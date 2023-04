Es ist der Song von Rio Reiser, der zu den vielen Dingen gehört, die einem bei der Serie „Sam: Ein Sachse“ Schauer über den Rücken laufen lassen. „Zauberland, ist abgebrannt und brennt noch“. Mit dem Untergang der Deutschen Demokratischen Republik versinkt zum Jahresende 1989 ein Land, das Freiheit versprochen hatte und dann für viele seiner Bewohner zum Gefängnis geworden war. Bis heute schwelt die Glut.

Die neuen Nazis schlugen schon zu DDR-Zeiten zu

Und aus den einstigen Gefilden des real existierenden Sozialismus sind blühende Landschaften auch für die rechte Szene geworden. Wobei die neuen Nazis, so legt es uns der Siebenteiler von Jörg Winger („Deutschland 83″-Trilogie), Chris Silber und Tyron Ricketts nahe, schon zu Zeiten der späten SED-Herrschaft ganz offen und ungeniert zuschlugen.

Sie brüllen – hier beginnt die Spoilerzone – den jungen Samuel Meffire, der von einer Karriere bei Dynamo Dresden träumt, vom Fußballplatz: „Nigger da!“ und „Scheißaffe!“ Sie lauern ihm auf, sie wenden das alte Rechtsextremen-Heldentum an: Vier prügeln auf einen ein oder wahlweise einer prügelt, drei halten fest. Es ist der Tag, an dem der Sohn eines Kameruners (der Vater kam am Tag seiner Geburt auf rätselhafte Weise ums Leben) und einer Deutschen beinahe stirbt.

Ein schwarzer Junge und der Rassismus in der DDR

Schwarz in der DDR zu sein, das hat für Sam bis dahin hauptsächlich den alltäglichen kleinen hundsgemeinen Rassismus bedeutet, dass ihm der Busfahrer die Tür vor der Nase zumachte und losfuhr. Oder dass ihn die Sanitäter nicht mitnehmen, als sie Sams in den Wehen liegende Freundin Antje transportieren. „Nur wer den Schrei einer Frau bei der Geburt eines Kindes gehört hat, versteht den Sinn des Lebens“, zitiert Sam dem Vopo-Major Schreier den Philosophen Kierkegaard. Die Polizei hat ihn aufgehalten, als er nächtens auf einer Brücke dem Krankenwagen hinterhergesprintet war. Der Herr Major ist beeindruckt von Sam – es gibt eine Gratiseskorte, Staatstaxi mit Blaulicht zum Krankenhaus.

Es sind diese Erfahrungen in der DDR, die offiziell die Gleichheit aller Menschen propagierte, die ihn Schreiers Angebot annehmen lassen, in einem Crashkurs Volkspolizist zu werden, um auf den obersten Befehl hin „auf Leben und Tod“ gegen die Demonstrierenden zu kämpfen, denen seine Freundin Antje angehört. Mit Antje kommt es darob zum Bruch, und die kaltherzige Mutter, die Sam schon als Kind schlug, weist den Sohn auch in der piekfeinen Uniform lieblos ab.

In einer Rückblende sieht man den kleinen Sam auf dem Fenstersims seines Plattenbauzimmers sitzend – die Beine baumeln albtraumhaft hoch über dem Abgrund. Es ist ausgerechnet der Major, den Thorsten Merten vorzüglich als redlichen Herzenssozialisten spielt, der Sam zum ersten Mal ein elterliches „Ich bin stolz auf dich“ mit auf den Weg gibt, der Mann, der sich dann aufhängt, als die Mauer gefallen ist.

Malick Bauer ist charismatisch in dieser dramatisierten Odyssee

Alle Augen auf Malick Bauer („Wir“, „Frau Jordan stellt gleich“). Er ist charismatisch, eindringlich, anrührend auf dieser packenden Odyssee eines Menschen durch den Ozean der Wut und Enttäuschung zu seiner Herkunft und zu sich selbst. Mit Alex (Tyron Ricketts) und seiner Clique schwarzer Diskothekentürsteher wendet sich Sam gegen Rocker und Rechte in Dresden und wird schließlich – zurück an einem Polizeischreibtisch – zum Aushängeschild einer Kampagne gegen Fremdenfeindlichkeit in Sachsen.

Doch selbst die Fotosession gerät dabei zur Demütigung – Afropop wird aufgelegt. Sam soll dazu tanzen, „das liegt euch doch im Blut“.

Freund des Innenminister, langer Arm eines Gangsters

Danach tritt und schlägt er im Boxclub wie ein Besessener auf den Sandsack ein, überwältigt von dem Gefühl, von allen distanziert und zugleich eine ewige Zielscheibe zu sein. Er wird – kurzzeitig – der Freund des wetterwendisch erscheinenden sächsischen Innenministers Eggert (Martin Brambach) und danach – die Abwärtsspirale beginnt – zum Arm eines Gangsters, gerät unter Mordverdacht, flieht zur Familie seines Vaters in den Kongo.

Die bunte Republik Deutschland ist bis heute ein Traum

„Sam: Ein Sachse“ die erste deutsche Serie von Disney+, ist ein von Soleen Yusef und Sarah Blaßkiewitz dynamisch inszeniertes, zuweilen pathetisches, von einem starken Ensemble getragenes Drama über die Versuche der Selbstermächtigung eines ob seiner Hautfarbe Ausgestoßenen. Zum anderen zeigt es, wie die politische Behauptung eines toleranten und menschenzugewandten Staates durch offenen Fremdenhass und strukturellen Rassismus widerlegt wird.

Die bunte Republik Deutschland ist bis heute ein Traum und die drastischen Szenen der rechten Gewalt von Hoyerswerda 1991 in der Serie lassen den Zuschauer und die Zuschauerin an jüngere furchtbare Ereignisse denken – den Anschlag auf die Synagoge in Halle, den Brand von Unterkünften für syrische und ukrainische Geflüchtete.

Die Behauptung der Filmemacher, die Serie gründe auf wahren Ereignissen, ohne in jedem Detail authentisch zu sein, wird vom echten Samuel Meffire unterfüttert, der bei der Drehbuchentwicklung beratend zur Seite stand und seinen Darsteller coachte: „Überragendes, unterhaltsames Popkornkino für die Couch“, wirbt Meffire in einem Interview für „seine“ Serie, „eine Heldenerzählung, die in ihrem Unterhaltungswert großartig ist“. Wie das wohl der echte Minister Eggert sieht?

„Dieses Land will kein Zuhause für mich sein“

Ein paar Popsongs zu viel erklingen. Aber die große deutsche Soulsängerin Joy Denalane singt in der dritten Episode ihren wunderbaren Song „Zuhause“. „Zuhause“, sagt Sam seinem Onkel im Kongo. „Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wo das ist.“ – „Dieses Land will kein Zuhause für mich sein“, versichert er seiner Therapeutin in der Haft. Am Ende aber könnte Sam doch dort angekommen sein.

„Sam: Ein Sachse“, Miniserie, sieben Folgen, von Jörg Winger, Chris Silber und Tyron Ricketts mit Malick Bauer, Tyron Ricketts, Svenja Jung, Martin Brambach, Thorsten Merten, Roman Schomburg (ab 26. April bei Disney+)