„Hartz und herzlich“ 2023: Vorschau auf die nächsten Folgen

In den Sozialdokumentationen von „Hartz und herzlich“ steht das Leben von Menschen in sozialen Brenn­punkten im Fokus. Die Protagonistinnen und Protagonisten werden über Monate hinweg von Kameras begleitet, viele von ihnen leben am Existenzminimum. Gedreht wurde bisher unter anderem in Mannheim, Duisburg und Rostock. Alle Infos rund um Sendetermine und aktuelle Folgen gibt es hier in der Übersicht.

„Hartz und herzlich“: Sender und Uhrzeiten

Derzeit laufen neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken. Immer dienstags, um 20.15 Uhr, strahlt RTL 2 eine Episode aus.

TV und Livestream: RTL 2 oder online bei RTL+

Ausstrahlung: dienstags, ab 20.15 Uhr

Ältere Ausgaben von „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“ laufen derzeit ebenfalls im TV, derzeit zeigt RTL 2 eine Folge um 13.55 Uhr und um 16.05 Uhr.

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Montag, 25. September (13.55 Uhr)

Staffel 2, Folge 1

Janine hat die Geburt ihrer Zwillinge Jaylin und Jaydin gut überstanden. Stolz und überglücklich stellt die frischgebackene Mutter ihren Nachwuchs dem Rest der Familie und den Freunden vor. Doch ihre Freude ist nicht von Dauer, denn bei Jaydin treten plötzlich Komplikationen auf. Der Neugeborene muss notoperiert werden! Janine ist am Boden zerstört. Wird sie von den anderen Bewohnern der Benz-Baracken den nötigen Rückhalt bekommen, um diese schwere Zeit durchzustehen?

Derweil bringt Elvis für seine Großfamilie das neue Heim auf Vordermann. Nach dem langersehnten Umzug genießen alle den neu gewonnenen Platz. In den 143 Quadratmetern des Reihenhauses gibt es für den handwerklich begabten Familienvater allerdings immer mehr als genug zu tun.

Dagmar teilt unterdessen ihr geringes Hab und Gut gerne mit ihren Nachbarn. Obwohl die gute Seele der Benz-Baracken selbst nicht viel hat, hilft sie, wo sie nur kann. Als die Ex-Nachbarn Michael und Gudrun endlich eine behindertengerechte Wohnung in der Mannheimer Innenstadt gefunden haben, fehlt es ihnen jedoch an einer ordentlichen Grundausstattung. Dagmar spendet Bettlaken und Bezüge ohne mit der Wimper zu zucken.

Und auch Janines Nachwuchs wird beschenkt. Doch trotz alledem fühlt sich Dagmar am Ende des Tages ziemlich allein – und das, obwohl sie selbst acht Kinder hat. Die 65-Jährige leidet wegen ihrer Einsamkeit unter Depressionen. Wird sie es trotzdem schaffen, weiterhin für die Barackler da zu sein?

Janine ist am Boden zerstört. Ihr neugeborener Sohn Jaydin muss notoperiert werden. © Quelle: RTL II

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Montag, 25. September (16.05 Uhr)

Staffel 7, Folge 6

Jasmin steht ihrer jüngeren Schwester Svenja zur Seite, die in ihrer Klasse gemobbt wird. Auch ihrer Klassenlehrerin ist das aufgefallen und hat eingegriffen. Bei Celine und Falko ist viel los. Der 33-Jährige hatte kürzlich einen Obdachlosen aufgenommen. Dieser stellte sich allerdings als Verbrecher heraus, gegen den sogar ein Haftbefehl vorgelegen hat.

Jasmin (li.) steht ihrer jüngeren Schwester Svenja zur Seite, die in ihrer Klasse gemobbt wird. © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACTUAL

„Hartz und herzlich“: Die Bewohner der Benz-Baracken

„Hartz und herzlich“ wurde bereits an zahlreichen Orten gedreht, besonders bekannt ist die Sozialdoku durch die sogenannten Benz-Baracken in Mannheim.

Zu den bekanntesten Personen des Formats zählen beispielsweise der achtfache Vater Elvis und seine Familie oder die Rentnerin Dagmar, die mit ihrer schmalen Rente am Existenzminimum lebt. Zu den Publikums­lieblingen gehört auch Janine, die mit ihren Zwillingen Jayden und Jaylin in den Benz-Baracken wohnt. Die Doku begleitet ihr Leben als junge, alleinerziehende Mutter.

Gedreht wird auch an anderen Wohnorten, wie Duisburg, Bitterfeld-Wolfen, Rostock, Salzgitter, Pirmasens, Niedergörsdorf, Bergheim, Frankfurt (Oder), Krefeld und Köln.

„Hartz und herzlich“: Alle Staffeln und Drehorte

Staffel Jahr Drehort 1 2016 Duisburg 2 (bisher nicht ausgestrahlt) 3 2017 Mannheim (Benz-Baracken) 4 2017 Bitterfeld-Wolfen 5 2018 Mannheim (Benz-Baracken) 6 2018 Rostock 7 2018 Salzgitter Lebenstedt 8 2019 Pirmasens 9 2019 Niedergörsdorf 10 2020 Rostock 11 2019 Mannheim 12 2020 Bergheim 13 2020 Rückkehr nach Salzgitter 14 2020 Rückkehr in die Benz-Baracken 15 2020 Krefeld 16 2020 Frankfurt (Oder) 17 2021 Köln-Bickendorf

„Hartz und herzlich“-Stars: Diese bekannten Gesichter sind bereits verstorben

Seit 2016 begleitet RTL 2 die Protagonistinnen und Protagonisten der Show „Hartz und herzlich“, unter ihnen viele Menschen mit schweren Schicksalen. Einige von ihnen sind im Laufe der Jahre zu echten Publikums­lieblingen geworden, von anderen mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer hingegen – teils sehr überraschend – Abschied nehmen.

2023 wurde bekannt, dass „Hartz und herzlich“-Marion mit 56 Jahren verstorben ist. Sie erzählte im Rahmen der Show oft von ihrer Lungenkrankheit COPD, durch die sie bereits vor einigen Jahren auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte.

Die 16-jährige Lisa-Marie war ein bekanntes Gesicht aus den Benz-Baracken in Mannheim und ver­starb unerwartet am 23. November 2022. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Zuletzt war sie im Rahmen der Sozialdoku zu sehen, als ihre Eltern um einen Rehaplatz aufgrund ihrer Diabetes­erkrankung für sie gekämpft hatten.

Am 8. November 2021 verstarb Dagmar aus den Benz-Baracken im Alter von 67 Jahren. Die offizielle Todesursache der „guten Seele“ der Benz-Baracken wurde bisher nicht bekannt gegeben, allerdings litt die Rentnerin schon länger unter der Lungenkrankheit COPD und hatte noch eine Lungen­kapazität von rund 17 Prozent.

Weite Kreise zog auch der Tod von Frank M. aus Duisburg. Die Todesumstände des arbeitslosen Bergbauarbeiters sind besonders dramatisch, da der 47‑Jährige ermordet wurde. Ein Nachbar fand ihn erwürgt in seiner Wohnung.

„Hartz und herzlich“: Ist die Serie wirklich echt oder gestellt?

Nach Angaben von Ute Biernat, der Geschäftsführerin der UFA Show & Factual GmbH, handelt es sich bei dem Projekt um keine gestellte Sendung.

„Als die Idee zu dem Projekt 2014 das erste Mal aufkam, war uns sofort klar: Wir wollen ganz ohne Script einfach das echte Leben zeigen.“

Dabei handelte es sich laut Biernat auch um ein Wagnis für das Team, da sich im Vorfeld nicht abschätzen ließ, ob ein Dreh vor Ort wochenlang andauert oder gar nichts passiert. Schon nach den ersten Drehs zeigte sich jedoch, „dass das echte Leben – mit echten Menschen und ihren echten Gefühlen – einfach die besten Geschichten schreibt“.