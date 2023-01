Neue Zeiten, alte Zeiten: das GZSZ-Spin-off „Leon – Kämpf um deine Liebe“

Mit „Leon – Kämpf um deine Liebe“ wird in einem Spin-off eine Geschichte aus dem GZSZ-Kosmos in einem eigenständigen Film weitererzählt. In den Hauptrollen sind Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos zu sehen - die starb eigentlich vor elf Jahren den Serientod.

Nun bekommt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), die Mutter aller deutschen Daily Soaps, noch einen Ableger. Zum dritten Mal wird in einem sogenannten Spin-off eine Geschichte aus dem schier unendlichen GZSZ-Kosmos in einem eigenständigen Film weitererzählt. Ein großer Spaß für Fans der Serie, deren erste Folge am 11. Mai 1992 ausgestrahlt wurde. Aber auch Neueinsteiger werden die in „Leon – Kämpf um deine Liebe“ erzählte Geschichte problemlos verstehen können. Vorkenntnisse sind also nicht von Nöten, zudem ist die Story recht überschaubar und simpel konstruiert. Was ja nicht automatisch schlecht sein muss.

Im Mittelpunkt steht der Gastwirt Leon Moreno, der von Daniel Fehlow gespielt wird. Eine Rolle, die Fehlow seit gut 25 Jahren verkörpert. Seine Filmpartnerin, Susan Sideropoulos, beweist dagegen mal wieder, dass Tote in Serien länger leben. Jahrelang ist sie als Verena in GZSZ zu sehen gewesen – bis zu ihrem tragischen Serientod vor 11 Jahren, um nun plötzlich als Sarah Elsässer tatsächlich ihre Wiederauferstehung zu feiern. Zuerst in dem Spin-off und vom 18. Januar an auch wieder in der Hauptserie. Ein verrücktes Comeback, ganz in Weiß und mit einem Blumenstrauß.

Sarah und Leon wollen nämlich heiraten, planen schon ihre Hochzeit, da erleben beide eine große Überraschung. Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder Jan (Daniel Roesner) kehrt in seine Heimat zurück. Begleitet von seiner Freundin Michelle (Sarah Hannemann) und im Gepäck eine wilde Abenteuergeschichte, die so unglaublich ist, dass wohl nur ein naiver Geist wie Sarah sich davon täuschen lässt.

Außerdem ist Jan offenbar inzwischen sehr wohlhabend, besitzt eine sündhaft teure Segeljacht und ist auch ansonsten einfach ein smarter Typ. Sarah ist jedenfalls überglücklich, nur Leon hat Zweifel, hält Jan nicht für koscher. Das führt zu einem heftigen Streit zwischen den beiden, der sogar die anstehende Hochzeit gefährdet.

Aus der Story über altes und neues Familienglück wird plötzlich ein Krimi

An diesem Punkt nimmt die bis dahin recht harmlose Geschichte eine überraschende Wendung. Aus der Story (Drehbuch: Nina Blum) über altes und neues Familienglück, die bebildert ist mit netten Strand- und Surfszenen, wird plötzlich ein richtiger und von Regisseur Klaus Knoesel solide inszenierter Krimi – mit allem, was dazugehört. Also mit einem gerissenen Täter, einem nichtsahnenden Opfer und einem wackeren Gegenspieler, der in höchste Gefahr gerät. Am Schluss folgt ein echter Knalleffekt, der allerdings vieles offen lässt. Schließlich leben Tote in Serien bekanntlich länger. Und ein Knalleffekt, der genügend Stoff bietet für eine Fortsetzung der Romanze zwischen Leon und Sarah. Die hängt jedoch letztlich von der Einschaltquote ab. Aber die sollte bei rund drei Millionen Zuschauern, die täglich einschalten, kein großes Problem sein. Und dass GZSZ bei RTL längst eine feste Institution ist, zeigt allein schon die Tatsache, dass die Soap von Anfang an auf demselben Sendeplatz zwischen 19.40 und 20.15 Uhr gezeigt wird.

Dort wird dann vom 18. Januar an, ab der Folge 7686, auch Sarah wieder auftreten. Schauplatz ist dann ihr alter Kiez in Berlin, wohin es sie beruflich mit Leon verschlagen hat. Was dort geschieht, hat RTL schon in einem Spoiler angedeutet: „Sarah und Leon werden einige Monate in der Stadt verbringen. Als Leon Sarah seine alte Arbeitsstätte zeigt, muss er vor Ort spontan einspringen und Sarah die Stadt alleine erkunden. Dabei gerät sie an einen schlecht gelaunten Erik, der kurz darauf peinlich berührt erkennt, es sich ausgerechnet mit Leons neuer Frau verscherzt zu haben.“

Spannender ist jedoch die Frage, wie Philip auf Leons Frau reagieren wird. Schließlich war er es, der Verena damals unter unglücklichsten Umständen mit seinem Auto tödlich erfasst hat. Und die Ähnlichkeit zwischen Verena und Sarah ist nun einmal verblüffend. Es bleibt also spannend im Minikosmos von GZSZ. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.

„Leon – Kämpf um deine Liebe“, RTL, 11. Januar 2023, 20.15 Uhr, mit Daniel Fehlow