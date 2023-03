„Hartz und herzlich“ 2023: Vorschau, Sendetermine und Infos zu den Bewohnern

Leben im sozialen Brennpunkt und am Existenzminimum: Jeden Dienstag gewährt „Hartz und herzlich“ einen ehrlichen Einblick in den Alltag am Rande der Gesellschaft. Wann Sie die nächste Folge der erfolgreichen Sozialdoku sehen können und worum es in dem Format geht, erfahren Sie hier.

In den Sozialdokumentationen von „Hartz und herzlich“ steht das Leben von Menschen in sozialen Brenn­punkten im Fokus. Die Protagonistinnen und Protagonisten werden über Monate hinweg von Kameras begleitet, unter ihnen beispielsweise Hartz-4-Empfänger oder Menschen, die am Existenzminimum leben. Gedreht wurde bisher unter anderem in den Benz-Baracken in Mannheim, in der Eisenbahnsiedlung von Duisburg oder dem Blockmacherring von Rostock. Alle Infos rund um Sendetermine, aktuelle Folgen und die Protagonisten gibt es hier in der Übersicht.

„Hartz und herzlich“ im Überblick: Darum geht’s

Derzeit laufen neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken. Immer dienstags, um 20.15 Uhr, strahlt RTL II eine neue Episode aus. Werktags laufen außerdem noch ältere Folgen als Wiederholung, üblicherweise gegen 13.55 Uhr.

TV und Livestream: RTL II oder online bei RTL+

Ausstrahlung: dienstags, ab 20.15 Uhr

Neue Folgen von „Hartz und herzlich“ gibt es nur dienstags um 20.15 Uhr, an allen anderen Werktagen strahlt RTL2 ältere Folgen aus. Hier finden Sie die Vorschau für die nächsten Ausstrahlungen im TV:

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Das passiert am Dienstag, 14.03.2023 (13.55 Uhr)

Zweifach-Mama Cindy musste ihre Töchter Melody und Clara in die Obhut des Jugendamts geben. In dieser Folge von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ bekommt sie nun Besuch vom Veterinäramt. Muss Cindy auch um ihre beiden Katzen und ihren Hasen bangen? Mutter Sandra und Familienfreund Sascha stehen der 20-Jährigen zur Seite. Unterdessen hängt bei Alex und Mali der Haussegen weiterhin schief. Das junge Paar verwickelt sich immer öfter in heftige Streitigkeiten und die Beziehung ist von einem ständigen Auf und Ab geprägt. Zu allem Überfluss hat Mali auf Alex‘ Handy Nachrichten einer anderen Frau gefunden. Die 26-Jährige ist sehr traurig. Was hat Alex dazu zu sagen?

Bei Alex und Mali hängt der Haussegen nach wie vor schief. Entspannung ist nicht in Sicht, zumal Mali eine überraschende Entdeckung auf Alex‘ Handy macht: Dort sind Nachrichten einer anderen Frau zu lesen. Was hat er dazu zu sagen? © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Dienstag, 07.03.2023 (20.15 Uhr)

Michael trauert um seine kürzlich verstorbene Frau Gudrun. Michael hat seine Frau bis kurz vor ihrem Tod aufopferungsvoll zuhause gepflegt. Die Leere in der Wohnung setzt dem Witwer schwer zu. Petra und ihre beiden Kinder Pascal und Selina haben für diesen Monat kein Geld vom Amt erhalten. Auslöser für die Sperrung ihrer Bezüge ist der TikTok-Account der Familie. Angeblich sollen sie damit Geld verdient haben. Um ihre Unschuld zu beweisen und wieder an das Geld vom Amt zu kommen, hat Petra die angeforderten Kontoauszüge schon vor der Frist eingereicht. Bei Elvis und Katrin steht plötzlich Wasser im Waschkeller und im Kellerabgang. Mithilfe eines Hochdruckreinigers will der achtfache Vater den Abfluss wieder freibekommen. Doch der Plan geht schief. Jetzt ist Eile geboten, um den Keller vor dem Volllaufen zu retten.

Michael trauert um seine kürzlich verstorbene Frau Gudrun. Michael hat sie bis kurz vor ihrem Tod aufopferungsvoll zuhause gepflegt. Die Leere in der Wohnung setzt dem Witwer schwer zu. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Das passiert am Mittwoch, 15.03.2023

Cindy möchte Familienfreund Sascha die Haare schneiden. Dafür ist sie zu Besuch bei Mutter Sandra und Stiefpapa Tino. Doch das Frisieren ist offenbar schwieriger als erwartet. Cindy findet zudem, dass sich Tino viel zu sehr einmischt. Die haarige Situation führt zu einer kleinen Zankerei. In deren Verlauf greift die 20-Jährige zu einem neuen Hilfsmittel: dem Filzstift. Kann der die Frisur retten? Zudem geht es bei „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ diesmal um Reginas Probleme mit den Stadtwerken. Im Zuge einer Stromnachzahlung sind auch alte Schulden wiederentdeckt worden. Regina ist verzweifelt. Die Rentnerin weiß nicht mehr, wie sie aus der Misere herauskommen soll. Sie ist sicher, in ihrem Leben nie wieder schuldenfrei zu sein.

Cindy soll Familienfreund Sascha die Haare schneiden. Doch das ist nicht gerade unkompliziert. Zudem findet Cindy, dass sich ihr Stiefvater Tino bei der Aktion zu sehr einmischt. Ein Filzstift als Hilfsmittel soll die Rettung bringen. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Donnerstag, 16.03.2023

Nicole und René bereiten sich auf das vierte gemeinsame Kind vor. Dafür möchte das Ehepaar ein Kinderbett aufbauen. Doch das ist einfacher gedacht als getan. Das Aufbauen stellt sich als eine größere Herausforderung heraus – vor allem für ihre Beziehung. Die ganze Aktion endet in einem heftigen Streit. Werden sich Nicole und René wieder vertragen? „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ begleitet diesmal auch die 17-Jährige Jasmin. Sie ist angespannt, weil sie seit einigen Wochen überfällig ist. Nun vermutet Jasmin, dass sie schwanger ist. Der Teenager hat auch schon beim Arzt angerufen. Dort wurde Jasmin bestätigt, dass die von ihr geschilderten Symptome darauf hindeuten. Nach dem Familienfrühstück soll ein Test gemacht werden.

Nicole und René freuen sich auf ihren Nachwuchs. Doch beim Aufbau des Kinderbetts liegen die Nerven blank. Die Aktion endet im Streit. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Das passiert am Freitag, 17.03.2023

Bei den dreifachen Eltern Alex und Mali herrschte zuletzt ein ständiges Beziehungschaos. Nun ist die endgültige Entscheidung gefallen: Alex will die Trennung und wünscht sich einen Neustart ohne Mali. Wie wird sie auf diese Nachricht reagieren? „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ begleitet zudem Cindy zu einem wichtigen Termin beim Amtsgericht. Es geht um ihre beiden kleinen Töchter Melody und Clara. Das Urteil legt fest, dass Melody für immer bei ihrer Oma bleiben soll. Cindy darf gemeinsam mit Clara in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. Damit gibt das Jugendamt der jungen Mutter eine allerletzte Chance, Clara wiederzubekommen. Wie geht es nun weiter?

Die ständigen Streitereien sollen ein Ende haben: Alex will einen Neuanfang ohne Mali machen.. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“ im TV: die aktuellen Sendetermine 2023

Dienstag, 14.03.2023, 13.55 Uhr: „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“ (Staffel 3, Folge 57 - alte Folge)

Dienstag, 14.03.2023, 20.15 Uhr: „Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken“ (Staffel 6, Folge 12 - neue Folge)

Mittwoch, 15.03.2023, 13.55 Uhr: „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“ (Staffel 3, Folge 58 - alte Folge)

Donnerstag, 16.03.2023, 13.55 Uhr: „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“ (Staffel 3, Folge 59 - alte Folge)

Freitag, 17.03.2023, 13.55 Uhr: „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“ (Staffel 3, Folge 60 - alte Folge)

Montag, 20.03.2023, 13.55 Uhr: „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“ (Staffel 3, Folge 61 - alte Folge)

„Hartz und herzlich“: Die Bewohner der Benz-Baracken

„Hartz und herzlich“ wurde bereits an zahlreichen Orten gedreht, besonders bekannt ist die Sozialdoku durch die sogenannten Benz-Baracken in Mannheim.

Zu den bekanntesten Personen des Formats zählen beispielsweise der achtfache Vater Elvis und seine Familie oder die Rentnerin Dagmar, die mit ihrer schmalen Rente am Existenzminimum lebt. Zu den Publikums­lieblingen gehört auch Janine, die mit ihren Zwillingen Jayden und Jaylin in den Benz-Baracken wohnt. Die Doku begleitet ihr Leben als junge, alleinerziehende Mutter.

Gedreht wird auch an anderen Wohnorten, wie Duisburg, Bitterfeld-Wolfen, Rostock, Salzgitter, Pirmasens, Niedergörsdorf, Bergheim, Frankfurt (Oder), Krefeld und Köln.

„Hartz und herzlich“: Alle Staffeln und Drehorte

Staffel Jahr Drehort 1 2016 Duisburg 2 (bisher nicht ausgestrahlt) 3 2017 Mannheim (Benz-Baracken) 4 2017 Bitterfeld-Wolfen 5 2018 Mannheim (Benz-Baracken) 6 2018 Rostock 7 2018 Salzgitter Lebenstedt 8 2019 Pirmasens 9 2019 Niedergörsdorf 10 2020 Rostock 11 2019 Mannheim 12 2020 Bergheim 13 2020 Rückkehr nach Salzgitter 14 2020 Rückkehr in die Benz-Baracken 15 2020 Krefeld 16 2020 Frankfurt (Oder) 17 2021 Köln-Bickendorf

„Hartz und herzlich“-Stars: Diese bekannten Gesichter sind bereits verstorben

Seit 2016 begleitet RTL II die Protagonistinnen und Protagonisten der Show „Hartz und herzlich“, unter ihnen viele Menschen mit schweren Schicksalen. Einige von ihnen sind im Laufe der Jahre zu echten Publikums­lieblingen geworden, von anderen mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer hingegen – teils sehr überraschend – Abschied nehmen.

2023 wurde bekannt, dass „Hartz und herzlich“-Marion mit 56 Jahren verstorben ist. Sie erzählte im Rahmen der Show oft von ihrer Lungenkrankheit COPD, durch die sie bereits vor einigen Jahren auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte.

Die 16-jährige Lisa-Marie war ein bekanntes Gesicht aus den Benz-Baracken in Mannheim und ver­starb unerwartet am 23. November 2022. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Zuletzt war sie im Rahmen der Sozialdoku zu sehen, als ihre Eltern um einen Rehaplatz aufgrund ihrer Diabetes­erkrankung für sie gekämpft hatten.

Am 8. November 2021 verstarb Dagmar aus den Benz-Baracken im Alter von 67 Jahren. Die offizielle Todesursache der „guten Seele“ der Benz-Baracken wurde bisher nicht bekannt gegeben, allerdings litt die Rentnerin schon länger unter der Lungenkrankheit COPD und hatte noch eine Lungen­kapazität von rund 17 Prozent.

Weite Kreise zog auch der Tod von Frank M. aus Duisburg. Die Todesumstände des arbeitslosen Bergbauarbeiters sind besonders dramatisch, da der 47‑Jährige ermordet wurde. Ein Nachbar fand ihn erwürgt in seiner Wohnung.

„Hartz und herzlich“: Ist die Serie wirklich echt oder gestellt?

Nach Angaben von Ute Biernat, der Geschäftsführerin der UFA Show & Factual GmbH, handelt es sich bei dem Projekt um keine gestellte Sendung.

„Als die Idee zu dem Projekt 2014 das erste Mal aufkam, war uns sofort klar: Wir wollen ganz ohne Script einfach das echte Leben zeigen.“

Dabei handelte es sich laut Biernat auch um ein Wagnis für das Team, da sich im Vorfeld nicht abschätzen ließ, ob ein Dreh vor Ort wochenlang andauert oder gar nichts passiert. Schon nach den ersten Drehs zeigte sich jedoch, „dass das echte Leben – mit echten Menschen und ihren echten Gefühlen – einfach die besten Geschichten schreibt“.