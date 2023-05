Vereinigtes Königreich beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Mae Muller aus dem Vereinigten Königreich.

UK beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 65 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 5 (1967, 1969, 1976, 1981, 1997)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat das Vereinigte Königreich derzeit eine Gewinnchance von 1 Prozent. Stand: 11.05.2023

Das ist Mae Muller

Für ESC-Gastgeber Großbritannien geht die 25-jährige Londoner Singer/Songwriterin Mae Muller ins Rennen. Die Künstlerin tauchte schon 2007 im Musikvideo zu Mikas Hit „Grace Kelly“ auf, ließ ihre Karriere dann aber ein wenig schleifen, bevor sie im Alter von 19 Jahren begann, eigene Songs zu veröffentlichen. Inzwischen gehen die Aufrufe für ihre Songs in den Streamingdiensten in die Milliarden.

Das ist der Song

Ihr Song „I Wrote A Song“ ist eine bitterböse Abrechnung mit einem untreuen und unterkomplexen Exfreund. Es ist ein Dancetrack mit eingängigem Refrain. Beim ESC tritt sie in große Fußstapfen: Im Vorjahr 2022 wurde der britische Kandidat Sam Ryder Zweiter.

Das sind die Lyrics von „I Wrote A Song“:

When you said you were leavin‘

To work on your mental health

You didn‘t mention the cheating

You kept that one to yourself.





I got so mad was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see.

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me.





Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.





Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.





Instead I wrote a song.





Instead I wrote a song.





I kept my cool and composure

My mother would be so proud

I was ready for a sentence baby

Instead I wrote it all down.

Oh I was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see.

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me.





Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.





Instead I wrote a song.

Instead I wrote a song.





Let‘s celebrate

Dance it away

I thought my heart would break...

Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.





Instead I wrote a song

(Text: Karen Poole, Mae Muller, Lewis Thompson)