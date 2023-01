﻿Großes Comeback bei GZSZ: Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow kehren zurück

Bergen/Berlin. Am 11. Januar ist es so weit. In traumhafter Kulisse geht die Geschichte von Leon Moreno und Sarah Elsässer weiter. Der neue Teil des GZSZ-Spin-Offs „Leon – Kämpf um deine Liebe“ wurde wie schon bei Teil eins auf der Insel Rügen gedreht. Bereits ab Mittwoch, dem 4. Januar, kann der Spielfilm auf RTL+ geschaut werden.

Gedreht wurde im September. Das Wetter? „Wir hatten dieses Jahr viel besseres Wetter. Beim letzten Mal gab es viele Wetterwechsel, Wind und Regen“, erzählt die Hauptdarstellerin Susan Sideropoulos. Die Ostsee war dennoch sehr kalt, wie auch Daniel Fehlow, alias Leon Moreno, bei den Dreharbeiten im Wasser feststellen musste.

„Wir wollen den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt im Winter diese wunderschönen Bilder von der Insel Rügen zeigen“, sagt auch Pressesprecher Frank Pick.

Inhalt von „Leon – Kämpf um deine Liebe“

Darum geht es: Leon und Sarah planen ihre Hochzeit. Doch plötzlich gibt es eine Überraschung für Sarah. Ihr Bruder Jan, der vor 30 Jahren verschwunden ist, kehrt nach Engelshoop zurück. Doch so sehr Leon ihr das Glück wünscht, irgendwas lässt ihn an Sarahs Bruder zweifeln. Warum taucht er nach so langer Zeit wieder auf? Was will er von Sarah?

Das führt zu heftigem Streit zwischen den beiden. Seine Suche nach Beweisen für seine Vermutungen bringt Leon am Ende sogar in Lebensgefahr. Wird Sarah noch rechtzeitig erkennen, wem sie tatsächlich vertrauen kann? RTL kündigte bereits an, dass einer oder eine vielleicht nicht überlebt.

Spoiler: Leon und Sarah kommen zurück zu GZSZ

Achtung, Spoiler: Weder Leon noch Sarah kommen dabei ums Leben. Denn sie haben für die Zukunft andere Pläne, wie Susan Sideropoulos der „Ostsee Zeitung“ (OZ) bereits vorab verrät. „Am Ende des Films bekommt Sarah ein Jobangebot in Berlin“, erzählt sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Das bedeutet, dass Leon und Sarah gemeinsam für eine Weile zu GZSZ zurückgehen. Die Dreharbeiten dafür hätten bereits begonnen.

Wenn eine Rolle verstirbt, sei es schwierig, sie zurückzuholen. So sei es auch mit Susan Sideropoulos gewesen, deren Rolle als Verena vor mehr als zehn Jahren bei einem Unfall verstorben ist. „Umso schöner, dass es über diesen kleinen Umweg dazu kommt“, sagt Daniel Fehlow. Als Doppelgängerin von Verena erscheint Sarah auf Leons Bildfläche. Das hält auch Daniel Fehlow für realistisch: „Doppelgänger gibt’s. Ich glaube, man hat sogar mehrere Doppelgänger auf der Welt.“ Für den ersten Teil habe er sich darüber informiert. Zwar sei es immer noch ein großer Zufall, dass Susan als Sarah zurückkommt, aber plausibel.

Wie reagieren die GZSZ-Kollegen?

Wie es für die beiden weitergeht und vor allem, was die Rollen bei GZSZ dazu sagen, die Verena noch kannten, können Zuschauerinnen und Zuschauer dann künftig täglich auf RTL bei „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ verfolgen.

Ob es danach noch mal zurück auf die Insel geht, stehe noch nicht fest. „Für mich fühlt sich Leon auf Rügen an wie eine andere, eine neue Welt als die, in der Leon bei GZSZ war“, so Daniel Fehlow zu seiner Rolle. Beim Aufeinandertreffen mit den anderen GZSZ-Schauspielern Wolfgang Bahro, Ulrike Frank und Felix von Jascheroff sei er stolz gewesen, ihnen „seinen“ neuen Drehort auf der Insel zu zeigen. Viel Zeit hätten sie aber nicht miteinander verbringen können.

Wie kann Susan Sideropoulos zu GZSZ zurückkommen?

Auch für Susan Sideropoulos habe sich die Rolle als Frau an Leons Seite geändert. „Verena und Sarah sind sehr verschiedene Menschen“, sagt sie. Die Herausforderung sei auch gewesen, dass sich die beiden Rollen möglichst voneinander unterscheiden sollten. So sei Sarah zwar auch eine humorvolle, umgängliche Person, die ganz spritzige, humorvolle Art von Verena habe sie allerdings nicht. „Da muss ich mich manchmal auch ausbremsen, weil das so ich bin“, so Susan Sideropoulos. Jetzt sei sie aber auch zehn Jahre älter. „Vielleicht hätte sich Verena auch so entwickelt.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.