei Influencer Rick Findeisen vom gut 60.000 Abos starken YouTube-Kanal RD48 verband. Der hatte jedoch nicht nur gute Karrieretipps parat, sondern spürte auch, dass bei den Heynes mehr im Argen lag, als Catrin – trotz 14 Jahren Beziehung und acht Jahren Ehe – ahnte.

Mit wenigen, aber wichtigen Fragen kitzelte er aus dem eher wortkargen Marco heraus, wie der sich fühlte: „Lebst du nur ihren Traum oder lebt ihr euren Traum?“ Und siehe da: „Ich steh‘ hinter ihr. Ich bin mit dabei“, betonte Marco, aber räumte auch ein: „Es ist Gewöhnungssache, vor der Kamera zu stehen.“ Wenn ihr Mann sagen würde, er könne so nicht weitermachen, wollte Rick nun von Catrin wissen – wäre sie dann bereit, ihren Traum aufzugeben? Sie liebe ihren Mann über alles, betonte sie daraufhin, aber – nein, das konnte sie sich nicht vorstellen: „Entweder du ziehst mit mir mit, oder wir müssen getrennte Wege gehen!“.

Das so klar zu hören, war ein Schock für Marco. „Ist dir Berühmtheit wichtiger als das wir?“, hakte er noch mal nach. Catrins Antwort: „Das ist mein Traum, Schatz.“ Ein harter Schlag – aber auch eine Chance, wie sich zeigte: Endlich sprachen die Eheleute mal über Marcos Sorgen, die sich zum Beispiel auch darum drehten, dass Catrin mit zunehmender Bekanntheit das Interesse an ihm verlieren könnte.

„Du bist meine Welt“, versuchte die, ihn zu beruhigen – und war schließlich bereit, den Aufenthalt in Sachsen früher als geplant abzubrechen, um einige kamera- und arbeitsfreie Tage mit ihrem Liebsten zu verbringen. Als VOX später noch mal nachhakte, zeigte Catrin sich ein bisschen einsichtig: Sie wolle in Zukunft mehr Zeit in die Ehe investieren – was allerdings nicht bedeutete, dass sie ihren Traum vom Starrummel begraben hatte.

