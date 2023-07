Schrecken des Aufstiegs: „Große Erwartungen“ erzählt von einem viktorianischen Sozialexperiment

Miss Havisham steht wie ein Gespenst im Raum, eine Königin der Schatten, eine einst wertvolle Puppe in einer Puppenstube, in die kaum noch Sonnenlicht fällt, in der die Zeit erstarrt scheint. Die Dame trägt noch immer das Brautkleid, in dem ihr das Herz gebrochen wurde, grau von Staub, mit langer, dunkel gewordener Schleppe. Pip (Tom Sweet), der Schmiedelehring aus der Unterschicht, der Junge, der ihrer Adoptivtochter Estella (Chloe Lea) Gesellschaft leisten soll, darf hinter ihren Schleier blicken.

Wir brauchen keine Geister. Geister wagen sich nicht hierher. Estella, Figur aus der Miniserie "Große Erwartungen"

Und was daraus zurückblickt, trägt das böse Lächeln eines Forschers für seine Laborratte. Ob es hier Geister gibt, hat Pip Estella zuvor im kaum erleuchteten Flur des Herrenhauses gefragt: „Wir brauchen hier keine Geister“, hatte das Mädchen ihm geantwortet, „Geister wagen sich nicht hierher.“

„Great Expectations“ ist jetzt bei Disney+ als Serie angelaufen und ist damit dem Geist von Dickens‘ 1860 erstmals in Fortsetzungen erschienenen Roman verpflichtet, mit dem der Autor die schwächelnde Auflage seiner Zeitschrift „All The Year Round“ aufpäppeln wollte. Sechs einstündige Folgen sind es, einigermaßen nah an der Vorlage, düster, ohne den Anflug von Humor. Der junge Pip will am Abend des 24. September dem Grab seiner Eltern einen Vorweihnachtsbesuch abstatten, seine 20 Jahre ältere Schwester Sara will es ihm verbieten. So beginnt die Geschichte.

Auf dem Friedhof hilft Pip einem entflohenen Häftling

Pip schleicht sich daraufhin nächtens aus dem Fenster seines Zimmers und wird auf dem Friedhof von Magwitch überfallen, einem Häftling, der von einem brennenden Gefangenenschiff entkommen konnte, das ihn nach Australien verbringen sollte. Er besorgt dem Geflohenen Essen und Trinken und hilft ihm aus den Fesseln. Als Magwitch bei einer Treibjagd der Polizei gestellt und neuerlich verhaftet wird, verrät der seinen Wohltäter nicht.

Der amourösen Einweisung entbehrt es an Meschenliebe

Ein Gast beim Weihnachtsessen, der Onkel von Pips Schwager Joe (Matt Berry), bringt Pip als Gefährten Estellas ins Spiel. Einmal in der Woche klopft Pip fortan an das schmiedeiserne Hoftor, und die verkorksten Ladys lehren den Wissbegierigen, wie sich ein Gentleman in jeder Situation zu verhalten hat. Nicht mit Handschuhen essen und trinken, die Dame nur unterhaken lassen, wenn der Boden uneben ist.

Zum 18. Geburtstag - ab jetzt wird Pip von Fionn Whitehead und Estella von Shalom Brune-Franklin gespielt - schenken sie ihm Zeit mit einer drallen, gutmütigen Prostituierten, von der er die Geheimnisse der körperlichen Liebe lernen soll. Der amourösen Grundanweisung von Havisham und Estella fehlt jede Menschenliebe: „Die Frauen der eigenen Klasse verlangen Manieren, die der Unterklasse sind ‚für den Gebrauch‘.“

Die mustergültige Version ist immer noch die von David Lean

Nein. Es bestand eigentlich kein echter Bedarf an einer weiteren Neuverfilmung dieses Klassikers der englischen Literatur. Oft wurde der Roman verfilmt, vom Stummfilmzeitalter bis heute, in Hollywood und im Königreich, in Indien und in Hongkong. Das Meisterwerk, das aus der Legion der „Pipiaden“ herausragt, ist immer noch die Verfilmung von David Lean aus den Vierzigerjahren, dem späteren Regisseur der Breitwandepen „Die Brücke am Kwai“, „Lawrence von Arabien“ und „Doktor Schiwago“.

Und doch ist es wahrscheinlich, dass eine neue Zuschauergeneration eher der zeitgenössischen „colorblind“ gecasteten Version von Steven Knight, dem Schöpfer der Gangsterserie „Peaky Blinders“, Aufmerksamkeit schenken wird als einem 77 Jahre alten Schwarzweißklassiker, in dem - immerhin – unter anderem die junge Jean Simmons und Alec Guinness spielten.

Fionn Whitehead lässt das Publikum in seinen Pip blicken, einem Missbrauchsopfer eines Missbrauchopfers. Die Aufstiegsträume, die „great expectations“, lassen ihn seine Existenz als Spielball in einem gruseligen Sozialexperiment lange ausblenden. Der Held wird aus seinem Umfeld gelöst ohne wirklich in einem anderen willkommen zu sein. Eine Vereinsamung findet statt.

Pip erkennt die Skrupellossigkeit der Oberschicht

Seine Vita hat nichts Märchenhaftes. Auch als ihn ein geheimnisvoller Gönner vermögend macht, wird kein Glück daraus. Pip wird ausgenutzt und betrogen. Er erkennt mehr und mehr, dass die Oberschicht, die der Macher und Besitzenden verlogen, korrupt und skrupellos ist. Als Pip einen jungen Mann vor der Galeere retten will, beginnt der Anwalt Jaggers (Ashley Thomas) den Scheck mit der Geldsumme unbekannter Herkunft mit einer Schere zu zerschneiden. Empathie hält Jaggers Pip als Schwäche vor. Jedesmal, wenn Jaggers auf der Leinwand erscheint, hört man im Kopf Mick Jagger „Sympathy for The Devil“ der Rolling Stones singen: „Please allow me to introduce myself …“

Pip muss sich von all dem abwenden um bei sich anzukommen, muss sich sein Seelenheil hart erarbeiten. Und das Ziel ist am Ende nicht der Ruhm, nicht der Reichtum - sondern die Liebe, auch die zu sich selbst. Die kommt ihm abhanden. Das allererste Bild der Serie zeigt ihn, wie er sich als junger Erwachsener an einem Seil an einer Themsebrücke erhängen will.

Auf das Monster kommt es an - Olivia Colman ist „creepy“

Die Darstellungen sind durchweg sehenswert, das London der städtischen Schornsteine und der reetgedeckten Landhäuser ist überzeugend gestaltet. Aber unzweifelhaft ist es Olivia Colman, die diese Verfilmung aus der Legion von ihresgleichen hebt. Mit dem lüsternen Blick einer irren Frau, die sich für erlittene Zurückweisung am ganzen Männergeschlecht rächen will, ist sie jede Sekunde ein Hingucker. Das Kleid scheint irgendwie mit Havishams Körper verbunden zu sein, man meint, Jahre von Schweiß zu riechen. Und an ihren Zähnen, die zu einem räuberischen Lachen aus ihren Lippen emporsteigen, scheint Blut zu schimmern.

Es ist wie immer bei Schreckensgeschichten: Auf das Monster kommt es an.

„Große Erwartungen“, Miniserie, sechs Folgen, von Steven Knight, Regie: Brady Hood, Samira Radsi, mit Fionn Whitehead, Olivia Colman, Johnny Harris, Ashley Thomas. Shalom Brune-Franklin. Laurie Odgen, Owen McDonnell (seit 12. Juli bei Disney+)