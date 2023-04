„Harry Potter“ kommt als TV-Serie zurück – umstrittene Autorin J.K. Rowling an Bord

Die Gerüchte gab es schon länger, jetzt ist es offiziell: Die „Harry Potter“-Abenteuer kommen als Serie auf den TV-Bildschirm zurück. Jedem der sieben Bücher werde eine eigene Staffel beim Streamingdienst Max gewidmet – mit neuen Darstellerinnen und Darstellern, gab der US-Medienriese Warner Bros. Discovery am Mittwoch bekannt. Die umstrittene Autorin der Romanreihe, J.K. Rowling, wird als ausführende Produzentin an Bord sein.

„Wir freuen uns, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, Hogwarts auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken“, sagte Casey Bloys, Chef des Pay-TV-Senders HBO und des Streamingdienstes HBO Max, der in Max umbenannt wird. „Harry Potter ist ein kulturelles Phänomen und es ist klar, dass es eine anhaltende Liebe für die Zaubererwelt gibt.“

Harry-Potter Autorin Rowling betonte, die Verpflichtung des Streamingdienstes, die Integrität ihrer Bücher zu bewahren, sei ihr sehr wichtig. „Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Adaption zu sein, die einen Grad an Tiefe und Detailreichtum ermöglichen wird, den nur eine lange Fernsehserie bietet.“

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling in der Kritik

Rowling war zuletzt wiederholt mit Äußerungen aufgefallen, die als feindlich gegenüber trans Menschen kritisiert wurden. So übte sie Kritik an einer geplanten Gesetzesänderung in Schottland, nach der Transmenschen künftig ohne medizinisches Gutachten ihren Geschlechtseintrag ändern können. Prominente der Verfilmungen wie Daniel Radcliffe haben sich mittlerweile von ihr distanziert.

Warner Bros. veröffentlichte auch die ungemein populären „Harry Potter“-Kinoverfilmungen. Insgesamt acht Filme – beginnend mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ bis zu „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2″ – spielten von 2001 bis 2011 weltweit über 7,7 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Ein Starttermin für die neue Serie ist noch nicht bekannt.

