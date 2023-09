„Hartz und herzlich“ 2023: Vorschau auf die nächsten Folgen

In den Sozialdokumentationen von „Hartz und herzlich“ steht das Leben von Menschen in sozialen Brenn­punkten im Fokus. Die Protagonistinnen und Protagonisten werden über Monate hinweg von Kameras begleitet, viele von ihnen leben am Existenzminimum. Gedreht wurde bisher unter anderem in Mannheim, Duisburg und Rostock. Alle Infos rund um Sendetermine und aktuelle Folgen gibt es hier in der Übersicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hartz und herzlich“: Sender und Uhrzeiten

Derzeit laufen neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken. Immer dienstags, um 20.15 Uhr, strahlt RTL 2 eine Episode aus.

TV und Livestream: RTL 2 oder online bei RTL+

Ausstrahlung: dienstags, ab 20.15 Uhr

Ältere Ausgaben von „Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock“ laufen derzeit ebenfalls im TV, derzeit zeigt RTL 2 eine Folge um 13.55 Uhr und um 16.05 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Freitag, 29. September (13.55 Uhr)

Staffel 2, Folge 5

Uwe ist alleinerziehend und kümmert sich seit mittlerweile zehn Jahren um seine Tochter Chantal. Anders als die meisten Bewohner der Benz-Baracken arbeitet der 58-jährige Gas- und Wasserinstallateur in Vollzeit. Alles in Ordnung also? Da erhält Uwe einen Brief vom Jugendamt. Darin wird ein Hausbesuch wegen einer möglichen Kindeswohlgefährdung angekündigt. Werden Vater und Tochter zusammenbleiben können?

Zur gleichen Zeit steht Katrin kurz vor ihrem 40. Geburtstag. Fast 20 Jahre hat die inzwischen achtfache Mutter damit verbracht, sich um ihre Kinder zu kümmern. Mit viel Liebe und Hingabe hat sie sich dieser Aufgabe gestellt – doch es war auch ungeheuer anstrengend. Zudem hat Elvis‘ Drogenabhängigkeit ihre Ehe immer wieder belastet. Doch nun möchte Elvis seiner Frau eine besondere Freude machen. Wird die Überraschung gelingen?

Nachdem sich ihr Freund von ihr getrennt hat, zieht derweil Simones Tochter Saskia wieder bei ihrer Mutter ein. Auch wenn die Trennung noch nicht lange zurückliegt, ist Saskia längst wieder frisch verliebt. Mutter Simone geht das alles viel zu schnell. Nicht nur in diesem Punkt gehen die Meinungen der beiden dickköpfigen Frauen weit auseinander. Wird ihr Zusammenleben diesmal gut gehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterdessen erhält Pascal die Möglichkeit, mit seiner Schulklasse auf eine Skifreizeit in die Berge zu fahren. Normalerweise könnte sich seine Familie, die von Hartz IV lebt, einen solchen Luxus nicht leisten. Pascals Lehrer haben ihm jedoch dabei geholfen, den Trip vom Amt finanzieren zu lassen. Für den 17-Jährigen ist es das erste Mal, dass er so lange von seiner Familie und den Baracken getrennt ist. Wie werden die Eindrücke der Reise den Schüler und seinen Blick auf das Leben verändern?

Der alleinerziehende Uwe erhält einen Brief vom Jugendamt. Wegen einer möglichen Kindeswohlgefährdung wird ihm ein Hausbesuch angekündigt. © Quelle: RTL II

„Hartz und herzlich“ Vorschau: Darum geht‘s am Freitag, 29. September (16.05 Uhr)

Staffel 7, Folge 10

Michelles Eltern sind zu Besuch in Rostock. Während ihr Vater auf den Sohn Marlon aufpasst, geht die 19-Jährige mit ihrer Mutter einkaufen. Doch auf einen Zweijährigen aufzupassen ist doch nicht so einfach. Als Michelle wieder nach Hause kommt, findet sie ein großes Schlamassel vor.

Rentnerin Regina besucht das Grab ihres verstorbenen Verlobten Norbert. Die 69-Jährige hat den Verlust noch immer nicht verkraftet. Sie vermisst Norbert sehr und wird von ihren Emotionen übermannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Michelle (li.) und ihre Mutter © Quelle: RTLZWEI, UFA SHOW & FACT

„Hartz und herzlich“: Die Bewohner der Benz-Baracken

„Hartz und herzlich“ wurde bereits an zahlreichen Orten gedreht, besonders bekannt ist die Sozialdoku durch die sogenannten Benz-Baracken in Mannheim.

Zu den bekanntesten Personen des Formats zählen beispielsweise der achtfache Vater Elvis und seine Familie oder die Rentnerin Dagmar, die mit ihrer schmalen Rente am Existenzminimum lebt. Zu den Publikums­lieblingen gehört auch Janine, die mit ihren Zwillingen Jayden und Jaylin in den Benz-Baracken wohnt. Die Doku begleitet ihr Leben als junge, alleinerziehende Mutter.

Gedreht wird auch an anderen Wohnorten, wie Duisburg, Bitterfeld-Wolfen, Rostock, Salzgitter, Pirmasens, Niedergörsdorf, Bergheim, Frankfurt (Oder), Krefeld und Köln.

„Hartz und herzlich“: Alle Staffeln und Drehorte

Staffel Jahr Drehort 1 2016 Duisburg 2 (bisher nicht ausgestrahlt) 3 2017 Mannheim (Benz-Baracken) 4 2017 Bitterfeld-Wolfen 5 2018 Mannheim (Benz-Baracken) 6 2018 Rostock 7 2018 Salzgitter Lebenstedt 8 2019 Pirmasens 9 2019 Niedergörsdorf 10 2020 Rostock 11 2019 Mannheim 12 2020 Bergheim 13 2020 Rückkehr nach Salzgitter 14 2020 Rückkehr in die Benz-Baracken 15 2020 Krefeld 16 2020 Frankfurt (Oder) 17 2021 Köln-Bickendorf

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hartz und herzlich“-Stars: Diese bekannten Gesichter sind bereits verstorben

Seit 2016 begleitet RTL 2 die Protagonistinnen und Protagonisten der Show „Hartz und herzlich“, unter ihnen viele Menschen mit schweren Schicksalen. Einige von ihnen sind im Laufe der Jahre zu echten Publikums­lieblingen geworden, von anderen mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer hingegen – teils sehr überraschend – Abschied nehmen.

2023 wurde bekannt, dass „Hartz und herzlich“-Marion mit 56 Jahren verstorben ist. Sie erzählte im Rahmen der Show oft von ihrer Lungenkrankheit COPD, durch die sie bereits vor einigen Jahren auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte.

Die 16-jährige Lisa-Marie war ein bekanntes Gesicht aus den Benz-Baracken in Mannheim und ver­starb unerwartet am 23. November 2022. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Zuletzt war sie im Rahmen der Sozialdoku zu sehen, als ihre Eltern um einen Rehaplatz aufgrund ihrer Diabetes­erkrankung für sie gekämpft hatten.

Am 8. November 2021 verstarb Dagmar aus den Benz-Baracken im Alter von 67 Jahren. Die offizielle Todesursache der „guten Seele“ der Benz-Baracken wurde bisher nicht bekannt gegeben, allerdings litt die Rentnerin schon länger unter der Lungenkrankheit COPD und hatte noch eine Lungen­kapazität von rund 17 Prozent.

Weite Kreise zog auch der Tod von Frank M. aus Duisburg. Die Todesumstände des arbeitslosen Bergbauarbeiters sind besonders dramatisch, da der 47‑Jährige ermordet wurde. Ein Nachbar fand ihn erwürgt in seiner Wohnung.

„Hartz und herzlich“: Ist die Serie wirklich echt oder gestellt?

Nach Angaben von Ute Biernat, der Geschäftsführerin der UFA Show & Factual GmbH, handelt es sich bei dem Projekt um keine gestellte Sendung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Als die Idee zu dem Projekt 2014 das erste Mal aufkam, war uns sofort klar: Wir wollen ganz ohne Script einfach das echte Leben zeigen.“

Dabei handelte es sich laut Biernat auch um ein Wagnis für das Team, da sich im Vorfeld nicht abschätzen ließ, ob ein Dreh vor Ort wochenlang andauert oder gar nichts passiert. Schon nach den ersten Drehs zeigte sich jedoch, „dass das echte Leben – mit echten Menschen und ihren echten Gefühlen – einfach die besten Geschichten schreibt“.