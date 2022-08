Immer montags diskutiert Moderator Frank Plasberg in „Hart aber fair“ mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen, die Deutschland bewegen. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe gibt es hier.

Frank Plasberg führt am Montagabend durch die Polittalkshow “Hart aber fair”.

„Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft“ – unter diesem Motto lädt Moderator Frank Plasberg einmal wöchentlich zur Talkrunde mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Bei „Hart aber fair“ haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich live in die Diskussion mit einzubringen und ihre Fragen und Meinungen per Telefon, E-Mail oder Social Media an die Teilnehmer der Sendung zu schicken.

Hier informieren wir über Sendetermine, Wiederholungen und die aktuellen Gäste.

„Hart aber fair“: Thema und Gäste am Montag, 15. August

Mitten in der Sommerhitze redet Deutschland über Kälte und Frieren. Was kommt da auf uns zu, wenn das Gas im Winter fehlt? Werden warme Dusche und Heizung zum Luxus? Und wenn ganze Industrien abgeschaltet werden: Sind Jobs und Wohlstand in Gefahr?

Darüber diskutiert Frank Plasberg in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause mit diesen Gästen:

Saskia Esken, SPD – Parteivorsitzende

Jens Spahn, CDU – stellv. Fraktionsvorsitzender, zuständig für die Themen Wirtschaft, Klima, Energie, Mittelstand und Tourismus, Präsidiumsmitglied

Verena Bentele – Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland

Klaus Müller – Präsident der Bundesnetzagentur

Christian Kullmann – Präsident des Verbands der Chemischen Industrie, Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries AG

Sendetermine von „Hart aber fair“

Eine neue Ausgabe von „Hart aber fair“ läuft in der Regel am Montagabend im Ersten. Gesendet wird live aus Köln oder Berlin.

Die nächste reguläre Ausgabe läuft am Montag, 15.08.2022 im Ersten, die Sendung beginnt um 21.45 Uhr.

Sendung verpasst? Wiederholungen von „Hart aber fair“

Wiederholungen der aktuellen Sendung gibt es auf mehreren Sendern der ARD:

Dienstag, 16.08.2022, 02.50 Uhr (Das Erste)

Dienstag, 16.08.2022, 20.15 Uhr (tagesschau24)

Mittwoch, 17.08.2022, 02.05 Uhr (3sat)

„Hart aber fair“ im Livestream

Parallel zur Ausstrahlung im TV ist die aktuelle Folge von „Hart aber fair“ auch im Internet im Liveangebot des Ersten zu sehen. In der ARD-Mediathek sind die aktuelle Folge sowie Wiederholungen alter Sendungen noch Monate nach ihrer Erstausstrahlung abrufbar.

Wer produziert „Hart aber fair“?

Im Gegensatz zu anderen politischen Talkshows im Programm der ARD handelt es sich bei „Hart aber fair“ um eine Privatproduktion. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion der Unternehmen Ansager & Schnipselmann und klarlogo. Auftraggeber ist der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR).

Seit 2001 führt der deutsche Journalist und Fernsehmoderator Frank Plasberg durch die Sendung. “Zuschaueranwältin” Brigitte Büscher kümmert sich um die Reaktionen der Zuschauer und trägt ihre Kommentare in die Talkrunde.

