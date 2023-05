„Hartz und herzlich“ 2023: Vorschau, Sendetermine und Infos zu den Bewohnern

In den Sozialdokumentationen von „Hartz und herzlich“ steht das Leben von Menschen in sozialen Brenn­punkten im Fokus. Die Protagonistinnen und Protagonisten werden über Monate hinweg von Kameras begleitet, unter ihnen beispielsweise Hartz-4-Empfänger oder Menschen, die am Existenzminimum leben. Gedreht wurde bisher unter anderem in den Benz-Baracken in Mannheim, in der Eisenbahnsiedlung von Duisburg oder dem Blockmacherring von Rostock. Alle Infos rund um Sendetermine, aktuelle Folgen und die Protagonisten gibt es hier in der Übersicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hartz und herzlich“ im Überblick: Darum geht’s

Derzeit laufen neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken. Immer dienstags, um 20.15 Uhr, strahlt RTL II eine neue Episode aus. Werktags laufen außerdem noch ältere Folgen als Wiederholung, üblicherweise gegen 13.55 Uhr.

TV und Livestream: RTL II oder online bei RTL+

Ausstrahlung: dienstags, ab 20.15 Uhr

Neue Folgen von „Hartz und herzlich“ gibt es nur dienstags um 20.15 Uhr, an allen anderen Werktagen strahlt RTL2 ältere Folgen aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hartz und herzlich“ im TV: die aktuellen Sendetermine 2023

Dienstag, 9.5.2023, 16.05 Uhr: Staffel 6, Folge 16

Mittwoch, 10.5.2023, 16.05 Uhr: Staffel 6, Folge 17

Donnerstag, 11.5.2023, 16.05 Uhr: Staffel 6, Folge 18

Freitag, 12.5.2023, 16.05 Uhr: Staffel 6, Folge 19

Montag, 15.5.2023, 16.05 Uhr: Staffel 6, Folge 20

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Dienstag, 9.5.2023

Elvis wird 50. Der achtfache Familienvater ist ein Geburtstagsmuffel und würde seinen Ehrentag lieber geheim halten wollen. Doch er hat die Rechnung ohne seine Familie gemacht.

Pascal hat währenddessen andere Sorgen. Seine Freundin Michelle und er haben sich getrennt. Der 21-Jährige leidet sehr unter dem Beziehungsaus und will weiterhin um die Liebe kämpfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Carmen hat Sorgen. Sie hat vor kurzem den Führerschein gemacht und einen Gebrauchtwagen gekauft. Dieser gibt jedoch jetzt schon so langsam den Geist auf. Nachdem mehrere Reparaturversuche ohne Erfolg blieben, hofft die 52-Jährige, dass man ihr in einer Fachwerkstatt weiterhelfen kann.

Elvis wird 50. Der achtfache Familienvater ist ein Geburtstagsmuffel und würde seinen Ehrentag lieber geheim halten wollen. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Mittwoch, 10.5.2023

In den Benz-Baracken gehören Geldsorgen zum Alltag. Bei Elvis und Katrin spitzt sich die Lage im Moment zu. Die Familie hat ohne Ankündigung diesen Monat kein Geld vom Amt bekommen. Katrin hat einen Minijob im Supermarkt und auch Elvis arbeitet auf 450-Euro-Basis für einen Behindertenfahrdienst. Das Ehepaar vermutet, dass die neue Jobsituation der Grund ist für die nicht erfolgte Auszahlung.

Auch Janine muss sich mit dem Jobcenter auseinandersetzen. Die 26-Jährige möchte sich nach ihrer Ausbildung zur Make-up-Artist selbstständig machen. Nachdem sie mit einem Gründerinnenzentrum in Mannheim ihren Businessplan erstellt hat, steht sie kurz davor, ihren eigenen Beautysalon eröffnen zu können. Aber nicht nur beruflich geht es für die alleinerziehende Mutter voran. Janine ist vor über drei Jahren Mama von Zwillingen geworden und kämpft seitdem darum, dass ihr Ex-Freund die Vaterschaft anerkennt. Nach langem Stillstand ist nun ein Schreiben bezüglich der Vaterschaftsfeststellung gekommen, welches wieder Bewegung in den Prozess bringt.

Außerdem wird das Haus der verstorbenen Dagmar renoviert. Hausmeister Michael möchte es für die nächsten Monate als Zweitwohnsitz nutzen. Trotzdem sind die Tage des kleinen Häuschens gezählt, weil es abgerissen werden soll. Doch bis es so weit ist, will der 54-Jährige die charmante Bleibe noch einmal in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Benz-Baracken gehören Geldsorgen zum Alltag. Bei Katrin und Elvis spitzt sich die Lage im Moment zu.. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Donnerstag, 11.5.2023

Elvis und Katrin haben noch immer Geldsorgen. Obwohl beide mittlerweile einen Nebenjob haben, gehören ihre finanziellen Probleme nicht der Vergangenheit an. Ganz im Gegenteil. Seitdem sie arbeiten, hat sich die finanzielle Lage der Familie sogar verschlechtert. Anscheinend hat sich bei den Berechnungen des Amts der Fehlerteufel eingeschlichen. Das Ehepaar möchte die Missverständnisse klären und macht sich auf den Weg zum Jobcenter.

Auch Dieter muss sich mit dem Jobcenter auseinandersetzen. Er ist seit fast drei Jahren arbeitslos und möchte unbedingt wieder eine Stelle finden. Da der Mannheimer einen Sonderschulabschluss und keine abgeschlossene Ausbildung hat, gestaltet sich die Arbeitssuche jedoch sehr schwierig. Doch das Jobcenter unterstützt den Familienvater.

Auch bei Petra steht ein wichtiger Termin an. Die 52-Jährige hat seit Jahren Probleme mit ihren Zähnen und kann mittlerweile kaum noch kauen. Deshalb hat sie trotz Zahnarztphobie vor einiger Zeit begonnen, ihre Zähne einer Generalüberholung zu unterziehen. Die vielen Arztbesuche zahlen sich nun endlich aus: Nach zwei Monaten bekommt die sechsfache Mutter ihr neues Gebiss.

Elvis und Katrin haben noch immer Geldsorgen, obwohl sie arbeiten. Das Ehepaar möchte die Missverständnisse klären und macht sich auf den Weg zum Jobcenter. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Freitag, 12.5.2023

Am Rande der Baracken schwebt Petras Sohn Pascal auf Wolke Sieben. Der 21-Jährige hat seit Kurzem eine neue Freundin und ist überglücklich. Das Paar hat sich über das Internet kennengelernt. Tina wohnt zwar 60 Kilometer entfernt, aber trotz der Entfernung hat das frische Liebesglück bei dem Hartz-IV-Empfänger schon einige Veränderungen bewirkt.

Dieter hat ein Vorstellungsgespräch bei einer Waschanlage und setzt große Hoffnung darauf. Schon lange bemüht sich der 53-Jährige aktiv um eine neue Arbeitsstelle. Vor fast drei Jahren hat er seinen Job als Paketsortierer verloren. Dass der Mannheimer keine Berufsausbildung hat, erschwert die Jobsuche enorm. Doch das ist für den siebenfachen Vater bei dem Vorstellungsgespräch nicht die einzige Hürde.

Martin hingegen hat vor Kurzem seine Ausbildung als Verkäufer in einer Tankstelle begonnen, weswegen er für den theoretischen Ausbildungsteil wieder die Schulbank drücken muss.

Pascal hat seit Kurzem eine neue Freundin und ist überglücklich. Das Paar hat sich über das Internet kennengelernt. Tina wohnt zwar 60 Kilometer entfernt, aber trotz der Entfernung hat das frische Liebesglück bei dem Hartz-IV-Empfänger schon einige Veränderungen bewirkt. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Montag, 15.5.2023

Janine plant seit längerem ihre Selbstständigkeit als Make-up-Artist. Sie möchte ihren eigenen Beautysalon eröffnen und hat über einen Bekannten sogar schon eine Räumlichkeit gefunden. Um eine Gründungsförderung zu erhalten, muss die Hartz-IV-Empfängerin jedoch das Amt von ihrer Geschäftsidee überzeugen. Zusammen mit einem Gründerinnenzentrum hat Janine einen Businessplan erstellt, den sie beim Jobcenter eingereicht hat. Die alleinerziehende Mutter hat viel Arbeit in den Antrag für die finanzielle Starthilfe gesteckt und hofft nun auf eine Zusage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Dieter blickt positiv in die Zukunft: Er hat nun ein Praktikum bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma begonnen, von dem er sich später ein eventuelles Jobangebot erhofft.

Für Petra und Sascha läuten endlich die Hochzeitsglocken! Wieso allerdings bei der Trauung auf Trauzeugen und Freunde verzichtet wird, kann sich auch die Standesbeamtin nicht erklären.

Janine plant seit längerem ihre Selbstständigkeit als Make-up-Artist in einem eigenen Beautysalon. © Quelle: RTLZWEI / UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“: Die Bewohner der Benz-Baracken

„Hartz und herzlich“ wurde bereits an zahlreichen Orten gedreht, besonders bekannt ist die Sozialdoku durch die sogenannten Benz-Baracken in Mannheim.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den bekanntesten Personen des Formats zählen beispielsweise der achtfache Vater Elvis und seine Familie oder die Rentnerin Dagmar, die mit ihrer schmalen Rente am Existenzminimum lebt. Zu den Publikums­lieblingen gehört auch Janine, die mit ihren Zwillingen Jayden und Jaylin in den Benz-Baracken wohnt. Die Doku begleitet ihr Leben als junge, alleinerziehende Mutter.

Gedreht wird auch an anderen Wohnorten, wie Duisburg, Bitterfeld-Wolfen, Rostock, Salzgitter, Pirmasens, Niedergörsdorf, Bergheim, Frankfurt (Oder), Krefeld und Köln.

„Hartz und herzlich“: Alle Staffeln und Drehorte

Staffel Jahr Drehort 1 2016 Duisburg 2 (bisher nicht ausgestrahlt) 3 2017 Mannheim (Benz-Baracken) 4 2017 Bitterfeld-Wolfen 5 2018 Mannheim (Benz-Baracken) 6 2018 Rostock 7 2018 Salzgitter Lebenstedt 8 2019 Pirmasens 9 2019 Niedergörsdorf 10 2020 Rostock 11 2019 Mannheim 12 2020 Bergheim 13 2020 Rückkehr nach Salzgitter 14 2020 Rückkehr in die Benz-Baracken 15 2020 Krefeld 16 2020 Frankfurt (Oder) 17 2021 Köln-Bickendorf

„Hartz und herzlich“-Stars: Diese bekannten Gesichter sind bereits verstorben

Seit 2016 begleitet RTL II die Protagonistinnen und Protagonisten der Show „Hartz und herzlich“, unter ihnen viele Menschen mit schweren Schicksalen. Einige von ihnen sind im Laufe der Jahre zu echten Publikums­lieblingen geworden, von anderen mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer hingegen – teils sehr überraschend – Abschied nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2023 wurde bekannt, dass „Hartz und herzlich“-Marion mit 56 Jahren verstorben ist. Sie erzählte im Rahmen der Show oft von ihrer Lungenkrankheit COPD, durch die sie bereits vor einigen Jahren auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte.

Die 16-jährige Lisa-Marie war ein bekanntes Gesicht aus den Benz-Baracken in Mannheim und ver­starb unerwartet am 23. November 2022. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Zuletzt war sie im Rahmen der Sozialdoku zu sehen, als ihre Eltern um einen Rehaplatz aufgrund ihrer Diabetes­erkrankung für sie gekämpft hatten.

Am 8. November 2021 verstarb Dagmar aus den Benz-Baracken im Alter von 67 Jahren. Die offizielle Todesursache der „guten Seele“ der Benz-Baracken wurde bisher nicht bekannt gegeben, allerdings litt die Rentnerin schon länger unter der Lungenkrankheit COPD und hatte noch eine Lungen­kapazität von rund 17 Prozent.

Weite Kreise zog auch der Tod von Frank M. aus Duisburg. Die Todesumstände des arbeitslosen Bergbauarbeiters sind besonders dramatisch, da der 47‑Jährige ermordet wurde. Ein Nachbar fand ihn erwürgt in seiner Wohnung.

„Hartz und herzlich“: Ist die Serie wirklich echt oder gestellt?

Nach Angaben von Ute Biernat, der Geschäftsführerin der UFA Show & Factual GmbH, handelt es sich bei dem Projekt um keine gestellte Sendung.

„Als die Idee zu dem Projekt 2014 das erste Mal aufkam, war uns sofort klar: Wir wollen ganz ohne Script einfach das echte Leben zeigen.“

Dabei handelte es sich laut Biernat auch um ein Wagnis für das Team, da sich im Vorfeld nicht abschätzen ließ, ob ein Dreh vor Ort wochenlang andauert oder gar nichts passiert. Schon nach den ersten Drehs zeigte sich jedoch, „dass das echte Leben – mit echten Menschen und ihren echten Gefühlen – einfach die besten Geschichten schreibt“.